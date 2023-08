Rund um den Hund: Die besten sechs Apps für Hundehalter

Essen. Sie suchen neuen Gassi-Runden? Ihnen fehlt jemand, der ab und an auf Ihren Hund aufpasst? Wir stellen praktische Apps für Hundehalter vor.

Jeden Tag dieselbe Gassi-Runde – das langweilt nicht nur den Menschen, sondern auch das Tier. Jeden Tag dasselbe Leckerchen – auch das ist für den Hund bald kein Anreiz mehr, für diese Belohnung etwas zu tun. Und überhaupt: Wie sieht es mal mit ein paar neuen Ideen fürs Hundetraining aus?

Für fast alle Lebensbereiche gibt es mittlerweile Apps, die den Alltag einfacher machen. Wie sieht es im Zusammenleben mit einem Hund aus? Wir stellen sechs Apps vor, die das Leben von Haltern und Hunden bereichern. Alle Apps gibt es im App Store und bei Google Play.

1) Dogs Places:

Die kostenlose App „Dogs Places“ zeigt Ihnen an alles an, was Sie und Ihr Hund brauchen: Grünflächen, Wälder, auch Hundestrände, hundefreundliche Restaurants und Hundetrainer. Außerdem finden Sie Geschäfte mit Tiernahrung und -zubehör – oder auch, wenn es nötig sein sollte, den nächsten Tierarzt. Besonders hilfreich ist diese App in fremden Städten oder einer unbekannten Umgebung, denn die App zeigt die gesuchten Orte direkt auf einer Karte an. Wer möchte kann auch selbst eigene oder entdeckte hundefreundliche Orte in „Dogs Places“ erstellen.

2) Hundelieb

Sie haben einen Hund, könnten aber hin und wieder Unterstützung bei der Betreuung gebrauchen? Oder Sie suchen jemanden, der auch mal tageweise auf Ihren Hund aufpasst oder ihn in den Ferien nimmt? Dann könnte Ihnen die App „Hundelieb“ helfen: Dort melden sich Menschen mit Hund an – und welche ohne, die Hunde zwar lieben, aber aus verschiedenen Gründen aktuell keinen eigenen halten können. Die App hilft dann dabei, einen passenden Kontakt in der Nähe zu finden. Matchen beide Interessenten sich gegenseitig, kann man sich schreiben. Aber Achtung! Die App ist zwar kostenlos, doch um eine direkte Nachricht zu schreiben, muss mindestens einer von beiden bezahlen: zum Beispiel 16,49 Euro für einen Monat.

3) Hundeo

Die App „Hundeo“ bezeichnet sich selbst als der „digitale Hundetrainer für die Hosentasche“. Die App bietet verschiedene Tipps – von spaßigen „Fun-Tricks“ über Erziehungsanleitungen, Beschäftigungsvorschläge, Ratgeberthemen bis hin zu verschiedenen Kursen. Das Vorgehen wird anschaulich und Schritt für Schritt in kleinen Videos erklärt. Außerdem gibt es Rezeptvorschläge und die App erinnert Sie, wenn gewünscht, an ein gemeinsames Training mit Ihrem Hund, damit es im Alltag nicht untergeht. Die App „Hundeo“ selbst ist kostenlos und bietet in der kostenlosen Basis-Version schon einige Funktionen an, bei der jeder etwas für sich und seinen Hund finden sollte. Wer auf alles Zugriff haben möchte, der kann bei der Plus-Variante zwischen 49,99 Euro im Jahr oder 14,99 Euro im Monat wählen.

4) Dog Bakery

Für den vierbeinigen Liebling nur das Beste? Kein Problem: Wie wäre es mit selbst gemachten Hundekeksen oder anderen Leckereien? Die kostenlose App „Dog Bakery“ gehört zur gleichnamigen Website und bietet viele verschiedene Rezepte für Hundekekse, Hundekuchen, Hundeeis und Schleckmattenfüllungen. Es gibt sogar Infos für einen Grillabend mit Hund.

5) TASSO

Vermutlich jeder Hunde- und Katzenbesitzer kennt Europas größtes Haustierregister: den Verein „TASSO“. Der Verein setzt sich dafür ein, dass entlaufene Tiere möglichst schnell wiedergefunden und zu ihrem Halter gebracht werden. Dafür kann jeder Tierbesitzer sein Tier bei TASSO kostenlos registrieren lassen. Das geht zum Beispiel auch über die App. In der App können außerdem aktuelle Suchmeldungen aufgerufen werden.

6) Hundeführer Lite

Von dieser App profitieren vor allem Hundehalter und diejenigen, die es werden möchten: „Hundeführer Lite“ ist kostenlos und ein gutes Nachschlagewerk. Die App beinhaltet Informationen über viele verschiedene Hunderassen, kurze Erklärungen zu Fachbegriffen rund um den Hund, Info-Artikel über Ernährung, Gesundheit, Haltung und vieles mehr. Außerdem können mit Hilfe von einzelnen Kennzeichen verschiedene Hunderassen bestimmt werden. Die App umfasst 350 verschiedene Rassen.

