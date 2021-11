Jasis Woche: Rasender Service

Im Stammrestaurant ist plötzlich alles anders: Statt kontemplativer Gemütlichkeit ist als Bedienung neuerdings ein rasender Sprinter am Start.

Die Gastronomie gehört zu jenen Branchen, die von der Corona-Krise besonders hart getroffen worden sind. Monatelange Schließungen, Gästezahlbegrenzungen, Phasen mit „Nur-Draußen-Bewirtung“, jetzt – angesichts beängstigender Infektionszahlen – schon wieder neue Regelungen, und dann ist auch noch ein Großteil des alten Personals weg, weil es sich woanders Lebensunterhaltsmöglichkeiten gesucht hat, beziehungsweise: suchen musste.

Wir als Gäste haben uns und (hoffentlich) auch einige unserer Lieblingslokale mit Nach-Hause-Lieferungen einigermaßen über Wasser gehalten. Immerhin: All diese Restaurants existieren noch. Und jetzt können wir sie auch wieder live und vor Ort fördern.

Frischer Wind zwischen alten Mauern

Allerdings: Es ist schon manches anders geworden. Neulich saßen wir in einem dieser Lieblingslokale, es ist ein sehr gemütliches, alteingesessenes Restaurant mit moderner, ambitionierter Küche. Von den Kellnerinnen, die die Gäste früher mit Engelsgeduld und in aller Gemütsruhe liebevoll umtüddelten, war nur noch eine da.

Alle anderen waren neue Gesichter – und man muss sagen: Es herrschte ein ziemlich frischer, ja nahezu scharfer Wind. Jedenfalls in unserem Bereich des Lokals, in dem ein junger Mann bediente. „N’Abend“ rief er überlaut, als er an unserem Tisch vorbeirannte und im Laufen, fast war es schon ein Joggen, die Speisekarten ebenso forsch wie zielsicher auf den Tisch warf. Wahrscheinlich hatte er uns beim schnellen Blick im Vorbeisausen unter der Kategorie „ältere Leute“ verbucht, was faktisch auch nicht ganz falsch ist, zumal aus der Perspektive eines Mittzwanzigers.

Neuartige Geschwindigkeitsansprüche

Es gibt junge Leute, die dazu neigen, zu Älteren automatisch sehr laut zu sprechen, vermutlich in der Hoffnung, dass sie dann auf Anhieb verstanden werden, anders ließ sich nicht erklären, warum seine Stimme so klang, als stünden wir am Rande einer Startbahn, auf der gerade eine Boeing 747 abhebt. Dann war er weg, aber nur ganz kurz. „Was kann ich Ihnen zu trinken bringen?“, schrie er, da hatte ich noch nicht mal die Lesebrille rausgekramt. Offenbar sind wir den Geschwindigkeitsansprüchen der heutigen Gastronomie nicht mehr gewachsen.

Aber nicht, dass Sie mich falsch verstehen: Unser junger Kellner war ausgesprochen höflich und beflissen, er hatte viel zu tun und dennoch musste niemand lange warten. Also: eigentlich ein idealer Mitarbeiter.

Nur: Wir waren eindeutig zu lahm für ihn. Unser Essen servierte er sprintend, um sofort zum nächsten Tisch weiterzueilen. „Schmeckt’s?“, brüllte er im Rennen, als er nach kaum einer Sekunde zurückkam. „Weiß ich nicht, ich habe noch nichts im Mund“, brüllte mein Mann freundlich zurück.

Es hat übrigens sehr gut geschmeckt. Wir werden wiederkommen. Irgendwann demnächst.

Und ich werde Sie natürlich auf dem Laufenden halten ...

