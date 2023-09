Jasis Woche: Wie Katzen das Design zerstören

Die Wohnung unserer Kolumnistin säh womöglich schön aus, vielleicht sogar richtig schick – wenn da nicht die vielen Katzenutensilien wären ...

Wir haben einen neuen Schrank. Das Schmuckstück unseres kleinen Wintergartens. Imposant, aber trotzdem nicht zu wuchtig, in freundlichem Weiß, im oberen Teil mit Scheiben, durch die man die kleine Sammlung meiner Vasen und Schalen erkennen kann. Ein Modell Marke moderner Landhausstil.

Am allerschönsten sieht der Schrank übrigens aus, wenn man ihn durchs Fenster von unserer Terrasse aus betrachtet, von draußen sieht man das untere Drittel des Raumes nicht. Direkt vor dem Schrank steht nämlich – ein Katzenklo. Deswegen bewundern wir unsere neue Anschaffung am liebsten vom Garten aus. So ein Katzen-WC stört das attraktive Bild doch ein ganz kleines bisschen. Allerdings, nun ja, es ist ja irgendwie – alternativlos. „Katzenklo, Katzenklo, ja, das macht die Katze froh“, dichtete ja einst schon der legendäre Helge Schneider. Die Optik dieses Utensils den Menschen allerdings etwas weniger.

Bauhaus trifft Katzenbett

Doch dieses Teil ist ja nur eins von vielen, die zu einem Zusammenleben mit Katzen gehören. Ich behaupte immer, wir könnten eine extrem schicke, rundum durchgestylte Wohnung haben – wenn wir kein Katzenrudel beherbergen würden. Für unseren Esstisch haben wir uns vor Jahren vier dänische Designerstühle gegönnt, schön, edel und auch fast bequem. Ein tolles Design, leider fällt der Kratzbaum aus Sisal und Synthetikstoff in einem trostlosen Beige direkt daneben optisch etwas ab – zumal wenn Miniaturraubtiere darauf hocken und gierig auf die Teller mit unserem Abendessen starren.

Und es gibt Menschen, die behaupten, dass sie, als Folge eines Besuchs bei uns, Teile ihrer Oberbekleidung entsorgen mussten, weil sie, trotz Einsatzes kostspieliger und eigentlich hocheffizienter Kleidungsbürstensysteme, nicht mehr vollständig von Katzenhaar zu befreien waren.

Die klaren Formen des (einst bei einem Sonderverkauf günstig erstandenen) Bauhaussessels in unserem Wohnzimmer kontrastiert ein fluffig-weiches Katzenbett mit allerhöchstem Flauschfaktor, das nach anfänglicher Beliebtheit inzwischen allenfalls noch sporadisch genutzt wird. Und unser glattes graues Stoffsofa hat an der Seite eine Anmutung von Bouclé – klare Folge von regelmäßigem Krallenabrieb. Doch wir sind in guter und großer Gesellschaft – von Millionen anderer Tierhalter. Im Haushalt eines befreundeten Paars mit Hund muss man sich regelmäßig durch mehrere Schichten stark behaarter Kuscheldecken arbeiten, bevor man die Sitzfläche der Polstergarnitur erreicht. Bei einem anderen Hundebesitzer aus dem Bekanntenkreis stolpert man bereits in der Diele über Fressnäpfe mit übelriechendem Inhalt ...

Ach so, was ich erwähnen sollte: Ein Leben ohne Tiere kann sich bei uns zu Hause niemand vorstellen.

