Jasis Woche: Die Rotkehlchen-Problematik

An Rhein und Ruhr. In Pandemiezeiten haben viele die Liebe zur Natur entdeckt. Aber was ist, wenn einem die Natur dort begegnet, wo sie eigentlich nicht hingehört?

Man könnte manchmal den Eindruck bekommen, dass die Pandemie mit ihrem globalen Schrecken und ihrer Unfassbarkeit bei vielen die Sinne geschärft hat, für das Schöne und Erhaltenswerte in dem Mikrokosmos um uns herum.

Menschen, die bis dahin noch nicht mal wussten, dass in ihrer Straße ein Baum steht, geschweige denn, was für einer, schwärmen plötzlich vom Wechsel der Jahreszeiten, die sie an ihm ablesen, von den ersten neuen Trieben, von der herrlichen Blüte im Frühjahr. Manchen könnte man mittlerweile als Experten zu einer Digitalkonferenz über Gehölzpflege einladen. Andere sind auf ihrem Mini-Balkon quasi zu Selbstversorgern geworden, bauen Tomaten und Zucchini an und berichten stolz von ihrem Bonsai-Blaubeerstrauch, der schon im ersten Sommer eine Ernte abwarf – die Früchtchen reichten zwar nur für drei Müslis, aber immerhin, der Anfang ist gemacht.

Freude an Flora und Fauna

Wiederum andere haben die Liebe zur heimischen Fauna in sich entdeckt, durchstreifen Felder und Wälder und können sich tagelang am Anblick eines Rehs in 200 Metern Entfernung oder eines vorbeihoppelnden Kaninchens erfreuen. Wunderbar!

Umso mehr sorgt man sich, wenn man die Natur dort erlebt, wo sie eigentlich nicht hingehört. Jedenfalls nicht direkt. Ich stand kürzlich im Hof eines Blumenladens, als in der Auslage direkt neben mir ein Rotkehlchen landete. Nun sind Rotkehlchen ja alles andere als menschenscheu, aber das war dann doch sehr nahe. Jedoch beachtete es mich gar nicht, sondern reckte sich zu einer Palette mit Mini-Ilex direkt nebenan, in der eine Pflanze fehlte – und genau darin saß die Gattin des Rotkehlchens in einem Nestchen und brütete zwar schön zwischen Grün, aber jede Sekunde könnte ein potenzieller Ilexkäufer kommen und die Idylle stören.

Ich lief zu einem Verkäufer und muss dabei wohl ein wenig hysterisch gewirkt haben. Aber es ging ja hier schließlich um die Rettung einer Familie. Er wisse doch bestimmt, was in diesem Fall zu tun sei, versuchte ich die Verantwortung zu delegieren. Insgeheim dachte ich dabei an eine vorübergehende Sperrung des gesamten Blumenladenareals. Er dagegen murmelte nur was von „Die werden sich schon was anderes suchen, wenn sie sich gestört fühlen...“ Ignorant!

Wer passt aufs Nest auf?

Ich alarmierte eine Kollegin von ihm, in der klischeehaften Hoffnung, dass Frauen auf eine solche Problematik sensibler reagieren. Sie werde sich das Ganze mal anschauen, versprach sie vage.

Ich ging, aber mit einem schlechten Gewissen. Am nächsten Tag kehrte ich zurück. Das Rotkehlchen saß an der gleichen Stelle in seinem Nest, zum Glück hatte niemand einen Ilex kaufen wollen.

Ich erwäge nun, mich als Rotkehlchenwache vor dem Nest zu postieren und alle drohenden Gefahren abzuwehren, bis der Nachwuchs flügge ist.

