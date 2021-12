Jasis Woche: Heiligabendliche Notfallnudeln

Eine Küche im Chaoszustand, Geschenkpapier in Flammen, Familienmitglieder in der Notaufnahme – ein (fast) ganz normaler Heiligabend also.

Heiligabend: Die lange Tafel im Esszimmer ist festlich gedeckt, am Tannenbaum glitzern die Kugeln, im Haus duftet es nach Braten und Zimtplätzchen, die ganze Familie ist angereist, manche sogar von weit her. Man sitzt gemütlich und harmonisch in großer Runde zusammen, vielleicht wird sogar gemeinsam ein Weihnachtslied angestimmt.

Schön! Zu schön, um wahr zu sein. Denn auch in diesem Jahr wird bei vielen die Weihnachtsrealität mit dem Weihnachtsideal nur ansatzweise zu tun haben.

Aber machen wir uns nichts vor. Auch früher, als man noch glaubte, man lebe in einer Normalität, die sich so leicht nicht erschüttern lasse, sind die Heiligabende oft genug nicht so ausgefallen, wie man sich das vorstellte. Und dazu reichte oft schon eine Kleinigkeit.

Wo ist der Rest der Familie?

Rückblende: Weihnachten, Ende der 80er. Wie jedes Jahr traf sich die Familie im Haus meiner Eltern. Ich hatte eine längere Fahrt aus meiner neuen Heimat Köln hinter mir, als ich nachmittags eintraf. Das Haus meiner Eltern war verwaist, die Küche befand sich im chaotischen Zustand gerade begonnener Menüvorbereitungen. Waren sie auf Nachbarschaftsbesuch und hatten die Zeit vergessen? Oder zu einem Spaziergang aufgebrochen? Kaum vorstellbar an einem solchen Tag. Und dazu sah es auch zu sehr nach plötzlichem Aufbruch aus. War etwas Schlimmes passiert? Ich telefonierte die Verwandtschaft ab, ergebnislos. Die Älteren erinnern sich: Wir lebten noch in handylosen Zeiten.

Es war längst dunkel und ich begann mir ernsthaft Sorgen zu machen, als meine Eltern endlich heimkehrten. Mutters rechte Hand war unter einem riesigen Verband verschwunden. Sie kämen gerade aus der Notaufnahme – stundenlange Warterei, aber alles halb so schlimm, beruhigte mein Vater. Mutter hatte sich bei der Essenszubereitung nur beinahe einen Finger abgesäbelt. Kochen könne sie nicht mehr, teilte sie mit und ich meine mich zu erinnern, dass sie es ohne Bedauern sagte. Als Ersatz kamen genau zwei Leute in Betracht: Nun, ich war noch nie eine begnadete Köchin und mein Vater schaffte es gerade, Dosenravioli in einem Topf zu erwärmen. Außerdem war es für die Zubereitung des großen Festmenüs sowieso viel zu spät.

Frugal statt Festmenü

„Nudeln“, schlug ich vor. „Mit Butter und Parmesan. Oder Tomatensoße“. „Wunderbar!“, schwärmte mein Vater ohne Ironie und holte sofort den Wein aus dem Keller. Ich glaube, Mutter stöhnte leise. Ich weiß nicht, ob aus Schmerz oder wegen des Essens. Ich ging in die Küche und rührte das frugale Heiligabendmahl zusammen. Es war dann doch noch ein nahezu normaler Heiligabend.

Da hatten wir doch schon ganz anderes überstanden: Ein paar Jahre zuvor zum Beispiel ein Weihnachtsfest, an dem das Geschenkpapier in den Adventskranz geriet und beinahe das halbe Wohnzimmer abgebrannt wäre ...

