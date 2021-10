Jasis Woche: Flauschiger Inhalt

Katzenvideos sollen eine besonders entspannende Wirkung haben. Aber funktioniert das auch, wenn die Filmchengucker im echten Leben Katzen halten?

„Catcontent“, ins Deutsche deutlich weniger geschmeidig als „Katzeninhalt“ übersetzt, ist seit geraumer Zeit offenbar ein Thema von breiter gesellschaftlicher Bedeutung. Dabei handelt es sich bei diesem Phänomen keineswegs um das, was die Samtpfoten besonders gerne auf teure Teppiche ergießen oder um die Zusammensetzung von Nassfutter in Dosen. Katzeninhalt bestand in der Anfangsphase seiner Popularität vor allem aus Fotos und Videos, die sich rasend schnell übers Internet verbreiteten und Stubentiger zeigten, die entweder besonders herzerwärmend und dekorativ herum kuschelten, lustiges Zeug machten oder sich besonders dumm anstellten.

Die Wohnungsrenovierung wird immer mitgedacht

Seither kursiert (nicht nur im Netz) die These, dass Katzenvideos gucken besonders beruhigend und entspannend wirken und gut für die Psyche sein soll. Und übrigens: Es geht hier nicht um Kinder, sondern um Erwachsene.

Vor ein paar Jahren waren wir sogar mal auf einem Festival, bei dem einen ganzen Abend lang ununterbrochen derartige Filmchen liefen. Es war recht amüsant.

Am allermeisten allerdings vermutlich für Menschen, die keine Katzenhalter sind. Ich bin insgeheim sowieso der Überzeugung, dass die Mehrheit der notorischen Katzenvideogucker selbst überhaupt kein Tier besitzt. Weil es nämlich als Tierhalter gar nicht möglich ist, sich in zurückgelehnter Gelassenheit Katzen anzuschauen, die derwischartig durch schick eingerichtete Wohnzimmer wirbeln, sich gemütlich auf den Kopfkissen ihrer Menschen fläzen oder die Lebensmittelauswahl in Einbauküchen erkunden, ohne zugleich die kostspielige Renovierung halber Wohnungseinrichtungen, die Neuanschaffung von Tapeten oder die mühselige Entfernung von einer Million Katzenhaare von Kleidern und Bettbezügen mitzudenken.

Ein Hund statt – oder mit – Katzen

Aber das sind banale Gedanken von gestern. Inzwischen hat die Felis catus die Phase der lustigen Videos hinter sich gelassen und ist gesellschaftlich aufgestiegen. Sie hat sich in diesem Herbst nämlich als anschmiegsames Lieblingssujet in die Listen literarischer Neuerscheinungen und Bestseller geschlichen. Die Katze hat ihre Kuschelecke in Richtung Feuilleton verlassen.

Wir haben übrigens vier Katzen. Sind wir damit intellektuell oder besonders feingeistig, zumindest ein ganz kleines bisschen? Öh, nö. Unser Vier-/Zweibeinerzusammenleben besteht nämlich nicht im mindesten aus geistreicher Konversation, sondern ausschließlich aus Schlafen, Fressen, Herumblödeln auf der einen Seite und Hinterherräumen, das Schlimmste verhindern und auf Wunsch ins Koma kraulen auf der anderen.

Und weil uns das als flauschige Herausforderung doch nicht ganz auslastet, erwägen wir, uns mittelfristig echten „Dogcontent“ ins Haus zu holen. Wie das aussehen könnte? In Kürze mehr dazu ...

