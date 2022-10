Jasis Woche: Planungen fürs Spätmittelalter

Wie gestaltet man seine Zeit schön und sinnvoll, wenn das Arbeitsleben vorbei ist? Unsere Kolumnistin hat sich da mal einige Modelle angeschaut.

Irgendwann kommt jeder Mensch in das Alter, in dem er sich mit dem Thema Rente beschäftigt. Die einen fangen damit schon mit Mitte 30 an, weil sie entweder sehr vorausschauend oder womöglich bereits das Arbeitsleben leid sind, andere erst, wenn sie altersmäßig ganz kurz vor dem Eintritt in den Ruhestand stehen, weil ihnen diese neue und unvermeidlich letzte Lebensphase nicht geheuer ist und sie sie, zumindest gedanklich, noch etwas in die Ferne schieben wollen. Und natürlich bewegt viele dabei auch, was ihnen an finanziellen Mitteln zur Verfügung stehen wird, wenn sie auf einmal sehr viel Zeit haben, es ausgeben zu können. Oder könnten. Oder eben auch nicht. Da kann einem schon angst und bange werden.

Wir wollen uns an dieser – ausdrücklich etwas heitereren – Stelle der Zeitung aber einem erbaulicheren Aspekt des Themas Rente widmen. Nämlich damit, womit man sich gerne beschäftigen möchte, wenn Freizeit kein knappes Gut, sondern ein Normalzustand ist. Manche nehmen sich vor, sich dann schwerpunktmäßig in eine Art Kinderzimmer (offiziell: Hobbyraum) des persönlichen Spätmittelalters zurückzuziehen, wo sie ungestört an Miniatureisenbahnlandschaften oder Modellflugzeugen herumbauen oder für sämtliche Familienmitglieder schöne Kollektionen von Mützen und Strickpullovern anfertigen können.

Andere haben bereits „To-do“-Listen mit abzuarbeitenden Reisezielen aufgestellt.

Dann wiederum gibt es diejenigen, denen ein festes Engagement als Teilzeitbetreuer von Enkeln in Aussicht gestellt ist.

Noch mehr Zeit dem Garten widmen?

Und immer wieder hört und liest man auch von jenen, die ankündigen, sich in ihrer neugewonnen Zeit intensiv ihrem Garten widmen zu wollen, was ich – offen gestanden – nicht ganz verstehe, spätestens seitdem ich selbst einen kleinen Garten bewirtschafte. Denn: Ein Garten erfordert grundsätzlich jahreszeitenbedingte Pflege, das ist ja völlig unvermeidlich, egal, ob seine Kümmerer nun in Rente oder berufstätig sind, und selbst wenn man hinterm Haus nur ein Stück Rasen und eine Terrasse mit ein paar Kübelpflanzen hat. Rasen, sagt jedenfalls mein Mann, der dafür zuständig ist, macht sowieso die allermeiste Arbeit, ständig müsse man da hinterher sein und den richtigen Zeitpunkt austarieren fürs Mähen, Unkraut entfernen, Düngen, so ein Blumenbeet sei ja nix dagegen. Nun kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass all diese künftigen Hobbygärtner bislang in einem Dschungel aus wuchernden Brombeerhecken und Brennnesseln leben, sondern in Wirklichkeit vermutlich sowieso schon von einem recht gut gepflegten hübschen Stück Grün umgeben sind.

Und deshalb frage ich mich: Was wollen sie da noch zusätzlich tun? Den Rasen künftig mit der Nagelschere bearbeiten? Eine späte Karriere als legendäre Staudenzüchter starten? Nun, man weiß es nicht genau, im besten Fall darf man sich aber wohl auf üppige, blühende Oasen freuen – was ja auch schon sehr viel wert ist. Doch ich schweife ab.

Denn natürlich sind da auch noch die Vielen, die sich in ihrer Post-Berufsära als Ehrenamtler nützlich machen – häufig sogar noch zusätzlich zu Garten, Modellbau und Stricken.

Und eigentlich wollte ich Ihnen ja berichten, was wir uns da so an Ehrenamtstätigkeiten vorstellen, aber jetzt habe ich mich doch tatsächlich etwas verplaudert ….

Wir müssen das also auf nächste Woche verschieben.

