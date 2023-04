Jasis Woche: Etwas ältere Neuigkeiten aus der modernen Welt

Unsere Autorin war im benachbarten Ausland unterwegs – und musste feststellen, dass sie in den vergangenen Jahren offenbar einiges verpasst hat.

Erinnern Sie sich an die Komödie „Good Bye, Lenin!“, in der eine Lehrerin aus Ostberlin kurz vor der Wende 1989 ins Koma fällt, und als sie nach Monaten wieder aufwacht, gibt es die DDR nicht mehr, und das Leben ist ein völlig anderes geworden? Herrlich!

Manchmal fühle ich mich allerdings auch so. Also, natürlich nicht als vergessener Teil einer historischen Zeitenwende, sondern nur in einer banalen Miniaturversion. Aber zumindest so, als habe sich die Welt um einen herum weiterentwickelt – und man selbst hat davon wenig bis nix mitbekommen.

Ich war zum Beispiel gerade in den Niederlanden und meinem Gefühl nach war mein letzter Aufenthalt dort noch gar nicht sooo ewig her. Aber entweder schreitet die Zeit neuerdings in einem atemberaubenden Tempo voran oder ich neige mittlerweile zu altersbedingter Vergesslichkeit. Nach kaum einem halben Tag erreichte ich dort nämlich den Status einer weltvergessenen Seniorin. Beziehungsweise den der postkomatösen Ostberlinerin aus „Good Bye, Lenin!“.

Als ich im kleinen Lebensmittelgeschäft in Utrecht einen Zehn-Euro-Schein über die Theke reichte, lächelte die sehr junge Verkäuferin nachsichtig und zeigte auf das Schild neben dem Eingang: „No cash“. Ich zückte also meine Bankkarte – und habe sie an den übrigen Tagen dort dann auch nicht mehr zurückgesteckt. Trinkgeld für den Service im Restaurant? Nur als Aufschlag bei der Kartenzahlung. Der Eintritt zum Botanischen Garten? Natürlich nur bargeldlos. Der Busfahrer schaut mich fassungslos an, als ich ihm meine abgezählten Münzen für zwei Fahrkarten hinhalte. Lächerliche Idee in der modernen Transaktionswelt des Jahres 2023. Offensichtlich ist Deutschland das letzte Eldorado für Klimpergeld.

Das Wasser im Restaurant gibt es gratis

Dafür kostet das Wasser, das ich am Abend zum Menü im Restaurant bestelle, gar nichts. Die Erklärung dazu kann man auf dem Etikett nachlesen, das an der schicken Flasche hängt. Wir trinken nämlich aufbereitetes Leitungswasser – gesund und ressourcenschonend (und zwar nicht nur im Portemonnaie). Man denke allein nur an die Millionen von Flaschen, die dafür nicht produziert bzw. recycelt und kilometerweit durch die Gegend gekarrt werden müssen. Das Gratiswasser begegnet uns auch an den folgenden Tagen immer wieder. Scheint bei unseren Nachbarn ein neuer Trend zu sein.

Ich recherchiere kurz im Netz: Das Gastronomiekonzept zum quasi „hauseigenen“ Wasser ist dort seit rund 20 Jahren im Umlauf, und womöglich rollen Sie jetzt als regelmäßige Hollandurlauber mit den Augen, weil Sie das doch schon längst kennen.

Egal. Denn die Idee ist natürlich trotzdem gut (immer noch und heute aktueller denn je), und ich frage mich, warum sie nicht auch in Deutschland ganz weite Verbreitung findet (ich habe neulich noch in einem hiesigen Restaurant sieben Euro für ein Wasser bezahlt, das kein bisschen besser schmeckte und vermutlich auch keine bessere Qualität hatte, dafür aber bestimmt einen weiteren Weg hinter sich), zumal mir bislang auch noch keine Meldung dazu untergekommen ist, dass in unserem Nachbarland deshalb reihenweise Getränkehersteller pleitegegangen wären.

In „Good Bye, Lenin!“ versucht der Sohn übrigens, seiner aus dem Koma erwachten Mutter vorzugaukeln, dass ihre Welt immer noch die alte sei. Das kann am Ende natürlich nicht gut gehen.

