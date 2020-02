Testen Sie Ihr Wissen: Kennen Sie die Ruhrgebiets-Filme?

25 / 32

Filme vor unserer Haustür: Wie gut kennen Sie sich aus?

Der wunderbare Wim Wenders besetzt in „Palermo Shooting“ 2008 für seine Hauptrolle des Fotografen einen Sänger: Campino von den Toten Hosen. Dessen Figur ist angelehnt an den Starkünstler Andreas Gursky und somit fest in Düsseldorf verankert, wo auch das Atelier verortet sein soll, genauer im Medienhafen. Tatsächlich aber bildet ein Gebäude in Essen den Schauplatz auch zahlreicher Traumsequenzen. Welches?

Foto: Océan Films