Dortmund. Im Restaurant Ayam in Dortmund regiert deftige Hausmannskost der orientalischen Art. Die Gäste wählen am Büfett – mittags besonders günstig.

Das Büffet bei Ayam in Dortmund ist ideal als Mittagstisch

In einer spannenden Podiumsdiskussion, auf der mir überraschenderweise ein Plätzchen zufiel, hatte ich die Ehre und das Vergnügen, den streitbar-charmanten Spitzenkoch Roland Trettl zu erleben. Aus seinen vielen meinungsfreudigen Thesen blieb mir eine zum Thema „Büfetts“ in Erinnerung.

Es war ein feuriger Appell an sein Publikum, das aus lauter Gastronomen bestand: „Schafft diese Büfetts ab! Da wird viel zu viel weggeschmissen.“ Trettls Satz, der natürlich im Gegensatz zur Beliebtheit besagter Einrichtung steht, fiel mir ein, als ich auf der Karte eines Büfettrestaurants einen ganz anderen fand: „Es schmeckt dann gut, wenn es frisch ist. Deswegen bereiten wir täglich vier Hauptgerichte, aus denen Sie auswählen können. Somit schmeckt es nicht nur lecker, wir minimieren damit auch die Verschwendung :)“.

Büfett im Ayam in Dortmund lockt mit respektabler Auswahl an Vorspeisen

Dieser Satz ist aus dem Ayam, einem arabischen Restaurant in Dortmunds Innenstadt. Aber das mit den vier Gerichten sollte Sie nicht schrecken, es ist in aller Bescheidenheit untertrieben, weil zu einem schönen Büfett aus dem Orient natürlich erstmal eine respektable Auswahl an Vorspeisen gehört. Saftig und sehr fein: die gefüllten Weinblätter (Yalanci), stattlich die Auswahl an gemüsig-würzigen Dips und scharfen Pasten, dazu natürlich Falafel (richtig schön knusprig und mit beherzter Koriandernote).

Aus dem zitierten, täglich wechselnden Quartett der warmen Hauptgerichte fanden wir im Test unter anderem den vegetarischen Okraschoten-Eintopf vor, den fruchtige Tomate, Knoblauch und ein Hauch Tamarinde würzen. Deftig die kleinen Rindfleischwürstchen „Nanak“, in deren Sauce wir das breite Aromenspektrum des Orients erschmecken. Schön die Konsistenz von „Kubbe“: Bulgur mit Rindfleisch und Walnüssen.

Appetitliche Hausmannskost statt Spitzenküche

Um es klar zu sagen: All das ist einfach lecker und ordentlich zubereitet. Appetitliche Hausmannskost statt Spitzenküche. Das Spektakuläre dieses Büfetts ist ohnehin sein Preis. So oft man wünscht, kann man für pauschale 10,50 € im Ayam zulangen. Aber ein Entgegenkommen für die Kundschaft mit kleinem Appetit gibt es auch: Wer seinen Teller nur ein einziges Mal füllt (egal mit was), kann von 10-14 Uhr für schlappe 5,90 € speisen.

Zwei Dinge sollten Sie noch beachten, wenn Sie Lust aufs Ayam bekommen haben: Je nach Bedienung (alle sehr freundlich) kommt man mit englisch besser durch als mit deutsch. Wichtiger noch: Der Laden schließt früh, werktags nämlich schon um 17.30 Uhr. Nur samstags ist das Lokal bis 19 Uhr geöffnet. Sonntags ruht der Herd.

Die Eckdaten im Überblick

Ayam. Balkenstraße 17, 44137 Dortmund, Tel. 0231-42743013. Keine Website, Info über Facebook.

Küche:

Nichts, das nach Sternen greift, aber herzhaft und gehaltvoll. Hier regiert deftige Hausmannskost der orientalischen Art. Ideal als Mittagstisch.

Ambiente:

Eher nüchtern eingerichtetes Bistro, aber durchaus eine respektable Einkehr. Das Büfett hat gleich am Eingang seinen festen Platz im Restaurant.

Service:

Grundsätzlich freundlich, aber doch eher auf den sich selbst Versorgenden geeicht. Kleine Sprachhürden fielen im Test auf. Wir nahmen’s leicht.

Preise:

Günstiger Büfettpreis. Für die pauschalen 10,50€ gibt es Tee, Kaffee oder arabischen Mocca. Nur alkoholfreie Getränke: 0,5l Wasser 1,50€