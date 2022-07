Jasis Woche: Wenn die Leichtigkeit zum Zuge kommt

Keine verschlungenen Wabensysteme, kein Scheitern am Automaten: Wenn Bus- und Bahnfahren doch immer so einfach wäre wie mit dem 9-Euro-Ticket.

Das Beste an den 9-Euro-Tickets, mit denen jetzt alle landauf, landab durch die Gegend reisen, ist ja, abgesehen vom natürlich unschlagbaren Preis, die Tatsache, dass man keine Doktorarbeit abgelegt haben muss, um in der Lage zu sein, an einem Automaten die richtige Fahrkarte zu erwerben.

Drei Monate lang darf jetzt ganz Deutschland quasi bürokratiefrei und zumindest in dieser Hinsicht komplikationslos in Bus, Tram und Bahn einsteigen. Und man fragt sich, warum das nicht immer so sein könnte.

Bislang sah die Realität für den durchschnittlichen ÖPNV-Gelegenheitsnutzer ja so aus, dass man, wenn man in einer deutschen Großstadt außerhalb des heimischen Verkehrsverbundes am Bahnhof aus dem Zug stieg, üblicherweise erst einmal damit beschäftigt war, an einem schlecht beleuchteten, halbvandalierten Automaten in einem zugigen Durchgang die Lesebrille rauszukramen und sich die folgenden 20 Minuten in die Eigenheiten des örtlichen Tarifsystems einzuarbeiten, um anschließend festzustellen, dass man nicht genug Münzen dabeihatte, um das Ticket zu lösen, der Apparat ausgerechnet an diesem Tag keine Geldscheine annahm und die EC-Karten-Funktion (so vorhanden) leider defekt war.

Dabei kommt man ja als Laie schon in heimischen Gefilden nur mit Mühe und Not zurecht. Ich war fasziniert, als ich einmal entdeckte, dass es tatsächlich möglich ist, (mit Glück) in ähnlicher Zeit, aber zu verschiedenen Preisen (weil über unterschiedliche Strecken) vom Mülheimer Hauptbahnhof bis zum Oberhausener Centro zu fahren. Je nach gewählter Verbindung kostet es 2,90 oder aber 6,10 Euro (und zwar ohne den Umweg über einen Shoppingbummel in Düsseldorf). Für Erfinder und Entwickler von hochkomplexen Wabensystemen ist das bestimmt vollkommen einleuchtend, für Jasi Normalverbraucherin und Otto Normal ist es das eher nicht.

Auch in Italien beim Fahrscheinkauf versagt

Aber wir wollen nicht ungerecht sein: Nervenzehrende Ticketautomaten und unverständliche Tarifsysteme sind kein deutsches Phänomen. Wir haben vor ein paar Jahren an einem unerträglich heißen Tag einmal versucht, am Bahnhof der italienischen Stadt Pisa Karten für eine Bahnfahrt in einen 20 Kilometer entfernten Badeort zu erwerben. In der endlosen Schlange vor den zwei funktionierenden Automaten standen sich Dutzende von Touristen, aber auch einige Einheimische, die offenbar mit dem System ebenso wenig vertraut waren wie die ausländischen Gäste, die Beine in den Bauch. Am Ende reihten wir uns in die noch größere Masse der Menschen ein, die sich vor den Schaltern drängelten, um die Tickets bei echten Menschen zu kaufen. Nach 20 Minuten waren wir endlich erfolgreich. Wir erreichten gerade noch den Zug – um uns dort von einem muffeligen Zugbegleiter belehren und zu einer Strafgebühr verdonnern zu lassen, weil wir vor lauter Hektik und Durcheinander die Fahrkarten nicht abgestempelt hatten.

Umso mehr freut man sich da über die hiesige Erfindung des 9-Euro-Tickets. Gut gelaunt brachen wir kürzlich Samstagsmittags für einen Ausflug auf. Wir warteten erst 10, dann 20, dann 30 Minuten auf unsere Regionalbahn. Zeit genug, um mit anderen Reisenden ins Gespräch zu kommen, die seit 15, 20 oder 50 Minuten auf ihre Verbindungen warteten. Nach 40 Minuten kam unsere Bahn.

Jetzt dürfen Sie raten, was dann geschah. Die Auflösung gibt’s nächste Woche.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wochenende