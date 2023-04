Jasis Woche: Höchste Alarmstufe bei „E“, „I“ und „S“

Diesmal erläutert unsere Autorin, was der Konsum von Süßigkeiten, beziehungsweise dessen Vermeidung, mit der Entstehung von Kolumnen zu tun hat.

So, jetzt ist das Osterfest auch fast schon wieder eine Woche vorbei – und der Vorrat an herrlich gefüllten Schokoladeneiern in unserem Haushalt trotzdem noch erfreulich üppig. Das hat weniger damit zu tun, dass wir beim saisonalen Zuckerwarenkonsum extrem zurückhaltend wären, sondern vielmehr damit, dass wir im Familienkreis einen gewissen Ruf genießen: Wir gelten als süße Feinschmecker, was dazu führt, dass wir zu den entsprechenden Anlässen (und davon gibt es viel mehr, als man denkt), stets entsprechend großzügig bedacht werden.

Dabei profitieren wir auch davon, dass in dieser Hinsicht interfamiliäre Geschenkabsprachen nicht immer funktionieren und vorsorgliche Hinweise wie „Bitte nicht so viel Süßes“ als übliches Ritual abgehakt und damit freundlich überhört werden, weswegen ich jetzt jeden Tag aus einer schönen Auswahl von Blätterkrokant, Buttertrüffel, Eierlikör in Zartbitter, Knickebein und Nougatcrisp wählen kann.

Es gibt noch eine Reihe weiterer Variationen in meinem Osterkorb, aber wenn ich Ihnen die alle aufzähle, ist der Platz dieser Kolumne voll – und das wäre dann doch sehr einseitig. Mein Mann hat übrigens seinen eigenen Korb mit dem Schwerpunkt „Marzipansortiment“.

Ach ja, hatte ich schon erwähnt, dass mein Mann aus einer Familie sehr schlanker Menschen stammt?

Ich nicht. Deswegen muss mein Vorrat bis zum Frühsommer reichen. Das hat zum einen hochkalorische Gründe. Zum anderen: Zucker, der natürlich noch nie als übermäßig gesundheitsfördernd galt, ist mittlerweile ja nachgerade in Verruf geraten. In Buchhandlungen lassen sich neuerdings ganze Regalreihen mit Ratgebern ablaufen, in denen man mit Tipps für ein weniger süßes Leben und mit Rezepten für zuckerfreie Gerichte quasi zugeschüttet wird.

Statt Süßigkeiten gab es gesundes Gemüse

Wir sind gleichsam das lebende Kontrastprogramm dazu. Und ich will hier wirklich nicht behaupten, dass das gut ist.

Aber man kann dafür noch nicht mal jemanden verantwortlich machen: Denn ich kann beschwören, meine Eltern haben alles gegeben, um ihrem Kind die Grundlagen ausgewogener und gesunder Ernährung zu vermitteln.

Zu diesem Konzept gehörte auch unsere damalige Nachbarin Frau N., routinierte Mutter von drei Sprösslingen und eine zweifellos grundgute Person, die uns Kindern häufig etwas schenkte – allerdings eben keine Schokoladentäfelchen oder Bonbons, sondern Möhren, Kohlrabi oder Äpfel aus dem eigenen Garten (okay, in Äpfeln ist auch Zucker, aber immerhin kein industriell verarbeiteter, damals galt das noch als zuckerfrei). Ich konnte sie in diesen Momenten nicht leiden. Jedes dieser Geschenke war eine bittere Produktenttäuschung.

Schlimmer noch waren die Vermeidungsstrategieversuche meiner Eltern. Kam beim Sonntagsspaziergang an lauen Sommertagen irgendwo in weiter Ferne ein Eiswagen in Sicht, flüsterten sie sich verschwörerisch „Vorsicht, E, I, S!“ zu und bogen sofort ab auf eine andere – eiswagenfreie – Spazierroute. Manche Eltern neigen dazu, die Kombinationsfähigkeit ihres Nachwuchses zu unterschätzen, weshalb diese Szenen nicht immer ganz reibungslos abliefen. Andererseits hat diese Kommunikation in Einzelbuchstaben schon sehr früh mein Interesse an Sprache geweckt.

Insofern kann man wohl sagen: Süßwaren sind für die Entstehung von Kolumnen vielleicht nicht das Allerschlechteste.

