Jasis Woche: Früher oder später alt

Essen. Ab wann gilt man eigentlich als alt und was trägt man dann? Autorin Jacqueline Siepmann über Kittelschürzen und Designerstücke.

Heute mal was aus der Kategorie Eilmeldung, seit einiger Zeit auch „Breaking News“ genannt: Modeschöpfer haben „Frauen ohne Alter“ entdeckt. Eine echte Sensation! Sie ereignete sich im März 1971.

Allerdings lag dieses alterslose Phänomen nicht irgendwo still und einbalsamiert in der Gegend herum, sondern flanierte damals schon quicklebendig über Einkaufsstraßen oder in Kaufhäusern herum. Nur war diese Kunde offenbar noch nicht zu den Modeschöpfern gedrungen, die in jenen Tagen bei einer Textilkonferenz zusammengekommen waren, dabei zu jener aufsehenerregenden Erkenntnis gelangten und sie prompt zu einer „modernen Mode“ für jene „Frauen ohne Alter“ zusammennähten, die fortan nicht mehr gezwungen sein sollten, im „Oma-Look“ herumzulaufen. Falls Sie das jetzt für ziemlich komischen Stoff halten – die NRZ berichtete darüber am 2. März 1971, sogar mit einer Meldung auf der Titelseite und einer schönen Fortsetzung im „Bunten Leben“.

Früher trug man Kittel

Ach ja, gemeint war übrigens die Generation (heute wohl: Zielgruppe) ab 45. In dieser Altersklasse hat man ja aktuell eher Heidi Klum (47) oder Jennifer Lopez (51) und avantgardistisch designte Stoffknappheit vor Augen und nicht „reifere Damen“, die modisch „jahrelang in die Statisterie“ gedrängt worden waren, aus der sie nun (also damals) ins Rampenlicht katapultiert werden sollten.

Ich weiß nicht, ob meine Großmutter, die seinerzeit nur wenig älter war als ich heute, die Artikel über diese neumodischen Trends gelesen hat. Womöglich haben sie sie gar nicht interessiert, weil meine Großmutter bereits lange Zeit, bevor Enkelkinder sie zu einer „echten“ Oma machten, ihre Kleidung grundsätzlich unter einem Exemplar aus ihrer umfangreichen, farblich abgestuften Kollektion von Kittelschürzen im Einheitsschnitt verbarg. Nur wenn sie zu einem offiziellen Anlass das Haus verließ, zwängte sie sich in ein feines Kostüm mit weißer, frisch gestärkter Bluse und kniebedeckendem Rock, vermutlich genau jener „Oma-Look“, den man revolutionieren wollte, den sie aber nie eingetauscht hat, schon mal gar nicht gegen die „neuen Hemdblusenkleider mit langen Ärmeln in lebhaften Drucken“, die als neuer, idealer Stil für die reifere Frau angepriesen wurden.

Früher war man (respektive frau) früher alt. Oder etwa doch nicht?

Kürzlich las ich in der Zeitung, also in der aus dem Jahr 2021, einen Artikel über die „gealterten“ Mitglieder – allesamt Männer – einer Rockband, die gerade eine neue Platte veröffentlicht hat – der älteste von ihnen ist 41, der jüngste 34. Manchmal kann auch relativ jung schon ganz schön alt sein. Ganz egal zu welchem Geschlecht man gehört. Und wie man das wohl in 50 Jahren sehen wird?

Alter ist am Ende wohl nicht nur eine Frage der Zeit, sondern auch der Perspektive.