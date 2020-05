Sex und Sonnenblumen, Geld oder Liebe: Die Themen am Sonntag

Essen. Hier werden Sie aufgeklärt! Nicht nur über Sex; auch darüber, wie’s in der Politik hinter den Kulissen kracht – in der digitalen Sonntagszeitung.

Ökos gegen Ökostrom – Bürgerproteste gegen Windräder, Stromtrassen und die Tesla-Fabrik hinterlassen grüne Bremsspuren bei der Energiewende. Konflikte zwischen Natur- und Klimaschutz stellen die Grünen vor eine Zerreißprobe. Wie Landeschefin Neubaur darauf reagiert? Das Dossier NRW, unser Titelthema in der digitalen Sonntagszeitung.

„Ein gutes Zeichen für die Demokratie“ – der Bochumer Politologe Jörg Bogumil warnt davor, die aktuellen politischen Umfragen überzubewerten. Dennoch sei das Vertrauen der Bürger in die Politik derzeit groß, sagt er im Interview.

Alltag ist ein Arschloch und Sex wie Brokkoli

„Alltag ist ein Arschloch“ – Sexualtherapeut Carsten Müller aus Duisburg berät Paare in Lustfragen und hat jetzt ein Aufklärungsbuch geschrieben: Sex ist wie Brokkoli nur anders.

Keine Beute für die Flaschenjäger: Weil wegen des Coronavirus alle Großveranstaltungen abgesagt sind, verlieren auch die Pfandflaschen-Sammler ihre Einnahmen. Manchen fehlt das Geld sehr, andere sammeln eher für den guten Zweck.

Als Fünfjährige begleitete Gisa Golpira ihre Mutter nach Peru, die dort ihr Glück beim Goldsuchen fand. Heute lebt sie in Düsseldorf und designt Ringe und Anhänger – aus unserer Modeserie „Aus dem Nähkästchen“.

Der ewige singende Politaktivist: U2-Frontmann Bono singt über die Corona-Krise, hilft ganz konkret – und hat Grund zum Feiern: Der Ire wird 60 Jahre alt!

Alles Gute, lieber Bono, auch beruflich. Foto: imago stock&people via www.imago-images.de / imago images/United Archives International

Sonnengelbe Blütenpracht in Wald und Wiesen: In jedem Frühjahr verwandeln Millionen wild wachsender Osterglocken die Talwiesen in der Eifel in ein gelbes Blütenmeer. Auf verschiedenen Rundwanderwegen können Besucher diese ebenso schöne wie seltene Farbenpracht entdecken. Unsere Reise-Reportage.

Soll ich oder soll ich nicht: Heiraten. Die 100 großen Fragen des Lebens. Diesmal berichten Experten, wieso Geld beim Ja-Sagen eine große Rolle spielt, weshalb die Eltern des Paares einen Vertrag vereinbaren sollten und wo ein Liebhaber-System die Ehe überflüssig macht...

Dazu natürlich wieder ganz viel Sport, die Bundesliga vor dem Start mit den letzten Infos – und vieles mehr wie digitale Rätsel in der unserer Sonntagszeitung. Jetzt das E-Paper zwei Monate kostenlos testlesen! Hier geht’s zum ANGEBOT