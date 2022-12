Jasis Woche: Spaziergang mit Christbaum

Unsere Autorin wird sich heute mit einem (hoffentlich) schönen Weihnachtsbaum abschleppen – und dabei womöglich vom halben Stadtteil beobachtet.

Es gibt da diese Szene in dem Beziehungsfilmklassiker „Harry und Sally“ (nein, nicht die im Restaurant), in der die beiden Protagonisten an Weihnachten vor der Kulisse des malerisch verschneiten Manhattan, in dem Menschen durch den weiß bepuderten Central Park rodeln und sich Freizeitschlittschuhläufer auf einer Eisbahn vergnügen, zusammen einen ziemlich stattlichen Tannenbaum kaufen und nach Hause schleppen. Schön – und sperrig: Offenbar hat sich der Vorteil von Netzen, in die sich unhandliche und spitz benadelte Weihnachtsbäume wie eine Wurst hineinquetschen lassen, noch nicht bis in die Vereinigten Staaten herumgesprochen. Oder hatte es zumindest damals nicht, immerhin ist der Film auch schon 33 Jahre alt. Oder man hat aus Gründen der Regie darauf verzichtet, schließlich sieht so ein Baum, wenn er durch die Straßen getragen wird, in voller Ausbreitung um einiges prächtiger aus als so eine eingezwängte Nadelbaumwurst.

Laut meiner Wetter-App sind bei uns heute maximal null Grad zu erwarten, Schnee ist allerdings nicht in Sicht, was die ganze Szenerie natürlich deutlich romantischer wirken ließe, aber man kann nicht alles haben, immerhin soll die Sonne scheinen. Heute gehen nämlich wir einen Weihnachtsbaum kaufen. Ich möchte meinen Mann und mich natürlich nicht mit Harry und Sally vergleichen, einerseits glücklicherweise, denn so ein jahrelanges Beziehungschaos wie die beiden braucht ja nun wirklich niemand. Andererseits ist es aber auch ein bisschen schade, weil das Ruhrgebiet im Winter doch deutlich weniger anheimelnd aussieht als New York.

Am Ende des Stamms zu sehr herumgetrödelt

Aber wir werden zu Fuß die knapp zweieinhalb Kilometer zum Händler im Stadtteilzentrum hinaufstiefeln (fürs echte New Yorker „Harry und Sally“-Gefühl könnten wir dabei natürlich Ray Charles’ „Winter Wonderland“ auf dem Handy dudeln), werden mit zig anderen Leuten um die schönsten Exemplare feilschen und uns am Ende wieder maßlos überschätzen, weil unser Weihnachtsbaum auf der Terrasse steht und ihm deshalb größenmäßig keine Grenzen gesetzt sind. Das ist toll für die Optik, aber ungünstig für uns, weil wir das Prachtexemplar dann natürlich noch die knapp zweieinhalb Kilometer per pedes nach Haus transportieren müssen.

Im vergangenen Jahr haben wir uns auf dem Rückweg an der dritten Querstraße kurz in die Wolle gekriegt, weil ich nach Ansicht meines Mannes am Ende des Stamms zu viel herumtrödelte. Aber der Rest des Wegs verlief zwischen uns einigermaßen reibungslos, was aber auch an der zunehmenden Erschöpfung gelegen haben mag, die uns überfiel, weil bekanntlich der letzte Teil der Strecke immer der anstrengendste ist.

Trotzdem versuchten wir natürlich, das verpackte Gehölz mit Stolz und Würde zu tragen, nicht nur deshalb, weil uns vorbeilaufende Kinder erstaunt und belustigt zuwinkten, sondern auch, weil unser Weg durch ein dicht besiedeltes Wohngebiet führt, da weiß man ja nie, wer gerade zufällig aus dem Fenster guckt. Jedenfalls möchte man auf keinen Fall so aussehen, als würde man sich geschwächt und nahezu hilflos an einem blöden Baum abarbeiten. Allerdings bin ich sicher, dass wir anschließend im Viertel weltberühmt waren: So bekloppt, mit einem Christbaum spazieren zu gehen, war sonst niemand. Falls Sie also heute auf der Straße zwei dick eingemummelte Gestalten mit einem zu großen Tannenbaum herumhantieren sehen: Das sind wir.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wochenende