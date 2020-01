Fühlen Sie sich auch oft von Ihrem Chef ungerecht behandelt?

Mein Chef ist ein Arsch! Dieser Gedanke soll dem einen oder anderen schon mal gekommen sein...

Und Sie? Sitzen gerade vor ihrem Rechner, in der angedötschten Diddlmaus-Tasse hängt noch der vertrocknete Kamillenteebeutel von gestern, der Blick schweift von der Hydrokulturpflanze mit ihrem immer gleichen Pegelstand auf das gerahmte Bild ihrer Kinder aus erster Ehe, die nun auch schon längst über ihren eigenen Mist im Job klagen. Was genau treibt Sie eigentlich jeden Morgen an, zur Arbeit anzutreten: die Aussicht auf Gratiskaffee, die hübsche Rothaarige, die lieben Kollegen? Auch der jüngste „Stern“ titelte „Wie Arbeit Spaß macht“. Doch wenn’s Klima nicht stimmt und man am Montagmorgen schon am liebsten auf die Vorspultaste bis Freitagmittag drücken möchte, nützen auch Dartscheiben und Tischkicker nichts mehr. Und für den Klimawandel ist nun mal der Chef zuständig!

Appell an die Menschlichkeit im Management

„Menschen verlassen keine Unternehmen, Menschen verlassen ihre Vorgesetzten.“ Keine Büro-Binse; die Hälfte der Beschäftigten hat aus eben jenem Grund gekündigt, erklärt Veronika Hucke, die in ihrem beherzten Leitungs-Leitfaden zum „Fair führen“ verführen möchte (Campus-Verlag/24,95€), den das Magazin Havard Business Manager „Appell an die Menschlichkeit im Management“ nennt.

Klingt zunächst wie Hilfsbereitschaft bei Heuschrecken oder Humor bei Haien. Nun, in einer rasant veränderten Arbeitswelt muss Empathie kein Fremdwort sein, schwierig ist es mit der vielzitierten Emotionalen Intelligenz aber allemal – wenn Mitarbeiter zeitlich wie örtlich flexibel sind und womöglich noch kulturell vielfältig. Veronika Hucke rät zur individuellen Behandlung: „Unterschiedliche Menschen haben unterschiedliche Bedürfnisse und Erwartungen. Eine Einheits-Lösung für alle kann nicht funktionieren.“

Veronika Hucke (52) berät als langjährige Führungskraft heute Konzerne sowie die UNO in Fragen von Vielfalt und Chancengleichheit. Foto: privat

Deswegen sei die richtige (An-)Sprache so wichtig, sagt die 52-Jährige. Und Gender-Gerechtigkeit kein Gedöns. „Sprachverhalten verfestigt Strukturen. Es ist zum Beispiel erwiesen, dass manche Berufe für Frauen zugänglicher sind, wenn sie nicht von vorneherein durch die Männlichkeitsform festgelegt sind.“

Die langjährige Führungskraft, die heute Konzerne sowie die UNO in Fragen von Chancengleichheit berät, erzählt von einer Einladung, die sie kürzlich erhielt, in der ein Tagungsordnungspunkt lautete: ,Mit Stöckelschuhen auf der Karriereleiter’. „Da schlage ich doch mit dem Kopf auf den Tisch“, sagt Veronika Hucke, „solche stereotypen Sprachbilder zementieren die Rollen-Realitäten.“

Die Wortwahl – auch im Kollegenkreis – dürfe daher nicht wegen vermeintlicher Ober-Übel wie Lohnungerechtigkeit oder Mobbing zurückstehen. „Wir müssen es parallel angehen, weil weniger Wichtiges sonst nie drankommt.“

Noch so eine Führungs-Falle: Mikro-Aggressionen. Ein vergiftetes Lob wie „Gut gemacht – für dein Alter...“ sei dauerhaft unglaublich kraftraubend und schmerzhaft. Ebenso Augenverdrehen oder Mails checken während eines Beitrags, selbst wenn es gerechtfertigt sein sollte. Veronika Hucke: „Die meisten meinen, Diskriminierung ist immer ein verbaler Baseballschläger. Dabei können Kleinigkeiten fertig machen, wenn sie mir – auch unbewusst – geringe Wertschätzung vermitteln.“

Weitere Beispiele? Die junge Klima-Aktivistin als „Kind“ abzustempeln, das nichts in einem Aufsichtsrat verloren habe – siehe Siemens. Veronika Hucke: „Dass Aufsichtsräte bis dato grundsätzlich super beaufsichtigt hätten und ihren Kompetenzen gerecht geworden wären, kann man ja nun nicht gerade behaupten.“ Derartige Unterschiede (in Alter oder Art der Teilnehmer) würden sogar zu besseren Diskussionen und Ergebnissen führen. „Alle Beteiligten bereiten sich besser vor und strengen sich mehr an, machen also einen besseren Job – weil man sich weniger gerne eine Blöße gibt, wenn einige ganz anders sind.“

Wochenende Das sagt die Chefin Ich muss als Chefin meinen Mitarbeitern nicht erklären, wie ihre Arbeit funktioniert – das wissen sie selber. Sie sind die Experten auf ihrem Gebiet. Mir ist es viel wichtiger, dass alle genügend Freiraum haben, um diese Kompetenzen auch ausleben und weiterentwickeln zu können. Deswegen gehe ich aktiv mit meinem Team ins Gespräch, um zu wissen, was sie gerade umtreibt und was sie wollen. Ich versuche ihnen Vertrauen und Wertschätzung entgegenzubringen, denn ein Unternehmen besteht eben nicht nur aus einem Produkt. Die Menschen dahinter zählen. Wenn sie zufrieden sind und an einem Strang ziehen, dann kann auch das Unternehmen erfolgreich sein. Muss man mit verschiedenen Typen oder Generationen anders umgehen?Niemand ist ein Hellseher. Ich gehe offen auf meinen Gegenüber zu und wenn nötig muss ich meinen Führungsstil anpassen. Als Chefin muss ich flexibel sein. Barbara Baratie (56), Unternehmensberaterin und FOM-Dozentin für Wirtschaftspsychologie aus dem niederrheinischen Goch

Natürlich gibt es in einem Team immer das Omega-Huhn (oder Hahn), auf dem alle herumhacken, das immer für die Geburtstage sammeln muss. Was kann der (oder die) Vorgesetzte da tun? Hucke: „Diejenigen schützen, die sich schwer wehren können. Eine Checkliste hilft, sich einen Überblick über unangenehme Tätigkeiten zu verschaffen und sie nach einem unfehlbaren System wie alphabetischer Reihenfolge fortan gerechter zu verteilen.“

Solche typischen Szenerien, der Chauvinismus wie in der 60er-Serie „Mad Men“, hat sich noch nicht erledigt. „Weil das Bewusstsein fehlt, was nett oder witzig und okay ist. Deshalb ist Aufklärung so wichtig.“