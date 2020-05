Lasset, Armin oder Lockdown-Lockerer Laschet auf Kanzlerkurs

Essen. Wie klug handelt unser Ministerpräsident? Das Dossier NRW, Titelthema in der digitalen Sonntagszeitung. Plus drei Seiten zum Geister-Revierderby!

Samstag, 15.30 Uhr, Revierderby! Es könnte alles so schön sein, endlich wieder Fußball – aber ohne Fans? Drei Seiten zu Borussia Dortmund gegen Schalke 04, schon jetzt ein historisches Spiel, inklusive Stimmen und Stimmung in der digitalen Sonntagszeitung!

Lasset oder Liebling, Blue-Chip oder Schrottaktie? Der Kurs des Kanzlerkandidaten in der Corona-Krise: Wie klug handelt unser Ministerpräsident? Das Dossier NRW, Titelthema in der digitalen Sonntagszeitung.

10 Jahre LTE in NRW – seit 2010 sind Whatsapp und Videospiele auf Smartphones möglich. Trotz Milliarden-Investitionen klaffen Funklöcher – sowohl auf dem Land als auch in den Städten. Telekom, Vodafone und O2 fehlen Standorte für Funkmasten.

„Wenn wir nicht draufhalten, sind wir nur Touristen“

Meter machen mit Maske? Ein sportlicher Selbstversuch von unserem Reporter Dominik Hamers – der auch mit einem führenden Sportwissenschaftler über Leibesertüchtigung in der Corona-Krise sprach: warum das jetzt so wichtig ist, warum aber auch die Verletzungsgefahr steigt. Und ob 2020 ein verlorenes Jahr für den Sport ist…

Voll aus dem Leben – und voll „Aus dem Nähkästchen“ – ein Shirt für unsere Modeserie, diesmal sind wir beim Duisburger Label Stahlkind. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Live aus der Hölle, Auge in Auge mit dem Grauen – „wenn wir nicht draufhalten, sind wir nur Touristen.“ Kriegsberichterstatter erzählen von ihrer Arbeit und wie sie sich vor dem Erlebten schützen…

„Stahlkind“ ist nur was für echte Männer? Nee, gibt sogar Baby-Strampler und natürlich auch Girlie-Shirts von dem Duisburger Label, das sich stark auf die Revier-Tradition bezieht - der neue Teil unserer Mode-Serie „Aus dem Nähkästchen“.

Keine Achterbahnen, keine Losbuden, kein Mandelduft: Volksfeste sind wegen der Corona-Krise abgesagt. Entsprechend düstere Stimmung herrscht bei den Schaustellern. Dabei hätten sie eigentlich wohl Grund zum Feiern gehabt: Das Karussell wird 400 Jahre alt.

Die kleine Freche aus „Praxis Bülowbogen“ – Anita Kupsch wird 80: In dem TV-Serien-Klassiker spielte sie die schlagfertige Arzthelferin und auch im echten Leben hat die Kupsch keine Angst vor Ehrlichkeit. Warum sie über das Ende ihrer Karriere nachdenkt – und woran sie sich gerne erinnert. Ein ziemlich amüsanter Anruf vor ihrem Geburtstag.

Faszination Autokino: Zurück in die Zukunft heißt es für ein in die Jahre gekommenes und eigentlich allerorten ausrangiertes Freizeitvergnügen – Corona macht’s möglich. Eine Reifenspurensuche in der Region.

