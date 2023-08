Feo (non-binär) aus NRW: „Von uns geht keine Gefahr aus“

Einfach beim Standesamt den Geschlechtseintrag und den Namen ändern: Die Bundesregierung will das möglich machen. Für Betroffene eine große Erleichterung. Kritik gibt es trotzdem.

Freie Wahl des Geschlechts: Kabinett will leichtere Änderung beschließen

Essen. Feo ist non-binär – und mit dem neuen Selbstbestimmungesetz überhaupt nicht zufrieden. Besonders einen Punkt findet Feo „katastrophal“.

Die Bundesregierung hat ein neues Gesetz auf den Weg gebracht: das sogenannte Selbstbestimmungsgesetz. Es soll die Änderung des Geschlechtseintrags und des Vornamens für trans und nicht-binäre Menschen erleichtern. Bisher müssen sie sich dafür zwei psychiatrischen Begutachten unterziehen. Entscheiden muss dann ein Gericht. Festgeschrieben sind diese Regelungen im Transsexuellengesetz, das 1981 in Kraft getreten ist – und vom Bundesverfassungsgericht für verfassungswidrig befunden wurde.

Doch auch das geplante Selbstbestimmungsgesetz ist nicht unumstritten. Wir haben vier Betroffene aus dem Ruhrgebiet gefragt, wie sie den Plan der Regierung finden. Feo Böcker (24) aus Bochum ist non-binär, identifiziert sich also weder als Mann noch als Frau. Hier erzählt Feo, warum das Selbstbestimmungsgesetz keine große Verbesserung zum Transsexuellengesetz ist:

„Den Plan, meinen Namen und Personenstand zu ändern, habe ich schon länger. Das Transsexuellengesetz hat mich aber bisher davon abgehalten. Was mich hauptsächlich stört sind die Kosten und die Gutachten. Ich bin Student, die 2000 Euro habe ich nicht. Und auch die Energie, mir diskriminierende, stereotypisierende Fragen anzuhören, damit mir jemand sagt, was ich bin, habe ich eigentlich nicht. Vor allem als nichtbinäre Person ist es nochmal schwieriger, Gutachter*innen zu finden, die sich auskennen.

Dass die Gutachten mit dem Selbstbestimmungsgesetz künftig wegfallen sollen, ist auf jeden Fall eine Erleichterung. An sich bin ich aber absolut nicht zufrieden mit dem Selbstbestimmungsgesetz in seiner derzeitigen Form. Was ich absolut katastrophal finde, ist, dass man seine Namens- und Personenstandsänderung drei Monate vorher anmelden muss.

Feo Böcker aus Bochum ist nonbinär, identifiziert sich also weder als Mann noch als Frau. Foto: Feo Böcker

Viele trans* Personen warten jetzt seit zwei Jahren auf das Selbstbestimmungsgesetz und können nach dem derzeitigen Plan erst 2025 ihren Namen und Personenstand ändern. Viele gehen dann jetzt wahrscheinlich doch den Weg über das diskriminierende und teure Transsexuellengesetz, weil sie den Leidensdruck nicht mehr aushalten. Auch trans* Personen mit Flucht- oder Migrationserfahrung haben mit dem Selbstbestimmungsgesetz keine Sicherheit: Wenn sie abgeschoben werden, wird die Namens- und Personenstandsänderung rückgängig gemacht.

Die ,Bedenken‘, dass sich Männer als Frauen eintragen lassen, um in Frauenräume zu kommen, finde ich lächerlich. Frauenhäuser sind auch jetzt schon offen für trans* Personen und auf öffentlichen Toiletten, Duschen oder Umkleiden gibt es keine Personenkontrollen. Außerdem: Man muss nicht erst seinen Personenstand ändern, um als Mann Übergriffe zu verüben.

Man sollte in der Debatte um das Selbstbestimmungsgesetz auch aufhören, von einem Trend zu sprechen. Trans* Personen waren schon immer da. Dass sich jetzt mehr Leute outen, liegt daran, dass es mehr Aufklärung gibt als früher.

Man sollte sich klarmachen: Niemandem wird etwas weggenommen, wenn trans* Personen mehr Rechte bekommen. Von uns geht keine Gefahr aus. Man muss ja nicht mal verstehen, was trans genau ist, um uns zu akzeptieren. Wir wollen einfach nur unser Leben selbstbestimmt und in Würde leben. Dafür muss allerdings auch das Selbstbestimmungsgesetz noch deutlich nachgebessert werden.“

