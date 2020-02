Inga Humpe konnte sich vorstellen, wie sich ein Mörder fühlt

„Das Institut / erklärt wir tun uns beide gut“ heißt es in „Ich und Elaine“ – das dürfte meistens auch für Inga Humpe (64) und Tommy Eckart (57) gelten, die es als Elektropop-Aushängeschild seit 20 Jahren gibt und als Paar noch länger.

20 Jahre! Was bleibt hängen?

Inga Humpe: Das Feedback der Fans. Wir rasten früher durch diese Zeit hindurch, in der wir viele Songs veröffentlichten. Dann spielten wir in so vielen Städten, das war wie in einem Sturm. Es bleiben die tollen Konzerte in Erinnerung.

Gab es ein schlimmstes Erlebnis?

Humpe: Als es am Anfang bei uns so abging, war das schön und schlimm zugleich. Wir haben uns ein Jahr lang keinen freien Tag gegönnt. Es war ein Gefühl wie „Spiel ohne Grenzen“ oder die ganze Zeit auf einer Welle oben zu surfen. Es gab kein Runterkommen. Nach den Konzerten gab es DJ-Sets und wir haben alles so toll gefunden, dass wir damals nicht merkten, dass wir ganz schön am Ende waren. Wir hatten keine Energie mehr und waren sehr erschöpft, weil wir uns selbst ausgebeutet haben. Da habe ich gar nichts mehr gefühlt. Es war so schlimm, dass ich mir plötzlich vorstellen konnte, wie sich ein Mörder fühlt, bevor er jemanden umbringt. Das war schrecklich.

Wie kamen Sie da wieder raus?

Humpe: Wir sind damals nach Indien gefahren. Das Auftanken dauerte länger. Aber zum Glück haben wir die Kurve gekriegt, weil wir gemerkt haben, dass wir etwas ändern müssen. Es war eine Grenze zur Extremsituation.

Hätten Sie gedacht, mit 2raumwohnung Popstars zu werden?

Tommi Eckart: Vielleicht unbewusst. Eigentlich hatten wir einen ganz anderen Plan. Wir machten Musik für Modenschauen und Werbung oder auch mal für den Tatort. Das war bequem und schön. Dann kam die Single „Wir trafen uns in einem Garten“ und es ging ab.

Gefällt Ihnen das Pop-Ikone-Sein?

Humpe: Ich sehe mich gar nicht so. Ich möchte gerne frei sein und laufe auch mal rum, als hätte ich sie nicht alle. Dann bin ich auch ganz froh, wenn ich nicht immer in dieser Pop-Norm bleiben muss. Aber ich freue mich natürlich, wenn Leute mich erkennen und mir sagen, dass sie unsere Musik gut finden. In Berlin ist man eher cool und denkt sich ‚Ist die das jetzt?‘, wenn man mich sieht, in München ist man offen und sehr Popstar freundlich.

„Und es wird noch heißer / Mach den Beat nie wieder leiser.“ 36 Grad gehört zu den größten Hits von 2raumwohnung – hier NDW-Ikone Inga Humpe bei einem Live-Auftritt. Foto: Alexander Volkmann / TA

Ist das Best-Of-Album das Ende?

Humpe: Nein. Wir denken nicht ans Aufhören, aber wir machen schon weniger. Also nicht wie am Anfang vier Alben in fünf Jahren. Den Stil von unserer Musik finden wir aber immer noch gut.

Sie sind seit den 90ern ein Paar. Wie sprang einst der Funke über?

Humpe: Darüber gibt es zwei Meinungen. (lacht) Wir sind uns nicht mal sicher, wo wir uns das erste Mal gesehen haben. Ich sage immer es war in einem Studio. Tommi meint, es war an einer Tankstelle. Ich weiß aber, dass ich seine Musik und seinen guten Groove von Anfang an geliebt habe. Ich habe gedacht, ‚der versteht mich‘.

Warum groovt das immer noch?

Eckart: Weil wir Spaß zusammen haben und weil ich Ingas Stimme gerne höre.

Humpe: Ich will das gar nicht idealisieren, das wäre peinlich. Es ist wie bei den Affen. Man braucht sich gegenseitig für die Musik und für alles andere. Mal ganz unromantisch dargestellt, ist das für uns beide zum Vorteil geworden.

Warum wollten Sie nie heiraten?

Humpe: Wir lassen das mal im Dunkeln...

Frau Humpe, zum Jubiläum veröffentlichen Sie ein Buch mit 80 preisgekrönten Songtexten.

Humpe: Mir ist aufgefallen, dass Leute die Texte anders wahrnehmen als ich. Als ich so viel positives Feedback bekam, dachte ich, dass dies Popmusik vielleicht nochmal in ein anderes Licht rücken kann, wenn man diese Poptexte nur liest. Ich bin ein Fan von Worten, sammel’ sie und lese viel. Lesen ist mein Verreisen, wenn ich etwa auf Tour nicht raus kann aus dem Hotel in dem Ort, wo wir gerade sind.

Wann haben Sie Tommi zum letzten Mal einen Brief geschrieben?

Humpe: Es gibt da keinen acht Seiten langen Brief, bei uns liegen liebgemeinte Zettel in Schubladen rum und man freut sich, wenn man die ab und zu mal entdeckt.

Letzte Frage: Was kommt nach dem Jubiläum?

Eckart: Wir arbeiten zusammen mit Helene Hegemann an einem Film. Das soll ein Anti-Musical werden. Das Drehbuch ist schon ziemlich weit und da macht es uns Spaß, unsere Songs mal als Filmmusik zu sehen. Aber jetzt freuen wir uns erstmal auf die Konzerte. Live spielen ist einfach toll.

Humpe: (lacht) Tommis Mutter kommt mit 86 wieder nach München zum Konzert. Sie lässt sich das nicht nehmen und bringt dieses Mal sogar ihre beiden Freundinnen mit.

Ostband aus Hagen

33 Wochen war 36 Grad in den Album-Charts, der Titel auch gleichzeitig erfolgreichste Single – die Zeile „Und es wird noch heißer / Mach den Beat nie wieder leiser“ dürfte manchem noch gut im Ohr sein. Der Durchbruch „Wir trafen uns im Garten“ war zunächst ein Werbejingle für die ostdeutsche Zigarettenmarke „Cabinet“. Weil der berühmte Name Humpe – geboren wie Nena in Hagen, aufgewachsen in Herdecke, gehörte mit Schwester Annette (Ideal, Ich + Ich) als Humpe & Humpe sowie mit den Neonbabies und DAF („Codo“) zu den Stars der Neuen Deutschen Welle – nicht auftauchen sollte, wollte das Duo lieber „wie eine Ostband klingen“. So waren die Neunziger! 2raumwohnung live: 19.3. im E-Werk, Köln (Karten ab ca. 44 Euro bei ruhrticket.de).

