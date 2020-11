Themen: Kinderlachen, Kicken und Kekse gegen die Krise

Fett statt fit? Welche Lebensmittel gut für uns sind, verrät die Gesundheitsseite in der digitalen Sonntagsausgabe.

Das ist die härteste Sonntagsausgabe: Metal aus dem Pott, Rassismus, Wohnungsnot, Friedhofstourismus – aber auch ganz viel Hoffnung. Im E-Paper!

Seniorenwohnung dringend gesucht: Obwohl unsere Bevölkerung immer älter wird, gibt es viel zu wenig barrierefreien Wohnraum . Das stellt alte und auch behinderte Menschen vor große Probleme. Wir gehen diesem Ungleichgewicht in unserem Dossier NRW auf den Grund.

Die Pandemie und die Psyche: Dauerhafter Corona-Stress kann zu Depressionen führen. Dr. Christine Norra von der LWL-Klink Paderborn über Folgen der Krise und Tipps für die geistige Gesundheit der Menschen.

Barack Obama: Rassismus und Politik

Glänzende Kinderaugen als größter Dank: Mit einem Nikolausauftritt startete der Verein „Kinderlachen“ in Dortmund. Zum 20. Geburtstag des Vereins gibt’s – coronabedingt – eine Streaming-Gala.

Hedwig Queling aus Kranenburg an ihrem Oldtimer-Fahrzeug: Die Spekulatius- und Pöfferkes-Bäckerin aus Leidenschaft verkauft und backt ihre Sachen im Wagen – ein Beitrag für unsere Serie „Ich mach mein Ding“. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Spekulatius aus dem Oldtimer: Hedwig Queling backt leidenschaftlich gerne. Die Frau aus Kranenburg verkauft ihre Spezialitäten mittlerweile aus der rollenden Keksdose heraus – einem Citroën HZ. Wir haben die 51-Jährige für unsere Serie „Ich mach mein Ding“ getroffen.

Das härteste Album, das Sodom je rausgebraucht hat: Genesis XIX“. Tom Angelripper aus Gelsenkirchen im Porträt.

Am Wochenende absolvieren die Grünen den ersten mehrtägigen digitalen Parteitag. Das ist ein absolutes Novum – und unsere Politikberichterstatter sind natürlich dabei.

Und die Hautfarbe ist nicht egal: Wie Barack Obama Rassismus, Familie und Politik prägten… Obama hat 1000 Seiten über Familie, politische Gegner und Rassismus geschrieben. So schaut der Ex-Präsident auf sein Land?

Warum sind eigentlich die Fischstäbchen so teuer geworden und warum gibt es keine dunkelhäutige, junge Kapitänin? Das fragen wir Iglo-Geschäftsführerin Antje Schubert. Foto: Michael Rauhe

Iglo-Chefin: „Unser Spinat ist besser als der vom Markt.“ Geschäftsführerin Antje Schubert überrascht mit provokanten Thesen – auch zu Bioprodukten. Und warum sind eigentlich die Fischstäbchen -Preise so stark gestiegen?

Deutschland, deine Promi-Gräber – Trend Friedhofstourismus … In der Corona-Zeit ist Spazieren auf ruhigen Friedhöfen und der Besuch von Prominentengräbern zu einer beliebten Freizeitbeschäftigung geworden - pandemiegeeignet mit Abstand.

„Laut Statistik müsste ich schon tot sein“: Sein Lebensmotto ist Humor – Komiker Terry Gilliam von den Monty Pythons wird am Sonntag 80 Jahre alt.

Reiseträume: Die farbenfrohen Gassen der Altstadt von Tanger im Norden Marokkos sind reich an Überraschungen – genau wie die Begegnungen mit den Menschen dort. In ihren Geschichten entspinnt sich das Bild eines bewegten Ortes, einer Stadt zwischen zwei Welten.

Alte Formen und revolutionäre Technik: Sie waren die Charaktertypen, die Kultmarken etablierten – vor 60 Jahren zeigte der Saab 96 dem Volvo PV 544 erstmals seine blaue Zweitakt-Abgasfahne.

Riskante Herzensssache: Viele Paare streben ohne Heirat ein gemeinsames Zuhause an. Doch bei der Finanzierung will eine mögliche Trennung mitbedacht sein.

Familie und Neustart vereinen: Nicht nur ein regulärer Job, auch eine Ausbildung lässt sich in Teilzeit absolvieren. Für wen kommt das Modell in Frage? Und was bedeutet das für mein Gehalt?

Wie giftiges Quecksilber in Ozeangräben gelangt: Selbst in zehn Kilometern Tiefe finden Forscher das tödliche Schwermetall in Tieren. Eine Studie klärt, wie es dorthin gekommen ist – auf unserer Wissensseite.

Unser Gesundheitsratgeber warnt: Industrie-Essen macht krank! Hochverarbeitete Lebensmittel enthalten kaum noch wertvolle Inhaltsstoffe… Dazu in unserem Persönlichkeitstest: Wie privat sind Sie im Job? Trennen Sie Beruf und Privatleben oder sind Arbeitskollegen und Kolleginnen ein wichtiger Teil in Ihrem Leben?

Auf der Kinderseite „Checky“ wollen wir diesmal wissen, wo doch der Vereinssport verboten ist wegen Corona, wie ihr damit klarkommt. Und geben wertvolle Tipps, wie man sich in dieser schwierigen Zeit für die Schule motivieren kann.

Dazu wieder sieben Seiten Sport, u.a. mit dem Topspiel der Fußball-Bundesliga von Borussia Dortmund bei Hertha BSC Berlin.

