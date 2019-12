Faulheits-Experte: „Für erfüllende Feiertage braucht’s Muße“

Der Philosoph und Markenberater Martin Liebmann ist nicht nur Entschleunigungsexperte, sondern auch Beschleunigungskritiker — er plädiert in seinem gerade erschienenen Buch „Faul zu sein ist harte Arbeit“ dafür, der Muße mehr Platz einzuräumen, indem man den Alltag bewusster organisiert. Ansgar Warner­ sprach mit dem Obmann des „Vereins­ zur Verzögerung der Zeit“ darüber, warum immer schneller nicht besser ist, wie man eine neue Kultur der Langsamkeit etablieren könnte und was die Weihnachtszeit trotz Hektik noch wert ist.

Verein­ zur Verzögerung der Zeit

Herr Liebmann, aus der Entschleunigungsperspektive bietet der Monat Dezember ein merkwürdiges Schauspiel: Wochenlang hetzen wir uns ab, um dann zwischen den Jahren ein paar Tage lang in das genaue Gegenteil zu verfallen. Inwieweit kann man das noch als sinnvolles Tauschgeschäft bezeichnen?

Das Schauspiel ist wahrlich absurd. Je größer die Hektik vor Weihnachten, desto unwahrscheinlicher ist es, dass man zu den Feiertagen noch von dem Tempo herunterkommen kann. Bevor man aus der Erschöpfung wirklich zur Ruhe kommt, geht der Trubel im Januar dann schon weiter. Zudem steckt hinter der Adventshektik ja oft der Wunsch, zu Weihnachten alles perfekt vorbereitet zu haben: alle Arbeiten erledigt, die schönsten Geschenke besorgt, die Vorratskammern gefüllt. Damit einher gehen meist sehr hohe Erwartungen, die schwer zu erfüllen sind. Das sind dann gern einmal echte Glückskiller – und der Stress geht weiter, nur unter anderen Vorzeichen. Für harmonische, erfüllende Feiertage und einen würdevollen Jahresausklang braucht es meiner Ansicht nach Muße. Die ist aus dem Vollgas-Turbomodus nur schwer zu erreichen. Ich schalte gern schon deutlich vor Weihnachten ein paar Gänge herunter.

Alle Geschenke schon gekauft? Weniger wäre mehr – zumindest, um der Adventshektik ein wenig abzuschwören. Foto: Themenbild

Mit dem „Verein zur Verzögerung der Zeit“ versuchen Sie und Ihre Mitstreiter den hektischen Alltag aufzubrechen – was können dabei etwa Interventionen mit Not-To-Do-Listen oder Keinkaufszettel leisten?

Gerade im Dezember sind die To-Do-Listen meist voll – beruflich wie privat. Da ist es allein schon hilfreich, einmal darüber nachzudenken, was man sich von den vielen Aufgaben schenken kann, indem man sie bewusst nicht mehr im alten Jahr erledigt. Wenn sie wirklich wichtig sind, kommen sie im Januar ohnehin wieder. Wenn nicht, erledigen sich viele Sachen von ganz allein, indem man sie einfach liegen lässt. Der Keinkaufszettel ist zwar nur ein kleines Stück Papier, aber er hat es in sich. Von allen Seiten werden wir vor Weihnachten zum Konsum aufgefordert. Folgen wir auch nur einem kleinen Bruchteil dieser Kaufimpulse, müllt sich unser Leben mit meist überflüssigem Zeug voll. Und jeder Kauf stiehlt uns gleich vierfach Zeit: die Zeit für den Kauf selbst; die Zeit, die wir für das ausgegebene Geld arbeiten müssen; die Zeit, in der wir uns um die Dinge kümmern müssen; die Zeit, die wir später für die Entsorgung brauchen. Eine der wirkungsvollsten Strategien, mehr Zeit für die wichtigen Dinge im Leben zu haben, ist reduzierter Konsum. Keinkauf statt Einkauf. Das ist übrigens auch sehr klimafreundlich.

Wie eng sind Wirtschaftswachstum und Beschleunigung miteinander verzahnt – wäre eine Gesellschaft ohne Wachstumszwang automatisch auch eine entschleunigte Gesellschaft?

Kostet immer Einsatz ergo Energie: Wirtschaftswachstum. Auch hier hilft Entschleunigung. Foto: dpa Picture-Alliance / Klaus-Dietmar Gabbert / picture alliance / dpa Themendie

Wachstum kostet immer Energie. Gesteigerter Energieverbrauch hat immer gesteigerte Aktivität im Gepäck. Das ständige Anstreben von mehr – also das vorherrschende „schneller, höher, weiter!“ – steigert unser Lebenstempo enorm. Wenn das auch noch in einem dauernden Wettbewerb geschieht, sind wir ganz schnell im Temporausch. Würden wir das inzwischen schon fundamentalreligiös anmutende Credo des Wachstums vom Altar stoßen und dessen Sinnhaftigkeit in einer Art zweiten Aufklärung vernünftig reflektieren, wäre damit auch unserer Zeitkultur gedient. Ob wir uns dann automatisch ganz entschleunigten, wage ich allerdings zu bezweifeln. Dazu gehört noch mehr – etwa unser Umgang mit unserer Endlichkeit und unser Verhältnis zu technischen Innovationen. Bislang hat uns noch fast jede auf den ersten Blick Zeit sparen lassende neue Technik dazu gebracht, mehr Zeit damit zu verbringen. Wir reisen zwar schneller, aber dafür deutlich mehr. Wir produzieren zwar schneller, aber wir konsumieren mehr. Wir können fast in Lichtgeschwindigkeit digital kommunizieren, sparen damit aber keine Minute, sondern kommunizieren vom Aufwachen bis zum Einschlafen fast pausenlos. Der Mensch hat noch sehr viel Lernstoff.

Kinder leben im Augenblick, sie haben ein völlig anderes Zeitgefühl als Erwachsene – beim Älterwerden scheint diese Fähigkeit, außerhalb der Zeit zu leben, aber verloren zu gehen. Kann man sie zumindest teilweise wieder erlernen?

Da bin ich mir ganz sicher. Meine Kinder waren für mich die besten Lehrmeisterinnen und Lehrmeister in Sachen Muße. Ohne sie hätte ich mich in meinem Leben recht sicher verrannt. Der Verlust des Zeitgefühls der Gegenwärtigkeit kommt ja nicht aus einem inneren Programm, sondern hängt mit unserer Kultur der Beschleunigung zusammen. So wie wir es kollektiv gelernt haben, immer schneller zu leben, können wir auch lernen, die richtigen Eigenzeiten für bestimmte Situationen und Beziehungen zu finden. Diese Eigenzeiten können manchmal auch schnell und von der Uhr getaktet sein, in ganz existenziellen Bereichen aber sind es eher langsamere Rhythmen, Zyklen und mit Pausen durchzogene Zeitlichkeiten. Angesichts der Beschleunigung der Erderwärmung bleibt uns auch gar nichts anderes übrig, als unser Verhältnis zur Zeit grundsätzlich zu überdenken. Wir verbrauchen schlichtweg so schnell die Ressourcen, dass die Natur nicht mehr hinterher kommt. Wir werden es also lernen müssen. Etwas mehr Muße wäre – bei allem Zeitdruck – sehr hilfreich dafür.

Noch fauler als das Faultier

Langsam, ganz langsam hebt sie Bein für Bein, die berühmte Galapagos-Schildkröte. Sie lebt mit bis zu 180 Jahren nicht nur unglaublich lange, sondern bewegt sich dabei auch unglaublich langsam, selbst im Sprint schafft das bis zu 400 Kilo schwere Panzer-Reptil wenig mehr als einen Kilometer pro Stunde.

Das Faultier im südamerikanischen Urwald, mithin das langsamste Säugetier der Welt, unterbietet die Leistung der Schildkröte aber locker. Denn eigentlich hängt es den ganzen Tag an seinem Baum ab, und wenn es sich doch mal ein wenig bewegt, passiert das noch etwa zehnmal langsamer als bei der Schildkröte vom fernen Pazifikstrand. Übrigens nicht aus Faulheit, denn die faserige und nährstoffarme Pflanzenkost, auf die das Faultier spezialisiert ist, liefert ganz einfach so wenig Energie, dass Faultiere immer im Sparmodus unterwegs sind: Ihre Stoffwechselraten sind die niedrig-sten aller Säugetiere, ihre Verdauung kann bis zu 150 Stunden dauern. Doch im Vergleich mit anderen Langsamkeits-Experten im Tierreich reicht auch diese Trägheit gerade mal für das Mittelfeld ...

Hängt gern ab, aber immer schön laaaangsam: das Faultier. Foto: Jens Büttner / ZB

Die in heimischen Gärten anzutreffende Weinbergschnecke etwa schafft im Kriechgang gerade mal drei Meter pro Stunde unter ihrem Haus, umgerechnet entspricht das 0,003 Stundenkilometern. Immerhin noch Schneckentempo. Die Bananenschnecke dagegen, eine nordamerikanische Nacktschneckenart, die ausgestreckt bis zu 25 Zentimeter lang sein kann, legt pro Stunde höchstens acht Zentimeter zurück, ungefähr so viel wie der Minutenzeiger auf einer analogen Armbanduhr in derselben Zeit. Dieser Rekord ist an Land im Tierreich von keiner Spezies zu schlagen.

Im Wasser dagegen gelten ganz andere Geschwindigkeitsgesetze: Während Seepferdchen dort bei 1,5 Meter pro Stunde mit Hilfe ihrer winzigen Rücken- und Seitenflossen quasi Aqua-Galopp reiten, schieben sich Seeanemonen auf festem Untergrund nur wenige Millimeter pro Tag voran. Weil Seepocken oder Korallen – auch sie gelten als Tiere – überhaupt nur im Larvenstadium beweglich sind und nach dem „Herumtreiben“ fest am Ort verbleiben, spricht man bei ihnen sogar nur von einer generationenübergreifenden gedachten „Ausbreitungsgeschwindigkeit“, bei erwachsenen Exemplaren beträgt das Tempo dagegen absolut Null, ähnlich wie bei ortsfesten Pflanzen.

Die Kunst ist lang, kurz ist das Leben

Die Kunst ist lang, kurz ist das Leben, so will es eine alte Weisheit – und da ist etwas dran: Bis ein Meisterwerk auf der Leinwand eines Malers, ein tausendseitiger Roman auf der Schreibmaschine oder eine Partitur auf den Notenblättern eines Komponisten entsteht, dauert es oft Jahre, oft reicht die Lebenszeit gar nicht – wie die vielen Werke mit dem Wort „unvollendet“ im Titel zeigen.

Doch der Faktor Zeit spielt nicht selten auch bei der Aufführung eines Kunstwerks eine wichtige Rolle. Sehr einfach machte es sich da noch der US-Videokünstler Douglas Gordon­. Bei seiner ersten Ausstellung im Jahr 1993 präsentierte er eine extrem verlangsamte Version von Alfred Hitchcocks Horrorklassiker „Psycho“: 24 Stunden muss man dieser Version zuschauen, auf der Leinwand sind nur etwa ein bis zwei Einzelbilder pro Sekunde zu sehen. Da kann Bogomir Ecker, Macher der sogenannten „Tropfsteinmaschine“ nur müde lachen – die seit 1996 in der Hamburger Kunsthalle ausgestellte Rauminstallation ist nicht nur äußerst aufwändig, da Regenwasser über das begrünte Dach bis in die Ausstellungsräume geleitet wird und langsam von der Decke tropft, es ist auch durch ein aufwändiges Vertragswerk auf 500 Jahre angelegt: Bis dahin soll das kalkhaltige Wasser zwei von unten und oben aufeinander zuwachsende Tropfsteine (Stalagmit und Stalaktit) erzeugen.

Die Orgel des John-Cage-Orgel-Kunstprojektes „As slow as possible“ erklingt in der Kirche Sankt Burchardi in Halberstadt. Das auf 639 Jahre angelegte Werk ist das wohl langsamste Musikstück der Welt. Foto: Peter Gercke / picture alliance

Der US-Konzeptkünstler und Musiker John Cage wird sogar noch etwas länger brauchen, um sein 1985 komponiertes Orgelstück „As slow as possible“ („So langsam wie möglich“) fertig aufführen zu lassen, auch wenn die Partitur nur acht Seiten lang ist. Die Pausen zwischen den Noten sind nämlich deutlich länger – man muss schon viele Monate warten, will man überhaupt mal einen Ton hören. Voraussichtlich wird die 2001 in der Halberstädter Burchardikirche auf einer eigens dafür gebauten Orgel begonnene Premiere noch etwa bis ins Jahr 2649 dauern.

Wirtschaftswachstum in Slow Motion

Wirtschaft und Langsamkeit, das klingt zunächst wie ein Widerspruch: Wird nicht Wachstum dadurch erzeugt, immer mehr Produkte in immer kürzerer Zeit auf den Markt zu werfen? Doch selbst Mainstream-Ökonomen ist klar, dass Kurzfristigkeit nicht alles ist — unterhalb der Hektik des Tages müssen langfristig angelegte Investitionen das Fundament des Wirtschaftssystems absichern.

Ein gutes Beispiel ist die Finanzierung des Bildungssystems: Lernen ist ein langsamer Prozess, die Auswirkungen machen sich erst sehr langfristig bemerkbar. Auch viele andere Ausgaben rechnen sich über einen sehr langen Zeitraum: Wir nutzen etwa immer noch Brücken, Straßen oder Gebäude, die in der Kaiserzeit angelegt wurden. Am frühesten erkannt wurde das Nachhaltigkeitsprinzip in der Forstwirtschaft: Im 17. Jahrhundert formulierte ein Verwaltungsbeamter im Erzgebirge das Prinzip, nach dem nicht mehr verbraucht werden darf, als jeweils nachwächst. Im Wald hat das ganz besondere Auswirkungen, denn Bäume brauchen viele Jahrzehnte, bis sie nachgewachsen sind. So muss ein Forstwirt langfristig denken: Bis zur „Hiebreife“ einer Fichte dauert es mindestens 80 Jahre, eine Rotbuche braucht 120 Jahre, bei einer Eiche dauert es mindestens 180 Jahre, maximal 300 Jahre. Eine Eichenschonung, die im Jahr 2020 gefällt wird, wurde also vor dem Jahr 1840 angelegt, vielleicht schon 1720.

Wie passend, dass auch viele hochgeistige Getränke in Eichenfässern vor sich hin gären, etwa Whiskey — wobei die Spannbreite von drei bis zu 25 Jahren reicht. Ein richtig guter Scotch aus einer Highland-Bren­nerei, den wir 2020 öffnen, wurde vielleicht schon Mitte der 1990er-Jahre angesetzt, aromatisiert von Eichenholz, das bereits im 18. Jahrhundert gefällt wurde. Ganz ähnlich kann es einem guten Rotwein gehen; während die Gärung nur Monate in Anspruch nimmt, reifen lagerfähige Weine nach Abfüllung in Flaschen oft Jahrzehnte bis Jahrhunderte nach. Unter Weinkennern gilt der Jahrgang 1811 — auch „Napoleonjahrgang“ genannt — als bester Jahrgang der letzten 300 Jahre, einzelne Flaschen erzielen auf Auktionen immer wieder Höchstpreise.

Wenn Wachstum zur Millimeterarbeit wird

Dass Pflanzen eine Geschwindigkeit haben sollen, klingt merkwürdig, handelt es sich bei der Flora ja um ortsfeste Lebewesen. Noch niemand wurde auf der Autobahn von einem Baum überholt, der auf seinen Wurzeln davonrannte. Gibt es also weder schnelle noch langsame Pflanzen? Wenn man sich die Wachstumsgeschwindigkeit anschaut, sehr wohl. Da findet in Wald und Flur nämlich ein ständiges Über- und auch Unterbieten statt, je nachdem, was vor Ort die besten Entwicklungschancen bietet.

Während etwa der asiatische Riesenbambus bis zu 70 Zentimeter am Tag dem Licht entgegen schnellt, brauchen andere Pflanzen für eine solche Leistung Jahre bis Jahrhunderte. Vor allem unter klimatischen Extrembedingungen, etwa in wasserarmen Wüstengebieten oder den nahrungsarmen, eisigen Steppen der Arktis ist die beste Überlebensstrategie ein auf das absolute Minimum heruntergefahrener Stoffwechsel. So legt etwa die in den Anden beheimatete Yareta-Pflanze­, eine Art Moos, nur 1,5 Zentimeter pro Jahr zu. Bis sie voll ausgewachsen ist, dauert es mehrere tausend Jahre.

Die in den Anden beheimatete Yareta-Pflanze­, eine Art Moos, legt nur 1,5 Zentimeter pro Jahr zu. Foto: estivillml / Getty Images

Im Vergleich zu Flechten, wie sie etwa auf eisfreien Gesteinsoberflächen in der Antarktis zu finden sind, ist das aber immer noch rasend schnell – der Durchmesser dieser aus einer Symbiose aus Pilzen und Algen bestehenden Gewächse nimmt teilweise in 100 Jahren nur um zehn bis sechzehn Millimeter zu. Auch viele Moosarten in der Nähe des Südpols können bei diesem Langsamkeitswettbewerb gut mithalten – so dass Schritte von Menschen im Moos oft noch nach Jahrzehnten gut sichtbar sind. Langsamkeit beim Wachstum ist letztlich aber auch eine Definitionsfrage: So streben Mammutbäume in Nordamerika zwar äußerst langsam in die Höhe, dafür nehmen die umfangreichen Baumriesen aber stark an Umfang zu, auf diese Weise bleiben sie trotz ihrer nach Jahrtausenden dann doch großen Höhe unglaublich stabil.

Achtung, fertig, nix los

Achtung, fertig, los? Von wegen. Die Radler an der Startlinie stellen sich in die Pedale und dann passiert: nichts. Sie balancieren beinahe auf der Stelle, nur zentimeterweise geht es vorwärts, angefeuert vom Publikum und dröhnender Live-Musik. Bis die letzten Teilnehmer die elf Meter entfernte Ziellinie erreichen, kann es durchaus ein paar Minuten dauern. Erst dann wird es spannend: Beim Dutch Slowbiking, also dem Langsamradeln nach holländischer Manier, gewinnt nicht der Erste, sondern das Schlusslicht im Pulk.

„Ziel des Slowbikings ist es, eine Strecke von elf Metern so langsam wie möglich zurückzulegen“, heißt es bei der Amsterdamer Organisation „Cycle Fun Productions“, die solche Wettbewerbe veranstaltet. Der Weg ist also das Ziel, nicht das Ankommen. Weitere Regel: „Die Füße dürfen nicht den Boden berühren, das Fahrrad muss innerhalb des von Linien abgegrenzten Bereichs bleiben.“

Die REntdeckung der Langsamkeit: Slow Biking in Holland. Foto: Cycle Fun Productions

In den sozialen Medien sind Videos von solchen merkwürdigen Langsamkeits-Wettbewerben der Renner, inzwischen werden auch schon Slowbiking-Wettbewerbe in deutschen Städten ausgetragen. Die Slowbiking-Enthusiasten hoffen dabei auf einen Aha-Effekt: Denn im normalen Verkehrsalltag hetzen Radfahrer durch die Stadt. Das Langsamfahren setzt einen Kontrapunkt: Man zelebriert den Augenblick, die Aufmerksamkeit gilt der eigenen Balance.

Eine Kritik am Leistungssport steckt auch darin: Das „Schneller, höher, weiter“-Prinzip, das von elitären Olympia-Veranstaltungen bis hin zu Stadt-Marathons reicht, setzt ja den Beschleunigungswahn der Industriegesellschaft einfach fort. Vielleicht ist das Vorbild der Slowbike-Racer ja Michael Endes Roman „Momo“? Auf der Flucht vor den Zeit stehlenden „grauen Herren“ flieht der jugendliche Romanheld zu Meister Hora, dem geheimnisvollen Verwalter der Zeit, begleitet von der Schildkröte Kassiopeia. Um zum Nirgendhaus in der Niemalsgasse zu gelangen, in dem Meister Hora wohnt, muss Momo aber umdenken: Denn dort kommt man am schnellsten an, wenn man so langsam wie möglich geht — und dann auch noch rückwärts. Das schaffen auf dem Rad nicht mal die verrücktesten Holländer.