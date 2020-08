Themen: Wildes NRW, alter Astra – und ein noch älterer Lambo

Essen. Wilder wird’s nicht! Die Wasserbüffel von Wesel: Titelgeschichte in der digitalen Sonntagszeitung – und eine Schrottautorallye im alten Astra.

So wild ist unsere Heimat! Wir gehen in der digitalen Sonntagszeitung auf Foto-Safari vor der Haustür: Die Bislicher Insel im Kreis Wesel ist eine der letzten Auenlandschaften in Deutschland – ein Streifzug zwischen Wildgänsen und Wasserbüffeln – Plus: Wo es in NRW noch so richtig wild ist…

Aus der Coronakrise für die Klimakrise lernen: Junge Menschen mussten in der Krise Rücksicht auf Risikogruppen nehmen, doch wie steht es um die junge Generation, die unter dem Klimawandel leiden wird? Ein Experte erklärt, welche Lehren man jetzt ziehen sollte.

Die Deutschen daddeln wie nie – das ist die Corona-Erkenntnis des Jahres für die Spielebranche pünktlich zur Gamescom gerade. Wir verraten, was die neuen Konsolen können... Foto: Sebastian Gollnow / dpa

Abschied vom Opelchen: Seit mehr als zwei Jahrzehnten fahre ich immer das gleiche Auto. Jetzt geht es mit ihm zu Ende. Zeit für einen würdigen Abschied. Mit einer Schrottautorallye durch Deutschland, Endstation Essen.

Zur Gamescom wartet wir mit dieser Nachricht auf: Die Computerspielbranche ist der Gewinner der Corona-Krise – nie wurde mehr gespielt! Dazu: Was man über die nächste Generation der Konsolen von Sony und Microsoft wissen muss...

Jordaniens glückliche Königin: Als Rania mit 28 Königin des kleinen Reiches wird, ist sie eine gänzlich Unbekannte. Heute ist sie weit über Jordanien hinaus berühmt – nun feiert sie ihren 50. Geburtstag.

Das wissen auch viele Erwachsene gar nicht so genau: Was bei Allergien im Körper passiert – auf der Kinderseite wird’s ganz einfach und verständlich erklärt. Dazu die Frage der Woche: Was ist euer liebstes Schulfach?

Tschüss, Glatze! Wir haben acht Tipps gegen Haarausfall. Foto: ia_64 / Getty Images

Individuelles für die ganze Familie: Stoff aussuchen, Schnitt wählen – und dann schneidert Karin Götz von Milio-Design in Dortmund Kleidung für Babys, Kinder, Mütter und Väter – vom Wendemützchen bis zum hippen Retroturnbeutel. Unser nächster Teil der Modeserie „Aus dem Nähkästchen“.

Tschüss, Glatze! Das Thema Haarausfall ist allen nur zu gut bekannt und es betrifft sowohl Frauen als auch Männer. Besonders bei den Herren verursacht die Problematik viel Gänsehaut, da sie im Gegensatz zu den Damen nicht so leicht die kahlen Stellen verstecken können. Mit acht Tipps gegen Haarausfall!

Brauchen Sie andere, um glücklich zu sein? Sehen Sie Beziehungen zu anderen als lästige und unvermeidliche Aufgabe an oder ist sie lebenswichtig für Ihr Gleichgewicht? Finden Sie es heraus in unserem großen Persönlichkeitstest.

Abholzen im Schatten von Corona: In Brasilien nimmt die Vernichtung des Amazonas-Regenwaldes während der Pandemie zu Umweltschützer schlagen Alarm!

Vor 57 Jahren hielt Martin Luther King Junior seine berühmte Rede in Washington. Die Neuauflage des Marsches auf die Hauptstadt steht unter dem Motto „Get your knee off our necks“ – „Nehmt Euer Knie von unseren Nacken“. Ein Gesellschaftsporträt der in Rassismus und Wahlkampf zerrissenen Amerikaner von unserem US-Korrespondenten.

Gefeiert wird später! Wegen Corona wurden viele Hochzeiten verschoben oder abgesagt. Denn private Feiern gelten als Superspreader-Events. Darunter leiden nicht nur die Paare – sondern auch eine große Branche.

Bochum, ich komm’ aus dir! Über 20 Jahre später tritt dieser alte Astra seine letzte Fahrt an, ausgerechnet bei einer Schrottautorallye – eine abenteuerliche Reportage am Sonntag. Foto: Stephan Hermsen

„Such Pretty Forks In The Road“ heißt das neunte Studioalbum von Alanis Morissette und es ist wie immer gespickt mit griffigen Popmelodien und klugen Sätzen – wie in unserem Interview, in dem die Sängerin sagt: „Wut ist wichtig!“

Schlösser, Meer und mehr… Er ist eine der jüngsten Attraktionen Dänemarks: Der neue Ostseeradweg N8 führt über 280 Kilometer an den Highlights der dänischen Ostseeküste vorbei. Und davon gibt es so einige…

Mia mit Michel-Mütze:Mode von Milio aus Dortmund. Foto: Bernd Thissen / FUNKE Foto Services

„Sinnfluencer“ erobern Instagram und Co.: Viele Influencer wollen nicht mehr nur Werbung für Produkte machen. Sie setzten sich auch erfolgreich für Umweltschutz und Nachhaltigkeit ein.

Kaum zu glauben: Der ultraflache, extrabreite und teuflisch schnelle Lamborghini Diablo ist jetzt offiziell ein Oldtimer. Denn vor 30 Jahren startete die fesche Flunder ihre erfolgreiche Karriere – und fuhr der Konkurrenz davon.

Mehr Platz zum Spielen: Ein kleines Kinderzimmer kann man optisch größer zaubern. Was Eltern bei der Einrichtung beachten sollten.

Außerdem Aktuelles aus Sport, Wirtschaft und Politik, Kinderseite sowie interaktive Rätsel: in der digitalen Sonntagszeitung. Jetzt kostenlos und unverbindlich zwei Monate für acht Ausgaben. Hier geht’s zum Angebot: GENAU MEIN SONNTAG