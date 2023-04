Kapital aus Fehlkäufen: Ein Vater im Kleinanzeigen-Rausch

Im Kleinanzeigen-Wahn: Unser Autor hat die Eurozeichen in den Augen.

Essen. Unser Autor ist im Kleinanzeigenrausch: Wie er versucht, aus Spielzeug Kapital zu schlagen. Und so die erste Immobilie seiner Tochter finanziert.

Geschichten aus der Familienbande: WAZ-Redakteur Gordon Wüllner-Adomako ist 2014 mit Anfang 20 Vater geworden. Seitdem erzählt der Essener in seiner Kolumne – immer mit einem Augenzwinkern – von dem chaotischen Leben mit seiner Familie.

Ich bin gerade in einem Kleinanzeigen-Rausch. Ob die Einstiegsleisten des motorgeschädigten Opel Astras, die herausgehobenen Wohnzimmertüren oder das klapprige Bücherregal mit den Dschungeltieren: Ich hab die Eurozeichen in den Augen – und versuche, Fehlkäufe der Vergangenheit wiedergutzumachen.

Schließlich wurde nicht alles so ausgiebig genutzt wie der Paw-Patrol-Spielturm der Kinder, der mittlerweile auch wieder zu Paypal-Guthaben gemacht wurde. Zum Beispiel hatten wir einst die überambitionierte Idee, eine Seilbahn im Garten zu spannen – und kauften schon mal eine, ohne zu realisieren, dass es sich um ein überaus anspruchsvolles und teures gartenarchitektonisches Projekt handelt, als Ersatz für zwei massive Bäume entsprechend stabile Gerüste für die Seilbahn in den Garten zu setzen. Neueigentümer-Naivität, nun teilentschädigt per Privatverkauf.

Geschichten aus der Familienbande: Gordon Wüllner-Adomako erzählt seit 2014 aus seinem Leben als zweifacher Vater im Ruhrgebiet. Foto: FMG / Catharina Maria Buchholz

In meinem Drang, alles, was man nicht braucht, zu Geld machen zu wollen, wollte ich auch die verstaubten Playmobil-Kisten der Kinder verscherbeln. Ich hatte schon Fotos für die Anzeige gemacht. Aber dann traf sich unsere Tochter spontan mit einer guten Freundin, deren Mutter gerade ein halbes Vermögen für ein vollmöbliertes Playmobil-Puppenhaus ausgegeben hatte.

Melia – die der Polizeistation oder dem Spaceshuttle aus der kurzen Playmobil-Ära ihres Bruders bislang keine Beachtung schenkte – war plötzlich im Fieber. Von dem Häuschen ihrer Freundin konnte sie selbst aufgetischtes Naschzeug nicht mehr abbringen. Und jetzt spielt sie – keine Übertreibung – von 8 Uhr morgens bis 8 Uhr abends vollfokussiert mit Playmobil, sogar mit den (zum Glück noch nicht verscherbelten) Polizisten und Astronauten.

Die schauen nun in Melias ganz eigenem Häuschen vorbei, das sie als Überraschung bekommen hat – finanziert durch Seilbahn, Dschungelregal und Einstiegsleisten. Das Privatanzeigenkapital könnten ihre Eltern zwar gut für drohende Energienachzahlungen gebrauchen. Aber gibt’s nachhaltigere Investitionen als Immobilien?!

Weitere Folgen der "Familienbande"-Kolumne finden Sie hier:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wochenende