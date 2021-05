Themen ums Essen: Flexitarier, aller Länder, vereinigt euch

Flexitarisch oder was? Die 8 Ernährungstrends der Zukunft – nur in der neuen digitalen Sonntagszeitung.

Besser essen und schöner saufen: Ganz geschmackssicher erweist sich diesmal das E-Paper am Sonntag – Porsche und Nirvana kommen aber auch vor!

Essen gegen die Krise: Klimakrise und Pandemie haben unser Essverhalten maßgeblich verändert. Ernährung muss längst nicht nur Genuss sein, sondern wird immer mehr zum Lebensleitbild. Welche Ernährungstrends beeinflussen uns in den nächsten Jahren? Plus: Die 8 Ernährungstrends der Zukunft – unser Topthema in Ihrer digitalen Sonntagszeitung.

Corona-Gewinner wider Willen: Das gemeinnützige Geschäft von Juliane Kronen boomt – 40 Prozent Umsatzwachstum im Pandemiejahr. Innatura in Köln rettet ausrangierte Waren vor dem Müll. Davon gebe es auch ohne Virus mehr als genug.

Die Renaissance des Lavendel: Von Omas Duft (Uralt-Lavendel) zur trendigen Gartenpflanze, die auch in der Medizin und in gehobener Küche zu finden ist.

Gib Kette! Was für eine Schnapsidee: Matthes Schauerte und Jens Peter Vente sind die Erfinder von „Kettenfett“. Ihre ersten Kunden fanden sie im Sauerland, inzwischen vertreiben sie ihren Lakritzlikör in ganz Deutschland.

Die Geschichte des Nirvana-Babys: Smells Like Spencer Elden… Vor 30 Jahren wird ein vier Monate alter Junge unter Wasser fotografiert. Das Ganze dauert nur ein paar Minuten, ergibt aber eines der ikonischsten Motive im Rock’n’Roll – das Cover von Nirvanas „Nevermind“. Heute ist der Junge groß.

Löwen gelten als bedrohte Tierart. In Südafrika – dem weltweit größten Exporteur von Löwentrophäen – nähren sie jedoch eine millionenschwere Industrie. Vor allem auch deutsche Jäger gehen gerne in privaten Gehegen auf die Pirsch. Damit soll künftig Schluss sein.

Grüne Welle: Der Konsum von grünem Tee wird aufgrund seiner vielseitigen und äußert wohltuenden Eigenschaften immer beliebter und ist als mächtiges Antioxidans die pure Gesundheit. Außerdem fragen wir im Quiz auf der Gesundheitsseite: Was wissen Sie über Kräuter? Wie und warum wirken verschiedene Kräuter? Finden Sie heraus, was Sie über Heilpflanzen wissen und ob Sie sie verwenden können.

Smells like teen spirit: Spencer Elden war als Baby das Modell für das Albumcover von „Nevermind“ von Niorvana – jetzt ist er auch schon 30. Foto: ho

4500 Meter unter dem Meer – Deutschland erforscht den Tiefseebergbau: Rohstoffe wie Kupfer und Kobalt sind entscheidende Zutaten für die Industrie des 21. Jahrhunderts – doch bisher ist Deutschland dabei auf Importe angewiesen. Grabungen am Meeresboden könnten das ändern.

Holocaust-Überlebende bestürzt über Hass-Demos: In Hunderten Fällen wird wegen antisemitischer Straftaten während der propalästinensischen Demonstrationen ermittelt. Das Internationale Auschwitz Komitee hofft auf konsequente Strafverfolgung der Täter.

Die Menschen in der Türkei haben seit Montag etwas mehr Freiheit: Die Regierung lockert die strikte Ausgangssperre. Die türkische Reisebranche wirbt mit TÜV-geprüften Sicherheitskonzepten und ausländische Gäste. Fallende Infektionszahlen wecken die Hoffnung auf eine Öffnung des Tourismus. Aber manche Experten halten die offizielle Corona-Statistik für geschönt…

„Ich werde wohl Lampenfieber haben“: Nachrichtensprecherin Petra Gerster (66) über ihre letzte „heute“-Sendung, die umstrittene Gendersprache und ihre Pläne für die Zukunft.

Nach 6575 Kilometern am Ziel! Von Spaniens Südküste bis zum Nordkap in Norwegen: Der begeisterte Wanderer Philipp Fuge ist einmal quer durch Europa gelaufen. Eine unglaubliche Reise – aber auch eine Übung, sich selbst besser kennen zu lernen.

Porsche-Retter mit Kultstatus: Vor 40 Jahren startete er durch: Der 944er verschaffte dem taumelnden Sportwagen-Giganten aus Süddeutschland wieder Auftrieb und eroberte die Herzen der Gran-Turismo-Fans nur langsam – dafür aber umso heftiger.

Ein neues Raumgefühl: Hochbetten und -ebenen bieten die Möglichkeit, Wohnkapazitäten optimal zu nutzen. Worauf man dabei achten sollte, ist unter anderem dies: Fest eingebaute Ebenen, die über ein normales Hochbett hinausgehen, müssen im Regelfall vom Vermieter genehmigt werden.

Zeitgemäße Fahrradversteher: Ganz verträumt an einem Fahrrad rumwerkeln und ab und zu ein paar platte Reifen flicken? Die Ausbildung zum Zweiradmechatroniker bietet eindeutig mehr als das.

Die Honigbiene und ihre 560 bedrohten Verwandten: Wildbienen sind weniger bekannt, aber gefährdeter als gezüchtete Nektarsammler. Verdrängen sich die Arten womöglich gegenseitig?

Das ist ein Artikel aus der Digitalen Sonntagszeitung – jetzt gratis und unverbindlich testlesen. Hier geht’s zum Angebot: GENAU MEIN SONNTAG

Immer wissen, was heute wichtig wird: Hier kostenlos für den täglichen WP-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wochenende