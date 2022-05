Seltene Vögel, eklige Hausbewohner - und „Stranger Things“

Essen. Viele Vögel sind vom Aussterben bedroht. Spinnen im Haus nicht. Und eine Netflix-Kultserie kehrt zurück. Das ist Ihre Digitale Sonntagszeitung.

Die letzten ihrer Art?:An diesem Sonntag ist der Tag der Artenvielfalt. Wir blicken auf unsere heimischen Vögel. Vielen Spezies wie Rebhuhn, Brachvogel oder Kiebitz droht hierzulande sogar das Aussterben, wie Walter Bau recherchiert hat.

Entenhausens eigenwilliger Einstein: „Dem Ingeniör ist nichts zu schwör“, ist das Motto des Erfinders Daniel Düsentrieb, ohne den in Walt Disneys Comicwelt nichts funktioniert. Vor 70 Jahren hopste das Genie erstmals auf einer Hüpfstelze durchs Bild. Andreas Böhme schreibt eine Würdigung des kreativen Erfinders.

Smogalarm im Pott: Gift liegt in der Luft. Aufschwung und Arbeit verheißt der Qualm, den die Schlote zwischen Ruhr und Lippe nach dem Zweiten Weltkrieg gen Himmel schicken. Dass die Abgase längst zur Gefahr für Mensch und Natur geworden sind, nimmt die vom Wirtschaftswunder berauschte Republik in Kauf – bis sich Anfang Dezember 1962 eine tödliche Dunstglocke über das Ruhrgebiet legt. Wir blicken zurück auf eine Zeit, als der Himmel über der Ruhr noch lange nicht blau war.

Anstandskultur in Gefahr: In einer japanischen Kleinstadt hat ein Mann unverhofft eine große Überweisung erhalten. Anstatt das Geld zurückzugeben, ist er untergetaucht. In einem Land mit großer Anstandskultur herrscht mediale Empörung – wohl auch, um gefährdete Werte hochzuhalten, wie Felix Lill schreibt.

Der Bulli-Bruder aus den USA: Vor 70 Jahren ebnete ein ehemaliger VW-Konstrukteur den Weg für den Ford Transit. Der „Eilfrachter“ schob die Amerikaner in Europa auf die Pole Position. Wolfram Nickel blickt zurück auf die Transit-Geschichte.

Wenn Gelenke schmerzen: Sie sorgen für Beweglichkeit, Flexibilität und Stabilität. Doch Gelenke sind auch Problemzonen – nicht nur für ältere Menschen. Lesen Sie auf unserer Gesundheitsseite, was man gegen Schmerzen tun kann.

Der Horror kehrt zurück: Die vierte Staffel der amerikanischen Science-Fiction-Horror-Fernsehserie Stranger Things wird am 27. Mai 2022 weltweit auf dem Streaming-Portal Netflix veröffentlicht. Andreas Böhme hat dem Phänomen der Erfolgsserie nachgespürt.

Blinder Skater: Johannes Bruckmeier ist 27 Jahre alt, Skateboarder – und blind. Wenn er mit Skateboard und Blindenstock durch die Stadt düst oder im Skatepark übt, bleiben die Leute stehen. „Die Reaktionen sind überall gleich“, sagt er. „Meist so was wie „Boa, krass“. Wir haben mit ihm gesprochen.

Krabbeltiere in der Wohnung: Motten, Ameisen oder Spinnen in den eigenen vier Wänden – will niemand, kommt aber vor. Gut, wenn man dann wirksame und möglichst schonende Gegenmaßnahmen kennt. Wir haben mal die Tipps von Experten zusammengetragen.

Dazu die neuesten Informationen aus der Welt des Sports. Beim Fußball geht es in der 1. und 2. Liga um Auf- und Abstieg. Kehrt der Hamburger SV ins Oberhaus zurück, oder kann Hertha BSC das verhindern? Beim Tennis stehen zudem die French Open an.

