Jasis Woche: Virtuell hintergründig

Essen. Bei Konferenzen sitzt man neuerdings am Strand, im Bällebad oder an schneebedeckten Straßen, je nach Vorliebe. Neue Videotechnik macht’s möglich.

Man muss heutzutage nicht besonders alt sein, um sich an früher zu erinnern, vielleicht sogar davon zu schwärmen. Früher liegt nämlich gerade mal ein Jahr zurück. Früher, das war die Normalität, oder besser gesagt, das, was man heute die alte Normalität nennt, bevor uns binnen allerkürzester Zeit ein grauenvolles Virus in die neue Normalität katapultierte.

Früher spielte sich die Arbeitswelt sehr vieler Berufstätiger an einem Ort ab, den man Büro nannte. Wir hatten ein besonders schönes Büro, ganz neu, sehr modern. Zwei-, dreimal am Tag kamen wir in großer Runde an einem schicken Stehtisch zusammen, um über Themen und Ideen zu sprechen. Das war meist ein ziemlich inspirierender Gedankenaustausch, manchmal verlaberten wir uns, oft redeten alle durcheinander, es wurde viel gelacht. Dabei futterten wir unentwegt Lakritze, Kekse oder Schokolade, die abwechselnd jemand dort hingestellt hatte. Mittags trafen wir uns bei Lachsfilet und Gemüsecurry im hauseigenen Restaurant. Hach, Nostalgie. ...

Wohnzimmer mit Weichholzkommoden

Das Büro gibt’s natürlich immer noch, nur meistens ohne uns. Doch die Konferenzen und Besprechungen sind natürlich weitergegangen. In der Anfangsphase der neuen, virtuellen Normalität blickte man häufig in sehr authentische Wohnzimmer mit Weichholzkommoden und Familienfotosammlung an der Wand, stellte fest, dass erstaunlich viele Kollegen ihren Schreibtisch unters Dach verlegt hatten oder war geneigt, bei dem einen oder anderen hinterher mal anzurufen, wenn man in den Tiefen des Raums ein schönes Möbelstück entdeckt hatte, was sicherlich auch gut in die eigenen vier Wände passen würde.

Doch auch diese Phase liegt schon wieder hinter uns. Mittlerweile haben sich die meisten in Kunstwelten zurückgezogen. Früher hatte man Fototapeten, heute einen virtuellen Hintergrund. Und ohne Weichzeichner geht auch dienstlich heute kaum noch was. Kollegen sitzen in einem quietschbunten Bällebad oder an endlos weißen, menschenleeren Sandstränden, die genauso echt wirken wie die Kulissen, die man in sehr, sehr alten Filmen an Schauspielern vorbeischob, wenn man im stickigen Studio flotte Cabriotouren oder Bootsausflüge vor tollen Landschaften simulieren wollte.

Eine Katze kommt ins Bild

Ein anderer referiert neuerdings vor einem kilometerlangen Stau auf der Autobahn – Schneechaos, Verkehrszusammenbruch. Es wirkt fast schon apokalyptisch, was wiederum irgendwie zur allgemeinen Stimmungslage passt. Vor drei Wochen hätte man das für den Blick aus seinem Fenster halten können, doch seitdem es wärmer geworden ist, weiß man: Der Stau ist womöglich mal real gewesen, ganz sicher ist jedoch, dass er sich längst aufgelöst hat.

Gestern schob sich plötzlich eine sehr dicke, grau getigerte Katze ins Bild. Witzige Animation. Alle grinsten. Oh, die Katze war echt, es war meine eigene.

