Jasis Woche: Sport in extra kleinen Portionen

In meiner Jugend war ich tennisbegeistert. Ich kannte die Regeln aus dem Effeff, wusste, wann ein Ball im Aus gelandet war und wie ein Slice gespielt werden musste. Die Spielerinnen und Spieler auf den ersten Plätzen der Rangliste waren mir bestens vertraut, wobei mein persönlicher Favorit Guillermo Vilas hieß. Die Turniere von Paris und Wimbledon habe ich nie verpasst. Alle anderen vergnügten sich draußen in der Sommersonne. Ich saß nachmittagelang auf dem Sofa und schaute Tennisfernsehen. Aktive Selbstversuche in Form von Trainerstunden endeten dagegen rasch im Aus.

Im Winter schwenkte ich saisonbedingt um auf Eiskunstlaufen. Keine EM, keine Weltmeisterschaft ohne mich. Toeloop, Salchow, dreifacher Rittberger – Sprünge wie diese hatte ich natürlich drauf. Katharina Witt und das Eistanzpaar Torvill/Dean waren Dauergäste in unserem Wohnzimmer. Meine eigene Eislaufkarriere endet allerdings vor dem ersten Absprungversuch mit einem Sturz aufs Eis, der mir unerfreulich lange schmerzhafte Knieprobleme bescherte.

In der Volleyball AG meiner Schule konnte ich meine durchschnittliche Körpergröße nicht durch überdurchschnittliches Talent und Sprungkraft ausgleichen, so dass ich dort schnell auf der Ersatzbank landete. Quälend langen Jahren im Ballett habe ich immerhin bis heute eine einigermaßen gerade Körperhaltung zu verdanken.

Die Anstrengung soll man kaum merken

Sie verstehen vielleicht: Mein Verhältnis zur aktiven Sportausübung ist also kein ganz unkompliziertes, wobei das Desaster meiner Versuche im Reitsport hier noch gar keine Erwähnung fand. Aber Sie müssen nun wirklich nicht alles wissen ...

Dennoch kann ich versichern, dass ich meinen wirklich tollen und sehr anstrengenden Zumba-Kursus fast nie schwänze – und wenn, dann auch nur mit guten Vorwänden. Aber natürlich reicht eine Stunde in der Woche nicht, um von sich behaupten zu können, ein gesundheitsaffines Leben zu führen.

Deswegen kommt mir ein Fitnesstrend sehr entgegen, der seit einiger Zeit auch hierzulande als hip gilt: „Excercise snacking“. Snack? Da denkt man gleich an den leckeren Schokoriegel für zwischendurch. Und so in etwa funktioniert er auch, nur ohne Schokoriegel. Es bedeutet nämlich: Übungen in kleinen Portionen, zwanglos in den Alltagsablauf eingebaut, so dass man die Anstrengung kaum bemerkt.

Schreibtischarbeit am besten alle 90 Minuten unterbrechen

Es gibt dazu alle möglichen Gelegenheiten: Man kann etwa die Zeit beim Tanken sportlich mit Kniebeugen überbrücken oder die langweiligen Stellen beim „Tatort“ im Fernsehen mit Liegestützen (es geht natürlich auch andersrum, kann aber sein, dass Sie dann an der Tankstelle unnötig Aufsehen erregen, wenn Sie sich ächzend auf den Boden werfen). In der Schlange an der Supermarktkasse bietet es sich an, sein Herz-Kreislaufsystem durch Laufen auf der Stelle zu fordern oder, in der etwas auffälligeren Variante, durch 20- bis 40-mal Hampelmannhüpfen. Menschen, die ihren Arbeitstag überwiegend am Schreibtisch verbringen, wird übrigens empfohlen, diese Tätigkeit alle 90 Minuten zu unterbrechen, um ihren gekrümmten Körper bei einem kurzen, intensiven Workout auf Vordermann zu bringen.

Als besonders effektiv und schwungvoll gilt dabei übrigens tanzen. Ich fange damit jetzt sofort an. Da werden meine Kollegen bestimmt staunen, wenn ich in der Kaffeeküche fünf Mal am Tag eine 1a-Jennifer-Lopez-Choreografie hinlege.

