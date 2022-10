Dies ist ein Artikel aus der Digitalen Sonntagszeitung. Die Digitale Sonntagszeitung ist für alle Zeitungsabonnenten kostenfrei. Hier können Sie sich freischalten lassen. Sie sind noch kein Abonnent? Hier geht es zu unseren Angeboten. Alle drei Tatort-Teams aus NRW feiern in diesem Jahr Jubiläum. So fing es an, so geht es weiter in Köln, Münster und Dortmund.