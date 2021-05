Jasis Woche: Ein Platz im Kulturleben

An Rhein und Ruhr. Die Inzidenzzahlen gehen zurück. Das Land lockert sich. Endlich wieder ins Theater. Unsere Autorin hat jedenfalls schon mal Tickets gebucht.

Es soll ja diese Momente von Euphorie geben, in denen Menschen – oft nach überstandener Krankheit oder Krise – das Gefühl haben, dass in ihrem Leben ein Knopf gedrückt wurde, der einen Neustart auslöst, eine Rückkehr in den Alltag. Genau dieses Gefühl hatte ich in dieser Woche. Ich habe keine schwere Krankheit hinter mir, aber eine Krise. Eine, die wir alle zu bewältigen hatten, in Teilen sogar gemeinsam: eine globale Pandemie. Nun ja: Immer noch zu bewältigen haben, es ist ja noch nicht vorbei. Längst noch nicht, wie Experten warnen. Also darf man nicht übermütig werden, aber ein bisschen euphorisch schon, jedenfalls für einen kleinen Augenblick.

Eine Verheißung für den Sommer

Das Land lockert sich – Treffen mit Freunden in der Kneipe, gemeinsam auswärts essen gehen, Kino, Konzert, Theater, das erscheint plötzlich nicht mehr wie eine Erinnerung aus vergangener Zeit, sondern als Verheißung für den Sommer, von mir aus auch für den späteren Sommer und natürlich gerne mit Test und Abstand und allem, was nötig ist, aber es ist eben eine schöne Aussicht.

Ich setzte mich aufs Sofa und schnappte mir den Laptop. Das ist jetzt nichts Neues, sondern die typische Körperhaltung der vergangenen Monate. Aber diesmal klickte ich mich nicht durch Seiten mit Kram, den ich dann doch nicht bestellen würde. Stattdessen schaltete ich in den Vorfreudemodus und katapultierte uns ins (demnächst hoffentlich wieder) rege Kulturleben zurück. Am Ende des Abends hatte ich Karten für drei Theaterstücke und eine Kunstaktion gekauft. Alles erst ab Mitte August, wir haben also noch genügend Zeit, abzuwarten und ein bisschen vorsichtig zu sein.

Gern auch Lebensfreudiges

Und normalerweise würde ich Sie mit etwas so Banalem wie einer simplen Kartenreservierung ja an dieser Stelle gar nicht belästigen. Aber nach einem Jahr, in dem wir unsere arbeitsfreie Zeit nahezu ausschließlich in Haus und Garten verbracht haben, erschien mir schon ein lächerlicher Ticketbuchungsvorgang im Internet wie ein mittleres Ereignis.

Merkwürdig nur, dass die Stücke, die wir, wenn alles gut geht, live erleben dürfen, allesamt von Tod und Vergänglichkeit und der Vergeblichkeit des Seins handeln. „Wir werden dann also abendelang unterwegs sein, um uns auf der Bühne Deprimierendes über Trauer und Tod anzugucken“, konstatierte mein Mann und er schien mir dabei nicht ganz so begeistert wie erwartet. Ja, ich räume ein, ein bisschen mehr Lebensfreudiges dürfte es demnächst gerne sein.

