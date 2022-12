Das Jahr in Bildern: Diese 11 Fotos haben uns 2022 bewegt

Essen. Jahresrückblick 2022: Diese 11 Fotos aus NRW und der Welt haben uns 2022 besonders bewegt.

Wenn die Welt ansonsten aus den Fugen gerät, darf man sich über gute Nachrichten umso mehr freuen. Und als die Emschergenossenschaft zu Beginn des Jahres 2022 meldete, dass der einst wohl schmutzigste Fluss Deutschlands erstmals seit 170 Jahren wieder abwasserfrei ist, war das eine dieser Nachrichten, die Freude machten. Seit 1992 war am Emscher-Umbau gearbeitet worden, ein Jahrhundertprojekt.

Im August lagen dann Zahlen auf dem Tisch. Forscher der TU Dortmund hatten die wirtschaftlichen Folgen des Emscher-Umbaus untersucht: 5,5 Milliarden Euro seien in das Projekt geflossen, dies habe wiederum weitere 3,9 Milliarden Euro an Folgeinvestitionen ausgelöst und 44.000 Arbeitsplätze geschaffen. 40 Prozent der Aufträge seien ins Revier gegangen, 75 Prozent an Betriebe aus Nordrhein-Westfalen. Besonders profitiert hatten die Städte Gelsenkirchen und Dortmund.

Eine Erfolgsgeschichte aus 2022: Die Emscher in NRW ist seit mehr als 150 Jahren wieder abwasserfrei. Foto: Hans Blossey / FUNKE Foto Services

Der Luftbildfotograf Hans Blossey war mit seinem Flugzeug jüngst an der Stadtgrenze von Dinslaken und Voerde unterwegs, seine Aufnahme zeigt die Mündung der Emscher in den Rhein. Wie genau sich dieser neue Grün- und Freiraum entwickeln wird, hängt von der Dynamik der natürlichen Umstände ab. Und so ist es doch mit allem im Leben – es wird sich zeigen, was die Zukunft bringt.

Schauen wir hoffnungsvoll nach vorn. Freuen wir uns gemeinsam über gute Nachrichten. Das gibt uns die Kraft, Der Emscher-Umbau, an dem so lange gearbeitet wurde, ist schließlich auch ein Beleg dafür, dass am Ende immer alles gut wird.

