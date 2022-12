Jahresrückblick 2022: Olympia hinter Schutzmasken in Peking

Essen. Jeder einzelne Tag hochpolitisch: Die Winterspiele von Peking sind kein Ruhmesblatt für den Ringe-Orden. Der Rückblick – samt aller Highlights.

Es gibt durchaus noch freie Betten. Wer sich im neuen Jahr ein paar Tage auf Skier begeben möchte, findet in Yanqing spielend eine Unterkunft. Zu Preisen, die auch der Topographie der Hochebene Hebei nordöstlich der chinesischen Hauptstadt Peking entsprechen und in den europäischen Alpen nicht wie ein Viertausender herausstechen würden.

Problematisch wird es halt nur mit dem Schnee. Rund um die 25 Pistenkilometer des National Alpine Ski Centre ist seit Monaten kein Flöckchen gefallen. Ob sich die kunstbeschneiten Abfahrten zum Wedeln eignen, ist mittels Webcams nicht zu ergründen.

Vorfreude und Skepsis: 24. Olympische Winterspiele in China

Nun käme vermutlich kein vernünftig denkender Mensch darauf, auf Schnee, Kaiserschmarrn und Jagatee in den mitteleuropäischen Bergen zu verzichten und stattdessen zum Skiurlaub ins ferne China zu reisen. Aber als im Februar in Peking, Zhangjiakou und eben Yanqing die 24. Olympischen Winterspiele begannen, überlagerte eine Zahl die Vorfreude oder Skepsis, je nachdem.

346 Millionen Menschen, etwa jedem vierten Einwohner, sollte künftig in China durch das Ringe-Spektakel der Zugang zum Wintersport ermöglicht werden. Peking durfte sich als erster Gastgeber von Sommer- und Winterspielen rühmen, mit der Nachhaltigkeit kann es sich jedoch nicht schmücken: Milliarden wurden in die Infrastruktur gesteckt, in keiner Disziplin macht der Weltcup im Winter 2022/2023 jedoch Halt in China.

Steril und emotionslos: Winterspiele 2022 von Peking

Das kommunistische Land hat bis zum Jahresende gebraucht, um sich mit Gedanken um das Ende seiner Null-Covid-Strategie zu beschäftigen. Olympia ist Olympia, aber es war in Peking nicht nur bitterkalt bei bis zu minus 25 Grad, sondern auch weitgehend steril und emotionslos. Himmelstempel, Ming-Gräber, Verbotene Stadt – davon war nichts zu sehen, wenn das hermetisch abgeriegelte Hotel im Shuttle-Bus verlassen werden konnte, der nur zum Medienzentrum oder den Sportstätten fuhr.

Moderne Käfighaltung, die auch die Sportlerinnen und Sportler nicht verschonte. Es waren beispiellose Pandemische Winterspiele zwischen Absperrgittern und hinter Schutzmasken. Staat, KP und Organisationskomitee konnten am Ende für sich das glückliche Ende eines Feldversuchs für sich beanspruchen, der überschrieben war mit: Wie viele Athletinnen und Athleten können zum sportlichen Wettstreit in die Blase geholt, abgeschottet und täglich getestet werden, um sie vollständig unter Kontrolle zu haben, damit kein Corona-Ausbruch die Austragung des Weltfestes des Sports gefährdet.

347 Corona-Fälle während olympischer Winterspiele in Peking

437 positive Fälle während der gut zwei Wochen konnten angesichts der Anzahl von Testungen keinesfalls als auffällig betrachtet werden. Gleichwohl war jeder einzelne eine tragische Geschichte: Eric Frenzel, Olympiasieger in der Nordischen Kombination, wurde wegen zu hoher Werte gleich bei der Einreise herausgefischt: Elf Tage Quarantäne, deutliche Einbußen bei der sportlichen Konkurrenzfähigkeit, auch wenn mit der Staffel noch die Silbermedaille herausspringen sollte.

Es verging kein Tag, der nicht hochpolitisch war. Von Beginn an: Kritik an der Menschenrechtslage in China, dem Umgang mit Uiguren und Tibetern. Wie wenig sich das Gastgeberland um seinen Eindruck in der internationalen Öffentlichkeit scherte, war klar, nachdem eine Sprecherin Berichte über Menschenrechtsverletzungen als Lüge bezeichnet und Taiwan die Selbstbestimmung abgesprochen hatte.

Olympia in Peking: Alptraum für Menschenrechte

Bei der Eröffnungsfeier sorgte dann die uigurische Fackelläuferin Dinigeer Yilamujiang für Aufsehen und Empörung. Und wäre das nicht schon genug gewesen, saß noch Wladimir Putin im Vogelnest von Peking. Tage zuvor hatte Russlands Oberhaupt Chinas Staatspräsident Xi Jinping noch mitgeteilt, dass er nach Beendigung der Wettbewerbe keine Zeit verplempern lassen wolle, um die Ukraine völkerrechtswidrig anzugreifen.

„Die Spiele waren ein Traum für Chinas Präsidenten Xi Jinping – aber ein Alptraum für die Menschenrechte“, sagte Minky Worden von Human Rights Watch. Zumal das IOC eisern schwieg, der deutsche Präsident Thomas Bach versteckte sich hinter der „politischen Neutralität“ des Ringe-Ordens.

Bitteres Schauspiel: Kinderdopingvergehen und verpatzter Kür-Auftritt der russischen Eiskunstläuferin Kamila Waljewa. Foto: Peter Kneffel / dpa

Dazu das bittere Schauspiel um die erst 15 Jahre alte russische Eiskunstläuferin Kamila Walijewa, deren nach dem Team-Gold erst bekanntgewordenes Kinderdopingvergehen und verpatzter Kür-Auftritt tagelang die Schlagzeilen dominierten. „Eine traurige Geschichte“, sagte Bach.

Weil die Olympia-Macher aber Weltmarktführer im Schöne-Bilder-Produzieren sind, gab es natürlich auch Jubel und Tränen vor Freude von den Pisten, aus den Hallen, aus dem Eiskanal. Apropos, überhaupt hieß es für das Team Deutschland ja: Rodel, Bob und Skeleton gut. Von den zwölf Goldmedaillen (dazu gesellte sich noch zehnmal Silber und fünfmal Bronze, was Platz zwei in der Nationenwertung hinter Norwegen bedeutete) wurden neun im Yanqing Sliding Centre geholt.

Zweimal stand Rodlerin Natalie Geisenberger ganz oben auf dem Treppchen, mit sechsmal Gold ist sie neue deutsche Rekord-Olympionikin. Den Rest der Medaillen konnte der Deutsche Skiverband für sich reklamieren mit seinen Langläufern, Skispringern, Biathleten, Freestylern, Nordischen Kombinierern und Alpinen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wochenende