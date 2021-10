Jasis Woche: Vier Beine und ein Rentner

Was macht man Sinnvolles, wenn man in ein paar Jahren in Rente geht? Klar: einen Hund anschaffen. Ein Hund hält einen auf Trab und damit gesund.

Aller Voraussicht nach wird mein Mann ein paar Jährchen eher in Rente gehen als ich. Das ist noch ein bisschen hin, aber man kann mit den Planungen für die nächste Lebensphase trotzdem schon mal beginnen. Überdies ist es offensichtlich, dass sich mein Mann, während ich weiterhin Zeitung mache und fleißig an Kolumnen schreibe, in seiner freien Zeit dann übermäßig langweilen wird.

Er kann ja nicht nur tagein tagaus leckere Mahlzeiten für uns zubereiten, Katzen kämmen und stundenlang in schönen Schallplattenläden herumstöbern, das füllt ja so einen Tag noch nicht, zumal er all diesen Tätigkeiten sowieso schon jetzt ausgiebig frönt, trotz Arbeit. Er finde da schon etwas Sinnvolles, versichert mein Mann, es bleibe ihm ja noch ausreichend Zeit, sich darüber Gedanken zu machen. Darauf kann ich nicht warten, deshalb habe ich mir jetzt schon etwas Schönes ausgedacht: einen Hund.

Bloß keine neuen Bekanntschaften

Ein Hund ist die perfekte Aufgabe für ein ausgefülltes, aktives Rentnerdasein. Mein Mann würde sich jeden Tag bewegen (und ich natürlich ab und zu auch), er bekäme auf der Hundespielwiese, beim Tierarzt und bei seinen Spaziergängen dazu noch massenhaft soziale Kontakte zu anderen Tierbesitzern und Gassigängern. Ich finde das ideal.

Er kenne bereits genügend Menschen, er wolle überhaupt keine zusätzlichen Bekanntschaften machen, mault mein Mann. „Du musst dich ja nicht unterhalten, reicht ja, wenn du zu dem Hund sprichst“, lenke ich ein. Außerdem interessierten ihn die Gesundheitsprobleme fremder Vierbeiner nicht im mindesten, und er beabsichtige ebenso wenig, sich mit anderen über das pädagogische Für und Wider des Einsatzes von Leckerlis auszutauschen. Und sich selbst inmitten von anderen Hundehaltern in der Übungsstunde einer Welpenschule vorzustellen, dazu fehle ihm schlicht die Fantasie. Ich finde meinen Mann übermäßig störrisch, will mich dadurch aber keinesfalls von meiner fabelhaften Idee abhalten lassen.

Wie reagieren die Katzen?

Mein Plan: Um ihn ein bisschen auf den Geschmack zu bringen, könnte man doch jetzt schon mal vorsichtige Verbindungen zur Welt des Wuffs knüpfen, unsere Katzen schon mal allmählich an die potenzielle Anwesenheit eines hechelnden und sabbernden Wesens gewöhnen...

Da trifft es sich bestens, dass sich mein Schwager nach einer längeren Hundepause gerade einen Sammy zugelegt hat: vier Monate alt, putzig aussehend und sehr verspielt. Ein zauberhaftes Wesen – jedenfalls auf Fotos.

Dann kam er live zu Besuch ...

