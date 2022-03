Jasis Woche: Ein Fall von Samenklau?

Unsere Kolumnistin fragt sich, ob sie sich ab und zu und kaum bemerkbar am Saatgut aus fremden Gärten bedienen darf. Oder kommt dann die Polizei?

Die Vorgärten in unserer Gegend lassen sich in zwei Kategorien aufteilen. Da sind zum einen die, die sich im Besitz von Menschen befinden, die gern auf eigenem Grund leben, aber dabei zugleich nicht von allzu viel Natur belästigt werden möchten. Deswegen sind rund um diese Häuser meist sehr viel Asphalt oder voluminöse Steinansammlungen zu bestaunen, manchmal garniert mit einem Tupfer Grün in Form eines vereinsamenden Ziergrases oder – alternativ – dekoriert mit dem Zweitwagen.

Und dann gibt es die Gärten, in denen Stauden ihre Blüten treiben dürfen, so manche Familie in der Nachbarschaft hat in diesem Jahr auf ihren paar Quadratmetern vor dem Haus sogar mit Wildblumenwiesen experimentiert.

Und falls Sie sich jetzt fragen, warum ich gerade jetzt, wo die Natur erst allmählich wieder erwacht, mit blühenden Gärten komme? Genau da bin ich schon beim Thema.

Seit Jahren legen Pflanzenexperten und Umweltschützer den Gartenbesitzern ans Herz, ihre Sträucher und Stauden nicht ratzekahl abzurasieren, sobald die letzte Blüte anfängt, bräunlich zu werden, sondern auch Verblühtes und Abgestorbenes über den Winter stehenzulassen. Das ist besser für die Natur und bestimmt auch besser fürs Gemüt, weil es ja fast schon etwas Meditatives haben kann, seinem Garten beim Vergehen zuzusehen, in der beruhigenden Zuversicht, dass im nächsten Frühjahr (also erfreulicherweise schon sehr bald) an gleicher Stelle wieder wunderbar Neues heranwächst. In meiner Gegend halten sich immer mehr an diesen Rat.

Soll man besser bei den Gartenbesitzern anklingeln?

Und deswegen bin ich bei meinen herbstlichen Spaziergängen immer wieder an Stockrose, Kugeldistel und Co. vorbeigekommen. Und dann neigten sie sich, samt ihrer Samenstände, so weit sie konnten, in meine Richtung oder strichen mir sogar ums Bein, und ich hörte sie rufen: „Nimm mich mit, in mir stecken viele tolle Nachkommen. Gib ihnen ein neues Zuhause an einem Platz in der Welt, der nahrhafte Schönheit nötig hat.“ Dann streckte ich manchmal die Finger aus und knibbelte eine winzige Portion Saatgut ab.

Obwohl ich dabei fast ein schlechtes Gewissen hatte. Denn: Ist sowas erlaubt? Bestehle ich damit die ehrwürdigen Staudenbesitzer, auch wenn ihre herrlichen Pflanzen quasi in den öffentlichen Raum hineinwuchern? Begehe ich womöglich einen schweren Fall von Samenklau? Rufen die Leute demnächst die Polizei, wenn sie mich durchs Viertel spazieren sehen? Oder sollte ich künftig besser bei den Gartenbesitzern klingeln und sie um eine kleine, äh, Samenspende bitten?

Und was passiert, wenn ich auf die verrückte Idee käme, diese Pflanzenkinder demnächst an besonders verwahrlosten Stellen in meiner Stadt zu verteilen? Wäre diese Art der Stadtverschönerung dann illegal oder einfach nur blumige Anarchie?

