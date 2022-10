Sonntagszeitung Chancen in Dortmund, Wandern auf Mallorca, Lehrer in den USA

Essen. Ein Dortmunder Café bringt Kreative zusammen; auf Malle wird gewandert; ein Essener ging nach Amerika. Die Themen der Digitalen Sonntagszeitung.

Das Getreide der Zukunft. Dürre, Hitze, Starkregen: Der Klimawandel zwingt die Landwirtschaft zur Umstellung. Soja, Hirse und Buchweizen könnten neue Trends werden. Marc-André Podgornik hat nachgeforscht, wie wir in Zukunft essen könnten.

Einfach mal am Globus drehen: Holger Papieß, Rektor der Grundschule in Essen-Burgaltendorf, ging mit 55 als Rektor aus dem Ruhrgebiet nach Washington. Asgard Dierichs hat mit ihm gesprochen.

Schmelztiegel der Kreativität: Das Chancen-Café in Dortmund bringt Anwohner bei Musik-Workshops, Ausstellungen und beim Essen zusammen. Denis de Haas hat die Dortmunder Nordstadt besucht und sich in dem Café umgehört.

Am Himmel ist was los: Die partielle Sonnenfinsternis am 25. Oktober elektrisiert Hobby-Astronomen. Aber auch Jupiter und Saturn laufen zur Hochform auf. Verpassen Sie nicht die spannenden Konstellationen!

Lebensversicherungen bleiben knauserig: Trotz deutlich höherer Zinsen stiegen Überschussbeteiligungen nicht. Aber andere Policen werden teurer. Volker Mester gibt einen Überblick über die Lage.

Die Zeit-Reise des Phileas Fogg: Vor 150 Jahren erschien Jules Vernes Klassiker „In 80 Tagen um die Welt“. Mit dem Clou des Romans war der Autor seiner Zeit voraus – warum, das lesen Sie auf unserer Kulturseite.

Mallorcas schönster Weitwanderweg: Olivenhaine, verborgene Schluchten und Bergdörfer: Eine reizvolle Route führt quer durchs wilde Tramuntana-Gebirge der Balearen-Insel. Wir sind mal mitgelaufen.

Der sichere Volks-Ferrari: Es war der Mix aus Keilform, Mittelmotor und Cabrio-Option, der dem Fiat X1/9 vor 50 Jahren eine Karriere als Kultmodell sicherte. Wir erinnern auf der Autoseite an den „Ferrari für die kleinen Leute“.

Ein Grundstück nicht auf Vorrat holen: Bei einem günstigen Angebot zuschlagen und einfach später bauen. Das klingt einfacher, als es am Ende ist. Wer sich frühzeitig Baugrund sichert, um dort vielleicht irgendwann eine Immobilie zu errichten, sollte genau wissen, worauf er sich einlässt. Warum das so ist, lesen Sie auf unserer Wohnen-Seite.

Ran ans Werk! Prokrastination, also pathologische Aufschieberitis, ist keine Lappalie. Es handelt sich um eine ernstzunehmende Arbeitsstörung, die den Alltag empfindlich stören kann. Lesen Sie auf unserer Gesundheitsseite, was man dagegen unternehmen kann.

Dazu: Die neuesten Berichte, Hintergründe und Kommentare zum Sport. Nach der Länderspielpause ist die Fußball-Bundesliga wieder am Start. Borussia Dortmund muss beim FC Köln antreten, Schalke 04 hat die Augsburger zu Gast. Und der VfL Bochum steht in Leipzig vor der nächsten großen Aufgabe.

Diese und viele andere Artikel lesen Sie in Ihrer Digitalen Sonntagszeitung.

