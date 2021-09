Jasis Woche: Bloß auf dem Teppich bleiben

Ab sofort steht Frühsport an, allerdings manchmal auch abends. Und es gibt da einige unangenehme Begleiterscheinungen.

Ich liege auf einer Matte im Wohnzimmer. Aus dem Fernsehen gibt mir eine schrecklich gutgelaunte Frau Anweisungen. „Und jetzt Wirbel für Wirbel zurück“. Dann ein Bein hoch und das abgeknickte Knie kreisen lassen. Oder so ähnlich. Das ist neuerdings mein Frühsport, der aber gar nicht so früh sein muss, man kann ihn sogar abends absolvieren, dafür gibt’s ja heute Mediatheken. Und genau dort haust auch die muntere Dame mit ihren Rückenübungen. Zum Glück darf man dabei liegen. Das ist gut. Nicht, dass es weniger anstrengend wäre als Dance Aerobic oder Faszientraining. Aber immerhin laufe ich nicht Gefahr, dass mich arglose Passanten von der Straße aus beobachten und die Frau, die da hinter der Scheibe ungelenk mit den Armen wedelt, für eine hilflose Person in einer Notlage halten. Womöglich rufen sie sogar den Rettungswagen. Nicht auszudenken, wie man Sanitätern den Vorfall dann als fortgeschrittenes Fitnesstraining erklären soll.

Ich lasse also das Knie kreisen – und sehe an die Decke. Dort findet gerade die Ortsmeisterschaft in Leichtathletik für Insekten statt. Eine stattliche Spinne und ein groß gewachsener Schneider liefern sich direkt über mir ein Wettrennen. Sie krabbeln fast auf gleicher Höhe in Richtung Esstischecke und ich hoffe, dass das ein harmloses Kräftemessen ist und keine Jagdszene. Wir wohnen in einem Haus, das von Bäumen und romantisch wucherndem Efeu umgeben ist, da ist viel Leben im Unterholz und natürlich kommt es öfter mal vor, dass uns eines der munteren Tierchen einen Besuch in der Wohnung abstattet. Das ist nicht weiter schlimm, meist verschwinden sie nach kurzer Zeit wieder von selbst nach draußen, aber in diesem Moment erscheint mir ihre Anwesenheit irgendwie unpassend. Was wäre, wenn die Spinne oder, fast schlimmer noch, der gigantische Schneider vor lauter Anstrengung plötzlich einen Schwächeanfall erlitte und erschöpft von der Decke stürzte – und zwar auf mich. Ich springe sehr zügig und in vorbildlicher Haltung auf und setze aus, bis die Biester in sicherer Entfernung angelangt sind. Drei Übungen später bin ich dann wieder mit dabei.

Am liebsten liegend

Doch just in dem Moment, als ich mich frage, ob ich die Tatsache, dass ständig zwei junge, muskulöse Männer quasi als Vorzeigeturner eingeblendet werden, die allerdings mehr nach konsequentem Hanteltraining im Fitnessstudio als nach Stärkungsübungen für Halbsenioren aussehen, eher erfreulich oder doch ein bisschen sexistisch finden soll, greife ich im Teppich in etwas Hartes, leicht Fettiges: Reste eines alten Katzentrockenfuttersnacks. Unappetitlich! Ich stehe auf und hole den Sauger. Saugen ist ja schließlich auch Bewegung ...

Und außerdem kommt morgen schon die nächste Übungsviertelstunde. Sie heißt „Gesund und schön“.

