„Mitten in Eden“: Wie der Influencer aus der Steinzeit kam

Am Ende der Evolution der Gefühle steht der hypersoziale Mensch - die Linie führt aus der Steinzeit zum Influencer. In seinem Buch "Mitten in Eden" beschreibt Prof Rolf Diehl, wie es dazu kam.

In seinem hochspannenden Buch erklärt der Essener Wissenschaftler Prof. Rolf Diehl den Ursprung und die Entstehung der menschlichen Gefühle.

Die sogenannte Krone der Schöpfung posiert auf Tiktok oder buhlt auf Instagram als Influencer um Aufmerksamkeit. Der ungebremste Geltungstrieb, ausgelebt in den sozialen Medien, ist eines der großen Phänomene im 21 Jahrhundert. Das Spannende daran: Schaut man genauer hin, dann verbergen sich hinter den heutigen digitalen Trends archaische Wurzeln, die sehr, sehr weit zurückreichen - bis hin zu jenen Zeiten als unsere Urahnen begonnen haben, aufrecht zu gehen. Und das gilt nicht nur für den Geltungstrieb – sondern praktisch für alle Nuancen der menschlichen Gefühlswelt

Wie und warum sich die über Jahrmillionen so entwickelt hat – und beinahe folgerichtig zur Existenz der Sozialen Medien führte, das hat der Essener Neuropsychologe und Wissenschaftler Rolf Diehl in seinem Buch „Mitten in Eden“ kenntnis- und faktenreich, streckenweise amüsant und auf verblüffende Weise schlüssig aufgefächert.

Zwei moderne Forschungszweige – und uralte Instinkte

Als Ausgangspunkte dienen Diehl zwei Forschungszweige: Das ist zum einen die moderne Paläo-Genetik, die in den vergangenen 20 Jahren unser Bild von der Menschwerdung in den Grundfesten erschüttert hat. Durch Erbgut-Analysen – vor allem vorangetrieben vom Nobelpreisträger Svante Pääbo - wissen wir heute, dass die Vorstellungen einer weitgehend linearen Entwicklung zum Homo Sapiens grundfalsch waren.

Es gab keine kontinuierliche Fortentwicklung hin zum vermeintlich edlen Geschöpf. Die Erde wurde sehr lange Zeit von mehreren Menschenarten gleichzeitig bevölkert – die ihr Erbgut durchmischt haben. Diese Feststellung ist epochal: Denn das heißt, es fand über Jahrtausende eine parallele Entwicklung der Arten statt und unsere heutigen Gene sind ein Mix, der durch diesen evolutionären Prozess entstanden ist.

Der zweite Ausgangspunkt entstammt der Evolutionären Emotionsforschung. Dieser ebenfalls noch junge Wissenschaftszweig geht davon aus, dass Gefühle im Erbgut verankert und Produkte einer genetischen Entwicklung sind – und sich immer dann Gefühlsdispositionen neu ausgeformt haben, wenn sie dem Träger einen evolutionären Vorteil verschaffen konnten. Diehl hat dem ganzen noch die Annahme hinzugefügt, dass sich Gefühle entwicklungsgeschichtlich durch Funktionswandel aus älter angelegten Reflexen entwickelt haben.

Unsere heute bestehende Gefühlswelt ist demnach entstanden aus Trieben und Instinkten, die mitunter auch der Tierwelt eigen sind - die sich als Antwort auf die Herausforderungen der Umwelt jedoch ausdifferenziert haben.

Es braucht einen Reiz, um Gefühlskaskaden auszulösen

Perfekt begreifbar wird Diehls Ansatz durch eine systemische Komponente, die er in seinem Buch darlegt. Denn Gefühle entstehen nicht aus dem Nichts: Es braucht einen Reiz, um eine Kaskade von Taten und Folge-Gefühlen auszulösen. Die meisten Gefühle können Motivsystemen (zum Beispiel Hunger oder Dominanzsstreben) zugeordnet werden. Aus diesem Motiv entstehen als direkte Folge Aversionsgefühle (Magenknurren, Unwohlsein, Hass auf einen Nebenbuhler), als Folge Appetenzgefühl (das Lauern auf Beute, die Suche nach Früchten, der Konflikt mit dem Nebenbuhler) und schließlich das Belohnungsgefühl (Sattheit, Triumph).

Damit haben wir einen Mechanismus der Gefühle, der uns heute „Mitten in Eden“ immer noch beschäftigt und uns zu einer hypersozialen Gesellschaft geführt hat: Die menschliche Grundorganisation ist die familiäre Sippe. Nur in ihr und durch sie überlebte das Individuum und die Gattung. Und Gefühle haben sich deswegen weiterentwickelt, weil sie das Überleben einer Sippe oder Familie besser sichern konnte als das bislang gegebene emotionale Setting.

Geltungsbedürfnis verschafft der Gruppe einen evolutionären Vorteil

Ein Beispiel: Dominanzgelüste oder Aggressionen gegenüber dem Alphatier lassen sich natürlich in einem Machtkampf körperlich ausfechten – im Tierreich eine verbreitete Lösung des Themas. Das aber birgt immer die Gefahr einer Verletzung der Kontrahenten - mithin bedeutet dies eine Schwächung der Herde. Eine Lösung, die sich im Rahmen der menschlichen Sippe entwickelte, löst das Ringen um Macht so, dass es der Gruppe dienlich ist. Aus dem Aggressionsgefühl, so Diehl, entwickelte sich das Geltungsbedürfnis: Wer Geltung in der Gruppe erringen kann, der steigt im Ansehen – und dieses Dominanz-Surrogat vermeidet den körperlichen Konflikt. Geltungsbedürfnis lässt uns zudem Dinge tun, die der Gruppe nutzen: Wir helfen anderen, vollbringen besondere Leistungen, entwickeln einzigartige Fertigkeiten.

Und je weiter sich die Hirn-Leistung des Menschen fortentwickelte, je größer die Populationen wurden, desto komplexer wurden die Regeln und Werte der Gruppen, es differenzierte sich nach und nach die heute existierende Gefühlwelt aus. So entstand ein Moralsystem, das auf Dank, Schuld und Rache basierte - und das letztlich in ein komplexes Rechtssystem mündete.

Ein Buch, das erklärt, warum der Mensch tickt, wie er tickt

All das erklärt Diehl zwar einerseits hochwissenschaftlich – sprachlich und didaktisch jedoch stets so, dass auch der Leser gut folgen kann, der sich noch nicht mit der Materie befasst hat. Dazu gibt es immer auch Beispiele, die verdeutlichen, wie sich diese evolutionäre Entwicklung im Alltag auswirkt. Allein für das Kapitel, in dem er die Prinzipien der Evolution anhand des Modells des blinden Uhrmachers erklärt, rentiert sich das Lesen. Das Modell fußt auf den Ideen des britischen Biologen Richard Dawkins. Tenor: Evolution ist planlos und zufällig – aber immer gnadenlos effizient. Sie lässt sich auch nicht austricksen. Dass Diehl daher bei seinen Darlegungen zum Thema Liebe und Eros sich nicht durch sozio-politische Genderdebatten beeinflussen lassen will, sondern bei seinem wissenschaftlichen Modell bleibt, wird nicht jedem gefallen – ist jedoch letztlich konsequent.

Fazit: Das Buch sei jedem empfohlen, der auf wissenschaftlicher Basis verstehen möchte, warum der Mensch emotional tickt wie er tickt.

Autor präsentiert sein Buch in einem Vorttrag

Rolf Diehl: „Mitten in Eden“ - Ursprung und Evolution menschlicher Gefühle - ISBN: 978-3-8260-7584-1 - alternativ auch bei Amazon bestellbar

Prof. Dr. Rolf Diehl ist am Krupp-Klinikum in Essen seit vielen Jahren als Neuropsychologe und Psychotherapeut tätig, betreibt eine Ambulanz für Dreh-Schwindel, ist Experte für Demenzmanagement und Vorsitzender des klinischen Ethikkomitees.

Der Autor präsentiert und erläutert sein Buch am 2. November 2023, 16-18 Uhr bei einem Vortrag im Berthold Beitz Saal, Alfried Krupp Krankenhaus, Essen-Rüttenscheid.

