Gutes vom Acker, Likör aus Anis und Hunger, der wütend macht

Essen. Lebensmittel werden teurer, immer mehr Menschen setzten auf eigenen Anbau. Sie finden: Das macht Spaß und schont gerade jetzt das Portemonnaie.

Die neue Lust am Ackern: Nicht nur die Liebe zu regionalen Lebensmitteln, sondern auch steigende Lebensmittelpreise bringen immer mehr Menschen dazu, selbst oder gemeinschaftlich zu ackern und zu ernten. Antje Urban hat sich auf dem Acker umgesehen.

In der Provence produziert man seit Jahrzehnten einen der edelsten Pastis. Rolf Kiesendahl war vor Ort und weiß: Der typisch französische Kräuter-Anis-Schnaps hat auch in Deutschland seine Liebhaber.

Der Mountainbikeclub MSV Steele hat enormen Zulauf. Der Essener Verein punktet dabei mit Top-Trainern und einer modernen Sportanlage. Denis de Haas hat mal eine Runde gedreht.

Die Jugendherberge boomt: Entspannte Kinder, entspannte Eltern – erschwingliche Ferien liegen voll im Trend. Dies zeigen auch die Beispiele zweier Familien aus Oberhausen und Köln.

Im Namen des Wolfes: Die Heavy-Metal-Band Powerwolf tritt Anfang August beim Wacken Open Air auf. Mit Keyboarder Falk Maria Schlegel sprach Olaf Neumann über die Faszination für dunkle Themen, verrückte Fans und das Image des Schwermetall-Genres.

Wenn Hunger wütend macht: Nahrungssuche als einer der grundlegendsten Triebe von Menschen und Tieren kann viele Emotionen verursachen. Lesen Sie auf unserer Gesundheitsseite, was dies für Folgen haben kann.

Kleine Nummern für große Löwenpläne: Der Peugeot 301 kam vor 90 Jahren, als Paris fest im Griff der Wirtschaftskrise war. Doch begann mit ihm eine Bestsellerserie mit Cabrios, Coupés und Alltagshelden. Lesen Sie die Geschichte des 301 auf unserer Autoseite.

Vorsichtig fahren, bei der Kfz-Police sparen: Wer seine Autotouren vom Versicherer überwachen lässt, kann Geld und Benzin sparen. Dabei ist einiges zu beachten, wie Steffen Preißler zu berichten weiß.

Das gute Leben in der bemalten Stadt: Italien hat so viele schöne Orte, dass Trient oftmals schlicht übersehen wird. Dabei hat die Stadt am Fuß der Dolomiten viel Überraschendes zu bieten, wie Sie auf unserer Reise-Seite lesen können.

Dazu die neuesten Berichte und Hintergründe zum Sport. Im Fußball läuft die erste Runde des DFB-Pokal. Wie bereitet sich die deutschen Frauenfußball-Nationalmannschaft auf das EM-Finale am Sonntag gegen England vor? Was gibt es Neues vom Transfermarkt in der Bundesliga?

