Jasis Woche: Ziemlich haarige Probleme

Unsere Kolumnistin schaut im Fernsehen gerne Ratgebersendungen. Aber nur solche, in denen ungezogene Hunde vorkommen.

Manchmal bleibe ich beim Zappen im Fernsehen bei Ratgebersendungen hängen.

Und zwar immer nur bei einer Sorte. Nicht bei Verbrauchersendungen, in denen enthüllt wird, ob die Lebensmittelindustrie in vermeintlich gesunde Sachen nicht doch heimlich Tausende von versteckten Kalorien eingeschmuggelt hat. Und nicht bei Gesundheitssendungen, in denen es um arthritische Knie geht. Ich habe keine Arthrose. Noch nicht. Aber was nicht ist, kann noch werden. Interessiert mich aber trotzdem nicht.

Die Ratgeberfilme, die ich gucke, handeln von Menschen, die seit kurzer oder auch schon etwas längerer Zeit auf den Hund gekommen sind. Man darf das doppelsinnig verstehen. Denn der Vierbeiner benimmt sich überhaupt nicht so, wie es einem harmonischen Miteinander zuträglich wäre. In der Regel liegt das am Menschen, nicht am Tier. Und deshalb kommt dann eine mobile Erziehungsberatungsstelle ins Spiel, oft in Gestalt von stark tätowierten, kräftigen Männern in den mittleren Jahren, denen gegenüber sich die problematischen Vierbeiner meist erstaunlich pflegeleicht geben. Nur gegenüber Frauchen und Herrchen eben leider nicht. Der Erziehungsberater lässt sich dann das Mensch-Hunde-Desaster in allen Einzelheiten vorführen – und wir als Fernsehzuschauer natürlich mit – und gibt Anleitungen und Aufgaben. In erster Linie den Besitzern, das Tier ist ja sozusagen nur der haarige Ausdruck von Missverständnissen und Inkonsequenz. Zumindest kommt mir das so vor, aber ich bin da Laie. Ich habe noch nie einen Hund besessen. Seit mir vor 30 Jahren in meinem damaligen Garten eine graue Samtpfote auflauerte und dann spontan bei mir einzog, bin ich in Katzenkreisen als Mitbewohnerin äußerst beliebt.

Keine Schadenfreude, nur ein bisschen Erleichterung

Aber denken Sie jetzt bitte nicht, dass man diese Ratgebersendung als nicht unmittelbar betroffener Zuschauer mit einem so unschönen Impuls wie Schadenfreude oder Voyeurismus verfolgt (allerdings schon ein bisschen mit innerer Erleichterung, dass man diese Probleme nicht hat). Gar nicht. Ich glaube nämlich, man kann da einiges lernen. Neulich geriet ich in den Fall einer sehr netten Familie, die sich einen Hund angeschafft hatte, der aussah wie eine Mischung aus Plüschkissen und Angorameerschweinchen, sich aber benahm wie Conan, der Barbar, und vor lauter Übermut manchmal auch ein bisschen an Menschenhaut herumnagte. Der angereiste Coach legte den Erziehungsberechtigten dann nahe, das hündische Verwöhnprogramm aus Abhängen auf dem Sofa, Schlafen im Bett, Fressen, wann man Lust hat, und beim Spaziergang in alle Richtungen affektiert herumscharwenzeln ab sofort einzustellen und der Kuschelrolle auf Beinen mit ein paar klaren Regeln zu begegnen.

Offensichtlich greift hier die erfreuliche Logik: Wenn A konsequent eingehalten wird, dann klappt B quasi automatisch. Denn als der Problemhund sich nicht mehr auf dem Mobiliar herumfläzen durfte und lernte, vernünftig an der Leine zu laufen, stellte er auch die Herumbeißerei ein. Ich merke mir sowas immer, falls wir uns doch mal einen Hund anschaffen, was überhaupt nicht ausgeschlossen ist.

Leider habe ich in den ungefähr 100 Fernsehprogrammen, die wir empfangen, bislang noch keine Ratgebersendung für Katzenhalter entdeckt. Das würde mich natürlich noch mehr interessieren, womöglich würden die vierköpfige Katzensippe und ich uns sogar als Kandidaten bewerben. Aber dazu demnächst mehr ...

