Jasis Woche: Vielleicht mal irgendwas mit Tieren

Unsere Autorin hat schon Ideen, wie sie ihre Zeit als Rentnerin sinnvoll verbringen könnte. Ihr Mann hat dazu aber ganz andere Vorstellungen.

Wo waren wir vergangene Woche stehengeblieben? Ach ja, bei Planungen für das Leben nach dem Beruf. Aber nicht, dass Sie jetzt meinen, Sie werden mich bald in Richtung Rente los. Ein Jahrzehnt werden Sie wohl noch mit mir rechnen dürfen. Bei meinem Mann sind es allerdings einige Jahre weniger bis zur unbegrenzten Freizeit. Deshalb ist es ja womöglich nicht verkehrt, sich schon mal Gedanken zu machen, wie man diese Phase für sich selbst, aber eben auch gemeinsam angehen möchte.

Allerdings: Wir sind bei unseren Zukunftskonzepten noch nicht vollständig übereingekommen. Im Grunde genommen: gar nicht.

Mein Mann hat nämlich vor, sein langgehegtes Hobby – Musik in Rillengestalt – mit einem Ehrenamt zu verbinden. Er könne sich gut vorstellen, als Rentner in einem Laden voller Vinylscheiben und einem netten Besitzer die Schallplatten zu sortieren. Er hat bei seinen zahllosen Besuchen in diversen „Record Stores“ im In- und Ausland nämlich festgestellt, dass da vieles nicht so eingeordnet ist, wie er sich das vorstellt, weshalb sich die Suche oft schwierig gestalte – und er meine da auch für andere Fans des Vinyls zu sprechen, behauptet er. Seine Tätigkeit diene also erstens einem gutmütigen Zweck und zweitens einer guten Grundordnung. Sie stelle damit also quasi eine kostenlose Serviceverbesserung dar. Ich dagegen bin mir nicht so sicher, ob die Besitzer dieser Geschäfte das ähnlich sehen. Außerdem hege ich den Verdacht, dass mein Mann einfach nur einen Vorwand sucht, um sich dann mehr oder minder dauerhaft an seinen Lieblingsorten aufzuhalten. Für seine Partnerin, also mich, wäre das natürlich schon ein wenig schade, da ich natürlich nicht beabsichtige, dabei mitzumachen und meine Zeit ständig in schlecht beleuchteten Räumlichkeiten bei Fachsimpeleien über die Beschaffungsmöglichkeiten exotischer Plattenraritäten oder die Soundqualität irgendwelcher Japanpressungen zu verbringen. Nun gut, soll er es allein machen, ich gönne es ihm. In jedem Fall besser, als wenn er den ganzen Tag mürrisch auf dem Sofa hocken und mir erklären würde, wie man die Spülmaschine richtig einräumt oder bei welchen Programmen die Waschmaschine am effizientesten läuft. Schließlich hört man auch von solch tragischen Fällen immer wieder.

Katzen streicheln oder Schabrackentapire pflegen

Ich selbst sehe mich ja eher bei einer Tätigkeit an der frischen Luft. Ich fände es zum Beispiel schön, als Ruheständlerin einige dieser hässlichen und vernachlässigten öffentlichen Beete mit tollen, insektenfreundlichen Blumen zu bepflanzen und natürlich anschließend zu pflegen, dauerhaft. Von mir aus auch gerne gemeinsam mit einer Jugendgruppe oder Schulklasse, das hätte dann noch etwas Sinnstiftendes und Pädagogisches und so eine klamme Kommune würde sich vielleicht auch noch über das Engagement freuen.

Auf meiner Optionsliste steht aber auch Gassigeherin im Tierheim. Katzenflüsterin geht natürlich auch, mit Katzen kenne ich mich aus. Och, für ehrenamtliche Tätigkeiten mit Tieren könne er sich auch begeistern, sagt mein Mann. Endlich mal eine Gemeinsamkeit, denke ich. Er sähe sich da allerdings weniger in einem Tierheim als in einem Tierpark und auch nicht bei Hunden, sondern eher bei – Leguanen. Oder Schabrackentapiren.

Oh!

Ich fürchte, wir müssen uns da noch mal ganz ernsthaft Gedanken machen. Ein paar Jährchen sind ja zum Glück noch Zeit.

