Comeback des Jahres: Kohle, Coco, Corona und die Spice Boys

Essen Wir sind wieder für Sie da mit dem E-Paper am Sonntag! Themen: Wie man mit Corona leben kann. Und was aus Miss Germany geworden ist.

Es ist die erste Ausgabe des neuen Jahres unserer digitalen Sonntagszeitung – und wir schauen zurück sowie nach vorne: Was waren die kostbaren persönlichen Momente, seit dem das Virus in unser Leben getreten ist und unseren Alltag bestimmt, die dennoch Mut machen, sich von der Pandemie weiterhin nicht unterkriegen zu lassen?

Ich bin Madame Moneypenny! Natascha Wegelin aka „Madame Moneypenny“ will Frauen zu finanzieller Selbstständigkeit verhelfen. Die 34-jährige Bloggerin selbst stammt aus dem Ruhrgebiet – und hat sich in Berlin zur Pionierin für das Thema Frauen-Finanzen hochmalocht. Wir haben mit ihr gesprochen.

Besser rüberkommen in der Videokonferenz

Der Griff ans Ohr zeigt Desinteresse… Seit Corona befinden wir uns gefühlt ständig in irgendwelchen Videokonferenzen. Ein virtueller Kurs an der Volkshochschule Dortmund will den Teilnehmern beibringen, sich vor dem Computer gut in Szene zu setzen. Wir haben uns eingeschaltet.

Würzige Weltreise: Drei Studenten wollten den Gewürzmarkt revolutionieren. Mit dem Unternehmen „Just Spices“ ist ihnen das gelungen. Zunächst musste das Trio – die Spice Boys aus Düsseldorf – aber im Ausland auf den Geschmack kommen. Wir haben probiert.

https://www.waz.de/wochenende/warum-ich-ausgetreten-bin-und-was-mein-pastor-dazu-sagt-id231019488.html

Persönlichkeit statt Popöchen: Bei „Miss Germany“ geht es jetzt um innere Werte -- Schönheitswettbewerbe halten die Veranstalter der Wahl zur „Miss Germany“ für nicht mehr zeitgemäß. Sie suchen nun starke Frauen mit persönlichen Geschichten. Das scheint sich zu rentieren. Für die nächste Runde haben sich so viele Frauen beworben wie nie zuvor.

https://www.waz.de/podcast/gerichtsreporter/kurt-steinwegs-die-geschichte-des-vergessenen-serienmoerders-id231123786.html

In den Geschichtsbüchern der Popmusik wird Krefeld jetzt nicht gerade unter dem Stichwort „Rock City“ geführt. Aber nun gibt’s die Screenshots: Kurt Prödel, Susi Bumms und Dax Werner – mit dem unglaublichen Albumtitel „2 Millionen Umsatz mit einer einfachen Idee“ bringen sie einige Erfolgsfaktoren mit für ein gerütteltes Maß an Unsterblichkeit. Wir haben genauer hingehört.

Vor 50 Jahren starb Coco Chanel

Weitere Themen: Coco Chanel und das Kleine Schwarze – die Modedesignerin, die wie kaum eine andere für Stil stand, starb vor 50 Jahren. Eine Würdigung. Auf der Autoseite schauen wir auf die Klasse von 1991 – diese Fahrzeuge sind jetzt Oldtimer… Die Reiseseite entführt uns nach Japan, nimmt uns mit zum Beispiel in die Stadt des Friedens, Hiroshima, oder ins coole Kobe. Auf der Gesundheitsseite heißt es: Volle Kartoffelkraft voraus – was in der Knolle steckt.

Dazu jede Menge Sport mit dem Historiendrama um Schalke 04, diesmal im letzten Versuch der tasmanischen Teufelsaustreibung gegen Hoffenheim sowie dem Topspiel des BVB in Leipzig am Abend.

Das Alles und noch viel mehr mit Aktuellem aus Wirtschaft, Politik und Showgeschehen – jetzt kostenlos und vor allem unverbindlich buchen. Hier geht’s zum Angebot: https://www.waz.de/digital-angebot/sonntag/gutschein/?utm_source=print&utm_medium=Flyer&utm_term=waz.print&utm_campaign=2019.sonntag.gratis&utm_content=flyer.