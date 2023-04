Jasis Woche: Kein Geheimtipp, aber ohne Frage gut

Unsere Kolumnistin ist mal wieder zum Lesen gekommen, war begeistert von der Heldin der Geschichte und hat deshalb eine Buchempfehlung für Sie.

Wenn Ihre Kinder oder Enkel am Ostersonntag mit der Suche nach schokoladigen oder liebevoll selbstgefärbten Eiern durch sind, wenn die Brunch-Tafel abgeräumt und der Verwandtenbesuch wieder zufrieden nach Hause gefahren ist, dann hat man vielleicht mal ein, zwei Stündchen für sich.

Und das könnte dann eine prima Gelegenheit sein, zu einem guten Buch zu greifen. Und wenn Sie tatsächlich diese Zeit für sich und inspirierende Literatur finden, dann hätte ich da einen ganz persönlichen Tipp. Ich räume ein, das Buch, das ich Ihnen hier ans Herz lege (und an den Verstand ebenso) ist schon vor einem Jahr erschienen und längst ein Bestseller, doch ich habe es erst gerade entdeckt. Und womöglich ist es Ihnen bislang ja auch entgangen ...

Drängende gesellschaftliche Themen

Wenn ja, dann machen Sie sich unbedingt mit Elizabeth Zott bekannt. Miss Zott ist jung, talentiert und mit dem Ehrgeiz angetreten, eine Karriere als Chemikerin in der Forschung zu machen. Tatsächlich findet sie sich stattdessen als alleinerziehende Mutter und Moderatorin einer Kochshow im Vorabendprogramm wieder. Dabei geht es in „Eine Frage der Chemie“ (erschienen bei Piper) um nichts weniger als um Sexismus, (Macht-)Missbrauch, Diskriminierung, Gleichberechtigung, Selbstermächtigung. Heißt: Es geht um eine drängende, gesellschaftliche Agenda. Die Frage dabei ist: Kann man sowas in ein maximal unterhaltsames Lesevergnügen verpacken? Genau das tut nämlich Bonnie Garmus, ausgebildete Redakteurin und ehemalige Kreativdirektorin, die mit Mitte 60 ihr Romandebüt vorgelegt hat.

Antwort: Kann man, wenn man sich des klugen Kunstgriffs bedient, die Story ins verklemmte, konservative Amerika der 50er- und frühen 60er-Jahre zu verlegen. Und eine Heldin zu erfinden, in die man sich wegen ihrer unbeirrbaren Berufung auf wissenschaftliche Erkenntnisse und ihres konsequenten Unterlaufens von Konventionen und Erwartungen sofort vernarrt. Mehr will ich hier gar nicht enthüllen.

Man hätte Elizabeth Zott gern zum Nobelpreis gratuliert

Vielleicht nur noch so viel: Leider muss man Elizabeth Zott nach 462 Seiten schon wieder verlassen. Gern hätte man mit ihr und ihrer kauzigen Familie, inklusive wortgewandtem Hund, ein paar Jahre mehr verbracht, hätte ihr bei der Forschungsarbeit (auch der kulinarischen) im Labor über die Schulter geschaut und ihr zu guter Letzt am liebsten noch zum Nobelpreis gratuliert. Andererseits: Das Schöne an Literatur ist ja, dass sie dazu anregt, Geschichten weiterzudenken.

Falls Ihnen das am Ende irgendwie doch zu leichtfüßig und amüsant daherkommt, dann lesen Sie zum Thema besser doch eher Simone de Beauvoirs „Das andere Geschlecht“. Den Leitsatz „Man kommt nicht als Frau zur Welt. Man wird es.“ hätte vermutlich auch Elizabeth Zott unterschrieben – um ihn auf hinreißende Art ad absurdum zu führen.

