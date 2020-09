Jeder nur 1 Kreuz! Die Wahl, neue Serie und frischer Fußball

„Ich mach mein Ding!“ Unsere neue Serie am Sonntag. Aber erstmal heißt es, weil Wahlausgabe: Ich mach mein Kreuz! Wir sagen, wo es echt eng wird.

„Ich mach mein Ding!“ So heißt die neue Serie in Ihrer digitalen Sonntagsausgabe. Wir stellen bemerkenswerte Selbstständigmacher vor: strampelnde Barbiere, zartschmelzende Eisprinzessinnen und tolle Tüftler. Den Auftakt macht eine SUP-Verleiherin aus Mülheim auf der Ruhr. Im Mai stand sie überhaupt selbst das erste Mal auf so einem Stand-Up-Paddling-Board – inzwischen hat sie ihre neue Leidenschaft zum Beruf gemacht: SUPer für Körper und Geist!

Herz gegen Kommerz beim Nacktkick

Jeder nur ein Kreuz! Wo es bei der Kommunalwahl richtig spannend und eng wird… Wir rücken Orte und Bewerber ins Rampenlicht, die sonst wenig Aufmerksamkeit haben. Corona macht’s möglich!

Zeitreise: Hendrix live in der Kölner Sporthalle. Foto: Ulrich Lehnhof

„Der Fußball ist krank, drum ziehen wir alle blank!“ Filmemacher aus dem Pott zeigt dem Kommerz die Arschkarte! Nackt, echt und ehrlich: „Die Bundesliga ist nur seelenloser Kommerz“, schimpft Filmemacher Gerrit Starczewski (34) – und lässt die Hüllen fallen zum Nacktionalländerspiel – und rechtzeitig, wenn der große Ball wieder rollt.

Meine Jimi-Hendrix-Erfahrung: Am 18. September vor 50 Jahren starb die Rocklegende. Ein ganz persönlicher Konzertbericht mit original Eintrittskarte und obligatorischem Tour-Plakat.

„Die Schlange um den Hals war noch nie so eng!“ Thorsten und Kai Wingenfelder feierten mit „Fury in the Slaughterhouse“ Erfolge und bringen nun als „Wingenfelder“ ein neues Album heraus. Im Interview sprechen sie über die Corona-Krise und große Brüdermomente.

Sie waren „Fury“, seit zehn Jahren sind die beiden Brüder Thorsten und Kai auch als „Wingenfelder“ erfolgreich. Foto: wingenfelder

Frei für ein neues Leben: Prinz Harry war 12 Jahre alt, als seine Mutter, Prinzessin Diana, starb. Mit 35 Jahren vollzog der Prinz den „Megxit“. Jetzt feiert er seinen 36. Geburtstag in Santa Barbara.

Wundermittel Sellerie! Jetzt hat das Stangengemüse wieder Saison. In der Power-Pflanze stecken viele Stoffe, die sehr wichtig für unseren Körper sind, guttun und heilende Kräfte besitzen.

Brennend heißer Wüstensand... Hochrisikomission in Westafrika: Die Bundeswehr befindet sich in Mali in der misslichen Lage, einer Militärjunta Rückendeckung geben zu müssen. Eine Analyse.

Bali muss umdenken: Als „Insel der Götter“ ist Bali bei Surfern, Badegästen und Yogis aus aller Welt bekannt. Wegen Corona liegt die Reisebranche am Boden. Für die vom Massentourismus gebeutelte Insel ist das ein Segen, für die Bevölkerung nicht. Nun hat ein Umdenken eingesetzt.

Wie Kreuzfahrten klimafreundlich werden: Ponant, Aida liegen vorne, Phönix Reisen, Norwegian Cruise Lines hinten – das Gros der Reedereien schneidet im Klimacheck des Naturschutzbundes NABU nicht gut ab. Wie sich das ändern lässt?

Superfood Sellerie! Das Stangengemüse hat jetzt wieder Saison. Foto: Getty

Vom Berg zum Büffel: Rund um den Vierwaldstättersee in der voralpinen Zentralschweiz können Besucher nachhaltige Landwirtschaft, viel Kultur und lokale Leckerbissen entdecken – derzeit besonders entschleunigt, sie haben das Biosphärenreservat Entlebuch fast für sich.

Großgerneklein: Von der Konkurrenz fast unbemerkt avancierte Suzuki zum global größten Minicar-Hersteller. In Deutschland erzielt die japanische Marke seit 40 Jahren mit kleinen Kletterkünstlern und Cityflitzern Erfolge.

Corona hat gezeigt: Homeoffice funktioniert. Arbeitet man allerdings dauerhaft von daheim aus, sollte man sich nicht nur den Standort für den Schreibtisch genau aussuchen. Sonst scheitert die Heimarbeit schon, bevor sie angefangen hat. Wenn das Zuhause zum Büro wird…

Beruf und Karriere: Selbst Unternehmen und Institutionen, die sich eine vielfältige Belegschaft wünschen, wissen oft nicht, wie sie dieses Ziel erreichen können. Was bringen dann Diversity-Beratungen oder Trainings?

Auf der Kinderseite erklären wir, wie ein Bewegungsmelder funktioniert und fragen, ob ihr gerne mal in den Weltraum fliegen würdet?

Dazu sieben (!) Seiten Sport mit der ersten Runde des DFB-Pokals und allen Entwicklungen zum Finale der US Open im Tennis, gleichzeitig der Generalprobe für den Start in die neue Saison der Fußball-Bundesliga.

