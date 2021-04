Jasis Woche: Das empathische Automobil

An Rhein und Ruhr. Das Auto ist neu und modern. Doch es hat ein Eigenleben: An Einkaufscentern möchte es, dass wir langsamer fahren. Wir haben da einen Verdacht.

Wir haben einen neuen Computer. Er hat vier Reifen und 122 PS. Andere nennen es Auto. Im Grunde ist es aber keins, es ist eine Datenverarbeitungsmaschine auf Rädern. Diese neumodischen Geräte sind zum Beispiel in der Lage, Schilder zu lesen und einem das Ergebnis ihrer Lektüre in der Windschutzscheibe anzuzeigen. Das ist natürlich hilfreich, wenn man quasi mit der Straßenverkehrsordnung als Daueranzeige vor Augen durch die Gegend fährt. Es verhindert allzu viel Leichtsinn. Mich machen derartige Neuerfindungen mit ihren ständigen Hinweisen und Mahnungen allerdings ein wenig nervös. Vor allem, weil unser motorisierter Computer eine Macke hat. Oder eine Vorliebe, man weiß es nicht genau. Offenbar geht er gerne shoppen.

Manchmal brausen er und ich nämlich auf der Autobahn in solidem und völlig regelkonformem Tempo 100 an einem Einkaufszentrum vorbei. Sobald wir uns auf Höhe dieses Shoppingparadieses befinden, schaltet der Wagen seinen Geschwindigkeitshinweis um. 30 blinkt es mir dann plötzlich entgegen. Oh, 70 Stundenkilometer zu schnell !? Nein, der sausende Computer liegt falsch.

Geht es um besondere Aufmerksamkeit?

Ich versuche dem verrückten Auto klarzumachen, dass es sich um einen Irrtum handeln muss. Tempo 30 gilt NEBEN der Autobahn, nämlich unten um das Einkaufszentrum herum, aber doch nicht oben, AUF der Autobahn.

Ich vermute: Es will, dass ich langsamer werde und diesem Ort besondere Aufmerksamkeit schenke. Ich bleibe bei meiner Geschwindigkeit, doch der Wagen blinkt hektisch mit seinem Tempoanzeiger, er reagiert nahezu hysterisch. Ich fürchte schon, er wird gleich selbstständig nach rechts abbiegen und die Ausfahrt nehmen und umklammere vorsichtshalber fest das Lenkrad.

Womöglich hat das Gefährt einen Pakt mit der Einzelhandelslobby geschlossen, bei dem es sich verpflichtet hat, monatlich mindestens sechs Boutiquen, vier Schuhgeschäfte und zwei Parfümerien anzusteuern, wenn sie zwischen Komplett- und Teillockdowns mal wieder geöffnet haben. Ich gebe zu, dass mir eine solche Vereinbarung insgeheim gar nicht mal so unsympathisch wäre.

Wir müssen an seiner Einstellung arbeiten

Außerdem: Viele Ladenbesitzer haben es wegen Corona im Moment ganz schön schwer, da können sie bestimmt Unterstützung gebrauchen.

Womöglich handelt das Automobil ja aus Solidarität oder gar Empathie. Aber trotzdem: So was geht natürlich nicht. Ein Auto ist der Straßenverkehrsordnung verpflichtet und sonst gar nix. Ich glaube, ich muss da etwas an seiner Einstellung ändern...

Kurzer Nachtrag: Gestern Morgen sind wir wieder an dem Shoppingcenter vorbeigefahren. Der Wagen hielt stoisch an der 100 fest. Brav! Er hat dazugelernt. Wir gehen jetzt einkaufen, wann ich es möchte. Oder eher: Dann, wenn die Pandemie es zulässt...