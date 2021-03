Jasis Woche: Erst mal ausgeplaudert

Essen. Einkaufen zu gehen hieß früher auch oft, Bekannte zu treffen und sich ausgiebigst auszutauschen. Mittlerweile sind die Gespräche kurz geworden.

Supermarktbesuche können dauern. Heute ziehen sie sich hin, weil man als Vorletzter in der Schlange darauf wartet, dass im weitgehend leeren Parkhaus der Einkaufswagen, die ja neuerdings eine Art Eintrittskarte zum Lebensmitteleinkauf sind, wieder Fluktuation einsetzt, oder weil man an der Ecke zum Konservenregal in sicherer Entfernung darauf wartet, bis ein schlecht gelauntes Ehepaar ausdiskutiert hat, welche Apfelmussorte mit nach Hause darf.

Zum Stricken übergegangen

Früher – und die Erinnerung daran wird allmählich nebulös – dauerte es, weil man ständig Bekannte traf. Ich kenne viele Leute, ich plaudere gerne. Manchmal ging ich mal eben einen Liter Milch kaufen und kam erst zwei Stunden später wieder zurück. Dann hatte ich allerlei erfahren über halb erwachsene Kinder, die gerade für ein Jahr ins ferne Ausland aufgebrochen oder soeben zurückgekehrt waren, über Pläne für den nächsten Urlaub, über neu eröffnete Restaurants, die man unbedingt oder auf gar keinen Fall besuchen sollte, über Knatsch mit Kollegen oder den Ärger über die neue Baustelle an der Hauptverkehrsstraße, über anstehende Hochzeitsfeste der nächsten und die Tauffeiern der übernächsten Generation; ich habe Tipps bekommen zu tollen Ausstellungen und Konzerten und mit einigen verblieb ich, dass man doch demnächst mal wieder auf ein Bier in einer netten Kneipe zusammenkommen könnte.

Natürlich treffe ich auch jetzt noch Bekannte im Supermarkt, wenn auch viel seltener.

Und die Gespräche – sie fallen neuerdings knapp aus. Kürzlich begegnete ich mal wieder einer Frau aus der Nachbarschaft. Wir schwärmten uns zehn Sekunden lang gegenseitig von den Frühlingsblühern im unseren Gärten vor und fanden, es sei überhaupt ein großes Glück, in dieser Zeit ein Stück eigenes Grün vor der Tür zu haben. „Und sonst?“, fragte ich. „Homeoffice“, nuschelte sie im Schutz von FFP2. Außer zum Einkaufen komme sie eigentlich kaum noch raus. Im Schatten des beängstigenden Riesen namens Pandemie sei ihr Alltag zu einem Mikrokosmos geschrumpft. Immerhin wären in der Familie alle gesund. Dann eilten wir weiter, nicht nur wegen der Stimme aus dem Off, die in dem Supermarkt im streng getakteten Rhythmus zum zügigen Einkauf mahnt. Es gab auch einfach nicht mehr zu sagen.

Zwischen Quarantäne und Homeschooling

Eine andere raunte bei der Begegnung vor einigen Tagen nur: „Kurzarbeit, aber es geht.“ Sie habe jetzt mit dem Stricken angefangen, obwohl ihr Handarbeit seit Schulzeiten verhasst sei.

Nur die Familie mit den jüngeren Kindern, die ich lange nicht mehr gesehen hatte, brauchte etwas länger, um mir auf dem Parkplatz auf die Frage nach ihrem Befinden ein Stakkato aus „Homeschooling, Wechselunterricht und zwischendurch auch noch Quarantäne in der Kita, furchtbar!“ entgegenzuwerfen.

Wir verschieben das Plaudern auf die Zeit nach Corona.