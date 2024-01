Mit diesen Ausflügen kann man dem Winterwetter prima trotzen

Essen. Wie man unter der Erde, im Dampf und im Laserschein die Laune hebt - und ein bisschen Multimedia-Kunst und Industriekultur sind auch dabei.

Winterzeit – Ausflugszeit? Auch wenn man sich bei den derzeitigen Temperaturen am liebsten auf der Couch unter einer warmen Decke verkriechen möchte, kann man sich ja nicht wochenlang dort verstecken. Und interessante Ausflüge gibt es auch, wenn es draußen stürmt, schneit und friert, man muss nur die richtige Idee haben. Wir haben fünf Ziele herausgesucht, die uns besonders gefallen haben.

Im Reich der Fantasie: „Phoenix des Lumières“

Manche Künstlerinnen und Künstler haben eine Vorstellungskraft, die auch nach Jahrzehnten noch die Menschen in Erstaunen versetzt. Gleich zwei von ihnen werden in der „Phoenix des Lumières“ vorgestellt, allen voran „Dalí – Das endlose Rätsel“. Seien es die berühmten zerfließenden Uhren, die springenden Tiger oder seine futuristischen Visionen: der spanische Allroundkünstler und Meister der Selbstinszenierung wird in einer Multimedia-Projektionsshow in Dortmund umfassend gewürdigt – und auch noch auf spannende Weise inszeniert. Ebenso interessant: „Gaudí: Architektur der Fantasie“, eine Schau über den katalanischen Baumeister und seine revolutionären Bauten. Die dritte neue Schau ist eine Multimedia-Tanz-Installation namens „3 Movements“.

Tickets kosten 16 € für Erwachsene, 10 € für Kinder von 5-17 Jahren. Die Ausstellungen laufen ab dem 26. Januar, der Starttag ist allerdings ausgebucht. Phoenixplatz 4, Dortmund. Tickets: www.phoenix-lumieres.com

Den Spaß im Visier: Lasertag in der Region

Hände hoch in der Laserzone. Foto: RichLegg / Getty Images

Kinder sind meist begeistert davon, Lasertag zu spielen, Erwachsene stehen dem Freizeitvergnügen oft mit großen Vorbehalten gegenüber, weil es sich ja um eine Art Kriegsspiel handelt. Wer sich darauf einlassen mag, wird feststellen, dass es eine spaßige und adrenalingetriebene Form der Bewegung und des Taktierens ist, mit der man sich in Hallen wie „Laserzone“ vergnügen kann – und außer in der Fantasie wird niemandem ein Haar dabei gekrümmt. Lasertag-Hallen gibt es in vielen Städten der Region von verschiedenen Anbietern. Laserzones stehen in Duisburg, zweimal in Essen sowie in Düsseldorf.

Preise: Montag und Donnerstag zwischen 19,90 € und 24,90 € pro Teilnehmer (abh. von der Spieldauer), an den übrigen Tagen zwischen 23,90 € und 35,90 €. Tickets unter laserzone.de

Zurück in den Stein: Kluterthöhle in Ennepetal

Eine schöne Steinzeit erlebt man in der Kluterthöhle. Foto: Max Kölsch / WP

Einfach mal dort verschwinden, wo es garantiert nicht eiskalt ist: In der Kluterthöhle in Ennepetal herrscht das ganze Jahr über eine konstante Temperatur von 10 Grad Celsius. Und auch sonst ist so ein Höhlenbesuch ein Erlebnis: 365 Gänge, sechs Kilometer Weg und eine Menge Felsspalten, durch die man sich hindurchzwängen kann. Und die Luft ist so gesund, weil die einströmende Luft von den Ritzen und Poren im Gestein gefiltert wird, so dass sie kaum Staub- und Allergiepartikel enthält.

Es gibt verschiedene Touren, die zwischen 45 Minuten (Erste Einfahrt, 10 €, Kinder 4-15 Jahre 6 €) und 150 Minuten (XX-Treme, pro Person 85 €) dauern. Andresse: Gasstraße 10, Ennepetal. Infos: www.kluterthoehle.de

Außen frieren, innen schwitzen: Maximare in Hamm

Weitläufig und vielfältig: Maximare in Hamm: Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Ein Besuch in einer Therme ist natürlich gerade toll, wenn es draußen schneit und fröstelt. Die Maximare Therme in Hamm zählt zu den abwechslungsreichsten im Osten des Ruhrgebiets. In den Saunawelten macht das Spa die vier Elemente Feuer, Wasser, Luft und Erde erlebbar. Natürlich hat das Bad alles, was ein Spaßbad ausmacht, darunter zwei Eventrutschen.

Die Saunawelten sind geöffnet montags bis sonntags von 9 bis 23 Uhr. Preise: Erwachsene bis zu drei Stunden 11,50 €, mehr als drei Stunden 12,50 €, Kinder 8/9 €. Adresse: Jürgen-Graef-Allee 2, Hamm. Infos: www.maximare.com

Ein Augenschmaus auf Zeche Zollverein

Mit ihrem prächtigen, buntverglasten Jugendstil-Portal zählt die Zeche Zollern zu den absoluten Schönheiten der Industriekultur im Ruhrgebiet – und wird doch oft nicht genug gewürdigt. Neben den Dauerausstellungen in der Maschinenhalle mit den historischen Gerätschaften und dem Montanium mit seiner Untertagewelt lohnen sich vor allem Ausstellungen wie „Zollern einst und jetzt“.

Eintritt: Erwachsene 5 €, Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre Eintritt frei. Adresse: Grubenweg 5, Navigation / Parkplatz: Rhader Weg 5, Dortmund Mehr Informationen unter: zeche-zollern.lwl.org/

