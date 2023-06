Jasis Woche: Urlaubserinnerungen, schön verschlafen

Die etwas älteren unter uns erinnern sich – viele womöglich mit Schrecken: Dia-Abende im Bekanntenkreis konnten durchaus quälend sein.

Der größte Schrecken früherer Formen von Geselligkeit hatte einen Namen. Er lautete: Dia-Abend. Besonders betroffen waren davon Menschen, die einen großen Verwandten- oder einen üppigen Bekanntenkreis hatten oder ein gutes Verhältnis zur Nachbarschaft pflegten. Dann nämlich wurden sie beinahe im Wochenrhythmus zu derartigen Veranstaltungen eingeladen. Was für ein Wahnsinn!

Quälend lange Stunden verbrachten die eingeladenen Gäste dann in abgedunkelten Wohnzimmern oder halbmuffigen Partykellern, hielten sich verzweifelt an Salzstangen fest, tasteten nach einem ansatzweise ausgleichenden Getränk, während eine schier endlose Folge von Bildern an ihnen vorbeizog, begleitet von diesem typischen Einrastgeräusch, das einem nie wieder aus dem Ohr geht. Besonders gehäuft traten derartige Einladungen zum jeweiligen Ende der Reisesaison auf, also im frühen Herbst oder im frühen Frühjahr, was aber nicht hieß, dass man in anderen Monaten davor gefeit war, denn manche sparten sich die semiöffentliche Darstellung ihrer schönsten Reiseerlebnisse für lange Winterabende auf.

Aber was heißt schön? Das liegt ja immer im Auge des Betrachters. Natürlich ist die schneebedeckte Zugspitze schön. Und die Ostsee auch. Die Nordsee genauso. Das Alpenpanorama in Südtirol – auch schön. Die Adriaküste sowieso, zumindest damals.

Wie viel Schönheit und Urlaubsfreude ist an einem Abend auszuhalten?

Die Frage ist nur: Wie viel Freude, Abenteuer und Schönheit ist an einem einzigen Abend für Außenstehende auszuhalten? Zumal sich dieses Bündnis häufig auf folgende Bildmotive fokussierte: Nachbarsfamilie M. lächelnd vorm Mittelklassewagen an der Raststätte Richtung Italien. Die Kinder von Familie M. am Strand von Rimini. Frau M. mit Eis im Hörnchen vor Eisdiele in Rimini. Sonnenuntergang am Meer vor Rimini. Die Kinder von Familie M. beim Planschen im Meer in Rimini. Sonnenuntergang am Meer vor Rimini. Die Kinder von Familie M. zusammen mit anderen Kindern am Strand von Rimini. Familie M. am Tisch einer Trattoria in der Altstadt von Rimini. Sonnenuntergang am Meer vor Rimini. Sonnenaufgang überm Meer vor Rimini. Familie M. bei einem Ausflug zu einer nahe gelegenen Burg bei Rimini. Die Kinder von Familie M. beim Schwimmen in einem Pool in Rimini. Frau M. im Badeanzug auf einer Liege am Strand von Rimini. Herr M. mit Sonnenhut und Picknicktasche in einer Gasse in Rimini. Familie M. vorm Hotel in Rimini. Sonnenuntergang am Meer vor Rimini.

Spätestens zu diesem Zeitpunkt war die Hälfte der Gästeschar im Schutze wohliger Dunkelheit eingenickt. Wer sich in den Hochzeiten jener Ära noch im Kindes- bis Jugendalter befand, war dagegen klar im Vorteil und konnte – oft mit den Kindern der anderen Teilnehmer des Events – heimlich stundenlang Fernsehen gucken. Herrlich!

Alles herrlich abgekürzt dank moderner Technik

Was für ein sensationeller technischer Fortschritt, dass man in der Jetztzeit nahezu den gesamten Inhalt endloser Dia-Abend mit einem schnellen Blick in den Whatsapp-Status von Freunden und Verwandten, ein paar flotten Likes bei Facebook oder einem „Wow! Toll!“-Kommentar auf Instagram abhandeln respektive abkürzen kann.

Neulich habe ich in unserem Keller übrigens einen größeren Bestand alter Diapositive gefunden. Urlaubserinnerung an Nordwijk, Katwijk, Scheveningen und Bad Pyrmont mit Oma und Opa. Ich glaube, ich lade die Familie bald mal zu einem schönen Dia-Abend ein.

