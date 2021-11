Jasis Woche: Spieglein, Spieglein an der Wand ...

Was macht man, wenn man nur Spiegel besitzt, in denen man sich allenfalls hopsend sehen kann? Man kauft ein geeignetes Exemplar – oder auch nicht.

„Spiegel?“, echote die Frau am Infoschalter des alteingesessenen Möbelhauses, in dem man eigentlich alles kaufen kann. „Ja, Spiegel. Zum Ganzkörperangucken“, sage ich. „Wo finde ich die denn bei Ihnen?“ „Nirgends“, antwortet die Mitarbeiterin in dem alteingesessenen Möbelhaus, „Spiegel führen wir im Moment nicht.“

Das ist schlecht. Ich brauche einen, und wenn man etwas dringend braucht, duldet das keinen Aufschub.

Die Sache liegt nämlich so: Wir verfügen in unserer Wohnung über einen Badezimmer- und zwei sehr dekorative Wandspiegel, die allerdings mehr Deko als Spiegel sind. Also: Man sieht sich in ihnen kaum beziehungsweise nur mit einiger Mühe. Genau genommen: vom Haaransatz bis zum Bauchnabel, und dazu noch ein ordentliches Stück Decke, Wand und Hängelampe im Hintergrund, was zwar ganz hübsch wirkt, aus Selbstbetrachtungs- und -korrektursicht allerdings vollkommen unnütz ist.

Wenn man hoch genug hüpft und dafür lang genug geübt hat, schafft man es hopsend bis zur Mitte des Oberschenkels. Das ist allerdings ziemlich anstrengend und überaus unpraktisch. Und sowas ist auf Dauer natürlich kein Zustand.

Ein Mangel beim gläsernen Sortiment

Wer weiß, wie unpassend oder unvorteilhaft man sich bislang der Öffentlichkeit präsentiert hat, ohne nur das Geringste von dem Bild zu ahnen, das man da abgab.

Es gelang mir, in unserer Wohnung noch eine passende Wand zu finden, verpflichtete meinen Mann zur Installation und ging kaufen. Also: versuchte es. Und dann das.

Ich fuhr weiter in den nächsten Baumarkt: An der Show-Wand durfte man sich gleich dutzendfach betrachten, vorrätig dagegen waren nur drei Modelle, die sich entweder für ein Badezimmer in Schuhkartongröße oder ein 300-Quadratmeter-Loft eigneten. Ich steuerte den nächsten Laden an, der ein gläsernes Sortiment versprach. „Spiegel? Die gibt’s hier nicht mehr,“ wimmelte mich die Verkäuferin ab.

Sind Lieferungen verschütt gegangen?

Das gibt’s doch gar nicht. Sind Spiegel aktuell aus der Mode gekommen? Muss man sich nicht mehr angucken, weil ein Großteil der werktätigen Bevölkerung nur noch im Chic eines Schlafgewands am Schreibtisch im eigenen Wohnzimmer sitzt?

Sind Abertausende der Dinger in irgendeinem Container im Hafen einer chinesischen Millionenmetropole verschüttgegangen, deren Namen man noch nie gehört hat? Spiegeln sie die Folgen der Havarie am Suezkanal aus dem Frühjahr? Fehlt eine entscheidende Komponente für die Glasherstellung? Ist womöglich eine Großlieferung von einem Laster gefallen, weshalb nun massenhaft Möbelhäuser vor den Scherben ihres Angebots stehen? Oder ist das einfach nur Zufall?

P.S.: Es ist uns am Ende doch noch gelungen, ein Exemplar zu erwerben. Es sieht gut aus, in unserer Wohnung. Jetzt muss ich nur noch an mir arbeiten, um darin Bella Figura zu machen.

