Unser Autor ist froh, wenn er seiner Tochter ohne große Schmerzen einen normalen Zopf binden kann. An aufwendige Flechtarbeiten traut er sich nicht heran. (Symbolbild)

Familienbande Curl Cream bis Haargummis: Ein Vater stößt an seine Grenzen

Essen. Die langen Haaren und damit verbunden Frisuren bringen unseren Autor an seine Grenzen. Wie schön war es, als seine Tochter kaum Haare hatte.

Geschichten aus der Familienbande: WAZ-Redakteur Gordon Wüllner-Adomako ist 2014 mit Anfang 20 Vater geworden. Seitdem erzählt der Essener in seiner Kolumne – immer mit einem Augenzwinkern – von dem chaotischen Leben mit seiner Familie.

Schon klar, Haare zu richten, kann Spaß machen – ich erinnere nur an die Friseurbesuche im Bett, von denen ich letzte Woche erzählt habe. Aber Haare wickeln sich auch um den Vaterverstand, sie sind nicht weniger als die größte Herausforderung, wenn man Papa einer Tochter ist.

Alles war noch so schön einfach, als meine Tochter im Windelalter war und die Frisur eines 80-jährigen Klappscheitelträgers hatte. Aber dann spross die Mähne nur so heraus und meine Wurstfinger mussten plötzlich mit Haargummis klarkommen – und das auch noch, ohne Melia dabei wehzutun! Gut, einen unterdurchschnittlichen Pferdeschwanz bekam ich dann relativ schnell schmerzfrei hingerotzt, und mit Geduld auch zwei relativ synchron zueinander liegende. Aber bevor mir meine Frau endlich die lang versprochene Nachhilfestunde im Flechten gibt, macht sie es lieber selber. Schließlich soll sich die Zeit vor dem Badezimmerspiegel nicht als mittelalterliche Foltermethode bei meiner Tochter einbrennen. Alternativ bekomme ich noch einen Dutt hin – wenn ich ihn mit einer Handvoll Haarnadeln künstlich zusammenhalte. Aber der Nadelvorrat befindet sich mittlerweile in diversen Spielzeugkisten und Sofaritzen. Zum Glück meiner Tochter, sie kann den „Bommel“ auf ihrem Kopf gar nicht ausstehen.

WOCHENENDE Illustration Familienbande Foto: FMG / Catharina Maria Buchholz

Aber die Handarbeit auf dem Haupthaar ist ja auch nur die halbe Miete. Dann geht’s ja noch um die richtigen Pflege- und Stylingprodukte. Meine Frau müsste mir nicht nur Praxisunterricht, sondern auch Theorieunterricht geben: „Moisturizing Curl Activator Cream“, „Natural Hair Deep Treatment Masque“, „Anti Shedding Styling Gel with Honey“ – ich brauche dringend ein Vokabelheft. Wie nur soll ich diese ganzen rätselhaften Tinkturen dann auch noch gewinnbringend auf dem Kopf meiner fünfjährigen Tochter einsetzen? Vielleicht lasse ich sie einfach mal ein bisschen mit meinem Rasierer spielen. Zurück zu den Geheimratsecken des Baby-Alters!

