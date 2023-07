Jasis Woche: Alte Paare, neue Paare

Alte Ehepaare mussten in Filmen oft als Beispiel für die Trostlosigkeit von Beziehungen herhalten. Da wäre doch mal Zeit für eine neue Variante.

In Filmen früherer Epochen, also bis in die späten 90er-Jahre des vergangenen Jahrhunderts, gab es immer wieder mal Szenen, die in unterschiedlichen Varianten in etwa so verliefen: Junges, schickes, sehr verliebtes Pärchen sitzt im Restaurant und plauscht – nur gelegentlich und für sehr kurze Momente unterbrochen durch die Auftritte eines Kellners, dann geht der Redeschwall weiter. Am Nebentisch hockt ein älteres, durch und durch freudlos anmutendes, offensichtlich schon sehr lange verheiratetes Ehepaar und stochert sich lustlos und hartnäckig schweigend durchs Menü.

Die Verliebten beobachten in einer Mischung aus Mitleid und Ekel die beiden grauen Alten, schauen sich verschwörerisch in die Augen und beteuern sich wortreich, dass sie so niemals enden, weil sie ja ewig jung und leidenschaftlich bleiben werden, sich immer hochinteressante Dinge aus ihrem Leben zu berichten haben, stets ein offenes Ohr und höchste Aufmerksamkeit für den anderen. Überhaupt wird ein solcher Beziehungszustand bei ihnen nie eintreten. Geht gar nicht. Sie sind ja anders. Oder dann jedenfalls lieber geschieden. Oder direkt tot.

Jetzt, mehr als eine Film- und Fernsehgeneration später, wird es allerhöchste Zeit für eine aktuelle Neuinterpretation dieser Szene.

Und zwar beispielsweise so: Ein sehr munteres, beschwingtes Paar der Generation 55 plus betritt ein gut besuchtes Lokal Marke Edelitaliener – und, nein, bitte lassen Sie Ihre Fantasie nicht durchgehen, es sind ausdrücklich nicht die beiden jungen Leute aus dem früheren Film in einer gealterten Version, sondern ein ganz normales Paar in den mittleren bis etwas späteren Lebensjahren. Die beiden nehmen am Tisch Platz, studieren die Speisekarte, erzählen sich zu dem einen oder anderen Gericht auf der Karte heitere Anekdoten aus gemeinsamen Urlauben, lachen immer wieder, witzeln mit dem Kellner, schwatzen mit der Restaurantbesitzerin … Es herrscht eine sehr aufgeräumte Stimmung an diesem Platz, an dem es als einzigem in diesem Lokal sehr laut zugeht.

Andere Gäste – jüngere Paare (darunter auch offensichtlich frisch verliebte), Grüppchen von Frauen, Familien mit Kindern im Teenageralter – schauen ab und zu irritiert und staunend herüber. Präziser formuliert: Sie schauen auf – und zwar von ihren Tischen, auf die sie den Rest der Zeit starren, weil dort nämlich ihre Handys liegen. Es sei denn, sie halten sie halb darunter in der Hand, dann gucken sie in ihre Hand. Ab und zu stoßen sie mal ihre Mitsitzerinnen und Mitsitzer an, um ihnen etwas im Display ihres Smartphones zu zeigen, ein Ferienfoto oder einen lustigen Beitrag aus der Yoga-Whatsapp-Gruppe, nur ganz selten kommen an den umliegenden Tischen kurze Gespräche auf. Dann blickt die Gästeschar wieder schweigend nach unten, nur unterbrochen von Auftritten des Servicepersonals, das die Bestellungen aufnimmt.

Im Hintergrund hört man die gesamte Zeit das ältere Paar plaudern und kichern. „Doll, was die sich alles zu erzählen haben“, murmelt ein sehr tristes, junges Pärchen am Nebentisch. Nach einem langen, lebhaften Menü steht das gut gelaunte Duo irgendwann auf und geht, nicht ohne noch einmal beiläufig über die Runde der herabhängenden Köpfe zu blicken. Und beim Hinausgehen raunen sie sich etwas zu: So öde und langweilig wie die ganzen Leute um sie herum wollen sie bitte niemals werden.

