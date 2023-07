Familiäre Schadenfreude: Wenn Papa den Deich herunterkullert

Voll in die Brennnesseln: Seine Tochter hatte Mitleid – Frau und Sohn kamen aus dem Lachen nicht mehr heraus.

Essen. Unser Autor ist ein Tollpatsch. Das amüsiert Frau und Sohn. Aber die haben die Rechnung ohne seine Tochter gemacht.

Geschichten aus der Familienbande: WAZ-Redakteur Gordon Wüllner-Adomako ist 2014 mit Anfang 20 Vater geworden. Seitdem erzählt der Essener in seiner Kolumne – immer mit einem Augenzwinkern – von dem chaotischen Leben mit seiner Familie.

Als Mann sollte man seine Frau zum Lachen bringen können. Für diejenigen, die keine großen Witzeerzähler sind oder mit einem etwas speziellen Sinn für Humor ausgestattet sind, bleibt dann noch der Slapstick. Und meine Witze könnten Liter an Tränen entlocken, sie würden niemals gegen meine Tollpatschigkeit ankommen können. Ich behaupte, sie ist der Hauptgrund, warum meine schadenfrohe Frau die Zeit mit mir genießt.

Erst jetzt wieder, auf dem Deich im holländischen Kesteren, verlor ich beim Parken des Fahrrads mein Gleichgewicht – und rollte bergab in Brennnessel und Bärenklau. Meine Frau bekam den Urlaubsmoment geschenkt, den sie daheim allen wohl als erstes erzählen wird. Mein fassungsloser Gesichtsausdruck beim Herunterrollen muss besonders amüsant gewesen sein. Übrigens nicht nur für meine Frau, sondern auch für unseren Sohn, der so langsam ein ähnliches Humorverständnis wie seine Mutter entwickelt. Die beiden kriegten sich nur noch schwer ein.

WAZ-Redakteur Gordon Wüllner-Adomako erzählt seit 2014 aus seinem Leben als Familienvater im Ruhrgebiet. Foto: FMG / Catharina Maria Buchholz

Meine Tochter dagegen, die fand den Anblick ihres herunterkullernden Vaters alles andere als witzig. Und erst recht nicht die anschließend gerötete Haut. „Armer Papa!“, bemitleidete mich Melia so häufig, dass es mir beinahe unangenehm wurde. So schlimm waren die brennenden vier Buchstaben nun auch wieder nicht. Aber den Schadenfrohen sagte Melia den Kampf an, zeigte sich empört über deren Gelächter. „Man darf nicht über andere lachen, die sich wehtun!“, ist Melia überzeugt. Und erst recht nicht über ihren Papa. „Weil ich den mag!“

Tja, die Kerle später werden Melia wohl mehr bieten müssen als Gestolper und Gepolter. Ich wittere den Wunsch nach anspruchsvollem Witz im Dating-Profil. Vielleicht reichen aber auch ein paar platte Fäkalwitze – sollte es Melia auch in 15 Jahren noch für so lustig empfinden, in Songtexten manche Wörter mit Pipi und Pups auszutauschen. Das immerhin hinterlässt maximal Pusteln beim guten Anstand.

